Gran gesto: 5 bandas y artistas que dedicaron canciones a México tras el 19-S

El 19 de septiembre es una fecha que los mexicanos llevamos marcada con pesadumbre en la memoria. Tanto en 1985 como en 2017, el mismo día pero con una diferencia de 32 años, el país sufrió los estragos de aquellos terremotos que desafortunadamente tomaron la vida de amigos, amigas, familiares, conocidos… muchas personas inocentes.

Otros más tuvieron que sobreponerse a las pérdidas materiales como un hogar y a la fecha, aún hay quienes siguen enfrentándose a esa realidad. La cicatriz de estos acontecimientos sigue fresca y si somos honestos, lo seguirá con el paso de los años. Pero si algo es cierto es que en medio de la catástrofe, los noticieros y las redes se llenaron de imágenes -de esas que enchinan la piel- en las que quedaba de manifiesto el lado más solidario de nuestra gente.

Y no solo eso; gente de todo el mundo y de diversos ámbitos se unieron a los esfuerzos para ayudar a una nación que necesitaba de todo, desde cualquier cantidad de insumos y víveres hasta el apoyo moral más significativo. Y ahí, debemos decirlo, hay que agradecer a esos músicos que con sus melodías nos abrazaron; que con su trabajo nos dieron la calidez para superar la penumbra del momento.

La fecha llegó de nuevo… En este 19 de septiembre, aprovechamos para recordar a esos artistas que con su talento, rindieron homenaje a México con alguna canción. Que con su genio, le dedicaron un mensaje de solidaridad a las y los mexicanos.

The Drums

Es bien sabido que Jonny Pierce siente un cariño importante por México. Cuando se trata de salir de gira, nuestro país es un destino infaltable en el calendario y la conexión del público con The Drums se ha vuelto inobjetablemente intensa. Ese arraigo llegó a otro nivel cuando el proyecto musical se sumó a los esfuerzos para ayudar a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Pierce y compañía lanzaron a principios de 2018 “Meet Me in Mexico”, una canción que no solo sirvió para hablar de nuestro país como un paraíso ideal para enamorarse. Todo el dinero obtenido de las descargas del single, se destinó al apoyo de los damnificados (POR ACÁ les contamos más). Sin duda, este fue un gesto del que nunca nos olvidaremos.

Arcade Fire

Win Butler, Régine Chassagne y compañía llegaron a la Ciudad de México en noviembre de 2017 para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional como parte de su gira de promoción del disco Everything Now. Para ese momento, habían pasado más de dos meses del trágico terremoto del 19 de septiembre y poco a poco, la capital azteca iba recuperando actividades.

Desde luego que la ocasión fue especial por el regreso de Arcade Fire al país, pero el show tomó tintes mucho más emotiva cuando la banda dedicó al país y los afectados por el sismo los temas “No Cars Go” y “The Suburbs”. Además, en ese momento hicieron una importante promesa que llevamos en el corazón junto con aquellas canciones.

“Sabemos que México ha pasado por tanto. Un terremoto que dejó mucha devastación y afectó mucho a este país. Por eso, se donará dinero por cada boleto vendido de nuestros conciertos aquí, y será destinado a todos los afectados por el terremoto“, mencionó Butler. Pueden revivir el momento en nuestra reseña que les dejamos EN ESTE ENLACE.

@arcadefire dedica “The Suburbs” a todos aquellos que perdieron algún familiar tras el terremoto #19S 🤝🙏🏻 pic.twitter.com/Yr7WfCirAS — SopitasFM (@sopitasfm) November 30, 2017

Coldplay

En octubre de 2017, tan solo unos días después de que sucediera el sismo del 19-S, varios artistas de la escena musical latina e hispanohablante se presentaron en el Zócalo como parte del show llamado Estamos Unidos Mexicanos. Sin embargo, los organizadores tenían preparada otra sorpresa a la distancia.

A través de una transmisión especial, pudimos ver parte del concierto que Coldplay ofrecía en San Diego simultáneamente. Y con un tremendo gesto, Chris Martin y compañía entonaron “Fix You”, “Viva La Vida” y la nueva “Life Is Beautiful” que habían compuesto en las semanas previas. Por supuesto, estos tres tracks fueron dedicados al pueblo mexicano y todos aquellos que presenciaron el show desde México, pudieron disfrutarlo con emoción.

Debemos admitirlo: fue un detallazo ver al vocalista sosteniendo la bandera mexicana y mirar el escenario adornado con el verde, blanco y rojo. Al fondo, se escucha un enérgico “Olé, Olé, Olé… Coldplay, Coldplay” del público de San Diego, entre el que seguro había una importante cantidad de mexicanos. Y la banda, además, hizo donaciones para apoyar a los damnificados. Repetimos: gran gesto.

Roger Waters

“México, te tengo siempre presente. Mi solidaridad está contigo y con tu gente”, dijo Roger Waters en una transmisión especial de octubre de 2017, esto como parte de las muestras de solidaridad expresadas para apoyar al país tras el 19-S,

Con la bandera de la nación a su espalda y acompañado por su banda, el exmiembro de Pink Floyd entonó la mítica “Wish You Were Here” en una versión acústica dedicada para nuestra gente. Encima de todo, Waters pidió a su fanáticos que apoyaran con fondos cuya totalidad se destinarían a las víctimas de los terremotos de ese año, sobre todo aquellos que habían perdidos sus hogares.

Una vez más, la relación de Roger Waters y México se hacía estrecha y emocionalmente intensa. Siempre llevaremos en la mente al buen Roger.

Band Of Horses (y un mariachi conmovedor)

Esta fue una de las entregas que más sonó entre los melómanos mexicanos pues Band Of Horses tomó una de sus canciones más conocidas -“No One’s Gonna Love You”- y la transformó en una hermosa interpretación de mariachi anglosajón llamada “Nadie te va a amar como yo”.

La producción de esta versión cayó en las manos del mismísimo Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido y hay que decirlo con todas sus letras: se escucha realmente conmovedora por donde se le oiga. El sencillo se lanzó en abril de 2018 y como arte, se incluyó una foto donde se ve a un grupo de rescatistas caminando por la CDMX dispuestos a ayudar en las labores de búsqueda tras el sismo del 19 se septiembre.

Si no han escuchado el track, acá se los dejamos para que les enchine la piel: