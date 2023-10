3 puntos a considerar para escuchar 'Novella', el nuevo EP de Will Joseph Cook

Lo que necesitas saber: A un año del lanzamiento de su más reciente disco, Will Joseph Cook está de vuelta con un EP que de plano no se pueden perder.

Puede que el 2023 no haya sido perfecto, pero definitivamente si algo no le podemos reprochar es toda la música rifada que ha salido a lo largo de este año. Muchas bandas y artistas que nos encantan estrenaron rolas y discos espectaculares, aunque también proyectos que pintan para cosas grandes, como el caso de Will Joseph Cook.

Por acá les hemos contado un montón sobre este joven músico británico, pues en los últimos años ha sorprendido a la industria con su proyecto tan particular que ha dejado a muchos con un gran sabor de boca. Pero no solo eso, gracias a su música ha tenido chance de tocar por gran parte del mundo. Es más, hace poco regresó a nuestro país para presentarse en Tecate Pa’l Norte y dar su primer show en solitario en la CDMX dentro del Lunario del Auditorio Nacional.

Will Joseph Cook es uno de los músicos más prometedores de la actualidad/Foto vía Facebook del artista

Will Joseph Cook está de vuelta con un nuevo EP: ‘Novella’

Sin embargo, la creatividad y ganas de seguir componiendo rolas que trae Will Joseph Cook de plano no paran. Y la prueba está en que a casi un año del lanzamiento de su tercer material discográfico, Every Single Thing, y a pesar de que anduvo dando shows por un montón de lados, está de vuelta con un nuevo EP llamado Novella.

Se trata de una colección de seis rolas que nos dejan muy claro la faceta personal y profesional en la que se encuentra Will. Pero además de eso, a través de esas canciones también se anima a entrarle a cosas nuevas. Y si ustedes aún no lo han escuchado o ni siquiera está en su radar, acá les dejamos algunos puntos por los que vale la pena echarle oído a este material.

Esta es la portada de ‘Novella’, el nuevo EP de Will Joseph Cook/Foto: Dorado Records

Este joven músico se atreve a reinventar su sonido

Uno de los puntos principales por los que consideramos que no pueden dejar pasar Novella de Will Joseph Cook es el enorme trabajo que hizo para reinventar su propuesta musical. A lo largo de tres álbumes, el músico británico logró armar un sonido muy particular y característico, basándose por completo en el indie-pop.

Sin embargo, para este EP, Will de plano salió de su zona de confort, pues se puso a experimentar con otros ritmos como el funk, R&B y hasta hip-hop, además de apoyarse más tanto en beats electrónicos como en sintetizadores. Todo esto da como resultado un material ecléctico que a pesar de ser cortito, nos entrega melodías y paisajes agradables donde este artista nos deja claro que tiene una enorme ambición musical pero sin mostrarse pretencioso.

Las letras son un reflejo honesto hacia el mundo de Will Joseph Cook

Definitivamente, las letras son otra de las razones por las que de plano tienen qué escuchar el nuevo EP de Will Joseph Cook. El cantautor siempre se ha caracterizado por escribir canciones en las que se abre completo con todo el mundo y usando un lenguaje con el que cualquiera se puede caracterizar. Sin embargo, en Novella llevó esto al siguiente nivel.

Para que se den una idea, a través de las seis rolas de este material de corta duración –que aparentemente suenan felices–, Will nos cuenta sobre las coas que está enfrentando en estos momentos, como la relación que tiene con su novia (y hasta su suegro), pero también nos habla de amores prohibidos, de ser amables con nosotros mismos (porque nadie más lo hará) e incluso de no preocuparnos por el futuro. Y sin duda, son cosas que no sabíamos que necesitábamos escuchar.

‘Novella’ es la muestra clara de su madurez y evolución musical

Por último pero no menos importante, para cerrar con los puntos a considerar si es que aún no han escuchado Novella (el nuevo EP de Will Joseph Cook), debemos mencionar que hasta la fecha, es el trabajo más maduro y atrevido que le hemos escuchado, pues definitivamente demuestra lo mucho que ha crecido como artista y que no quiere estancarse en el sonido o corriente que le ha dado reconocimiento.

Y sí, sabemos que aún le falta un montón por recorrer (porque apenas tiene 25 años y su carrera va despegando), pero nos deja con una gran sensación y un montón de ganas por descubrir lo que Will hará en el futuro. Así que si ustedes andan buscando escuchar algo fresco que los contagie de buena vibra, de plano tienen qué echarle oído a este material (va calado y garantizado).

