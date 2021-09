¡GRACIAS! Músicos que apoyaron a México después del sismo del 19-S

El 19 de septiembre quedará siempre en la memoria de los mexicanos. No solo fuimos testigos de lo ocurrido en 1985, cuando un terremoto de 8.1 en la escala de Ritcher sacudió a la Ciudad de México llevándose la vida de una cifra, hasta ahora, incontable, sino que 32 años después, en la misma fecha y por poco a la misma hora, otro fenómeno más, un sismo de 7.1, puso a prueba las agallas de los ciudadanos en Puebla, Chiapas, Oaxaca, Morelos, nuevamente en la CDMX y en todo el país.

Sí, este 19 de septiembre quizá no haya nada que celebrar, pero sí queda mucho por reflexionar. Pensar sobre lo grande que es este planeta y lo pequeños que somos nosotros, sobre lo poderosa que es la naturaleza y lo vulnerables que nos hace. Hoy los mexicanos guardamos un minuto de silencio por los padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, amigos y hasta desconocidos que perdieron la vida inesperadamente en los terremotos del 85 y 2017.

Sin embargo, y aunque sacar una sonrisa parezca casi imposible, hoy es un día en que cada habitante de este país, nacido o no en él, debe sentirse orgulloso. Pese a las adversidades, los mexicanos de sangre y de alma lograron levantar a una nación entera que estaba rota no solo en sus cimientos, sino en su espíritu y eso -¡eso!- es algo que nadie nos va a quitar.

Sí, lloraremos y guardaremos silencio por los que se fueron, pero aplaudiremos y recordaremos a todos aquellos que ni el color de piel, ni el estrato social, ni la profesión ni el género, les fueron impedimentos para extender su mano y ayudar. Para levantar piedra por piedra las edificaciones derrumbadas, compartir lo mucho o poco de agua y comida que tenían y hasta un techo para pasar la noche.

Agradeceremos a quienes se olvidaron de su nacionalidad, de las fronteras y distancias e hicieron, desde donde pudieron, hasta lo imposible por ayudar a reunir los pedazos de un México destrozado y reconstruir así la voluntad de todo un país entero.

Como una muestra de agradecimiento, recordamos a los artistas que no se olvidaron de México luego del 19 de septiembre:

U2

En diversas ocasiones los miembros de la banda han mencionado que México es su país favorito. No sabemos si esto sea cierto, pero su cariño a nuestro país quedó demostrado después del 19 de septiembre cuando, en una muestra de solidaridad, la agrupación originaria de Dublín donó dos mil refugios de emergencia a las familias afectadas por el sismo.

Además de eso, durante su concierto en México en octubre de 2017, Bono aprovechó para animar a su público con la frase “Fuerza México”, una cita de unión para los mexicanos. No conformes con ello, pidieron a todos encender su luces y cantar al unísono “Cielito Lindo” un tema que hoy es símbolo de fortaleza.

Coldplay

La banda liderada por Chris Martin ofreció uno de los gestos más conmovedores al componer una canción exclusiva para México titulada “Life Is Beautiful”, misma que estrenaron en un concierto en San Diego, California, y que fue transmitido en vivo durante el concierto masivo Estamos Unidos Mexicanos.

Para Coldplay, México es un lugar lleno de riquezas, tanto así que decidieron nombrar Viva la Vida a su cuarto álbum, pues se inspiraron en la casa de Frida Kahlo. También grabaron “A Head Full Of Dreams”, canción que se desprende de su séptimo disco con el mismo nombre, en la Ciudad de México.

Alice Glass

La ex integrante de Crystal Castles también mostró su amor por México. Así que unos días después, ella también se unió al apoyo a todos los damnificados por el terremoto del 19 de septiembre, y lanzó una mercancía especial de la cual, una playera y las ganancias que se generarían con la misma, serían destinadas a la Cruz Roja Mexicana. El precio de dicha prenda fue de 25 dólares, lo que viene siendo un aproximado de $450 pesos.

Shawn Mendes

Shawn Mendes era un artista que nadie esperaba que se comportara así. Al menos no ante una desgracia que le tocó vivir en carne propia, pues a él le tocó estar en México precisamente cuando ocurrió el temblor. El cantante tenía programado un concierto en el Auditorio Nacional para el 20 de septiembre, y debido a lo ocurrido lo tuvo que cancelar. En su momento, lanzó un comunicado ofreciendo disculpas y condolencias a todos los afectados. Pero lo que se supo fue que ese mismo día, varios fans lo vieron en el Auditorio Nacional repartiendo víveres. Incluso fue a Walmart para ayudar a los damnificados.

Pero esto no fue todo, pues también lanzó una campaña con American Red Cross —que es algo así como la Cruz Roja de Estados Unidos— para ayudar al país a través de las donaciones que se hicieran a través de la campaña que él abrió en la página de dicha organización.

Def Leppard

Como una muestra solidaria hacia México, la banda británica ofreció boletos de sus conciertos los días 3, 5 y 7 de octubre en la Arena México, El Auditorio Telmex en Guadalajara y la Arena Monterrey, respectivamente, a cambio de víveres para los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.

Luego de lo ocurrido, la agrupación envió un mensaje a México a través de su sitio oficial:

“Para todos aquellos afectados en México por los recientes terremotos, los corazones y oraciones de Def Leppard están con ustedes en estos tiempos difíciles. Nosotros los vamos a apoyar durante este viaje y estamos ansiosos por presentarnos con y para ustedes en su bello país”.

¡Únete a #FuerzaMéxico este 28 de septiembre y podrás ir al concierto de @DefLeppard. Consulta las bases en la imagen.

¡Te esperamos! pic.twitter.com/etdiviVGPf — Arena Cd México (@ArenaCdMexico) 26 de septiembre de 2017

Durante su concierto, Def Leppard no dejó de mandar muestras de cariño:

Paul McCartney

Uno de los legendarios integrantes de The Beatles, Paul McCartney, tampoco olvidó a México y, a través de redes sociales, mandó un mensaje de apoyo y solidaridad, e incluso se mostró ansioso por llegar a nuestro país en octubre de 2017, cuando ofrecería un concierto en el Estadio Azteca.

Red Hot Chili Peppers

En octubre de 2017, los Red Hot Chili Peppers regresaron a la Ciudad de México y, en esta ocasión, mostraron el cariño hacia sus fans mexicanos, así como su admiración a los rescatistas que ayudaron a salvar vidas y levantar piedras.

Para mostrar su amor, durante su concierto colocaron la bandera mexicana en una pantalla sobre el escenario e incluso pasaron fotos de Frida.

“Mucha paz y amor, México”, fue el mensaje de Chad Smith antes de tocar “Give it Away“, canción con la que terminaron el concierto.

The Drums

Y la ayuda vino de quienes menos esperábamos. Luego de que la noticia del sismo corriera en todo el mundo, Jonny Pierce, líder de The Drums, lanzó el tema “Meet Me In Mexico”, tema que puso a la venta a través de Bandcamp y del cual usaría el dinero para apoyar a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Band Of Horses

La banda estadounidense también se sumó a las muestras de apoyo y para demostrarlo, estrenaron “Nadie Te Va A Amar Como yo”, una versión de su tema original “No one’s gonna love you” pero con mariachi incluido.

“Las ganancias de la versión irán a ‘Échale A Tu Casa’ para ayudar en el alivio para los afectados por el devastador terremoto” fue el mensaje que acompañó a la canción producida por el querido Camilo Lara, del Instituto Mexicano del Sonido.

Roger Waters

El músico británico, Roger Waters, dedicó el tema “Wish You Were Here” de Pink Floyd a los mexicanos y aunque no pudo estar presente en el concierto masivo Estamos Unidos Mexicanos, su apoyo fue bien recibido a la distancia.

“México te tengo siempre presente…”

11.- Interpol, Arcade Fire y The National

En el mundo, la música rompe fronteras y no importa desde dónde nos encontremos, las letras y las melodías siempre encontrarán la manera de llegar a su destino. Bandas tan queridas en México como Interpol, Arcade Fire y The National no se olvidaron de este país y mandaron mensajes de apoyo.

We are very sad to hear about all the suffering in Mexico due to the earthquake. Our thoughts are with you all. — Interpol (@Interpol) 20 de septiembre de 2017

Our thoughts are with the people of Mexico pic.twitter.com/ozmpNo4fNJ — Arcade Fire (@arcadefire) 20 de septiembre de 2017

Deeply saddened by the tragic earthquake and loss of life in Mexico. — The National (@TheNational) 20 de septiembre de 2017

Estamos Unidos Mexicanos

Y si bien las muestras de cariño vinieron de todas partes del mundo, entre mexicanos fue cuando el calor se sintió más que nunca. La música, como medio de comunicación universal, sirvió diversos artistas para enviar un mensaje de ánimo y amor a cada cuerpo cansado y abatido por los sismos.

El 8 de octubre se llevó a cabo, quizá, uno de los conciertos más emotivos en el Zócalo de la Ciudad de México. Bronco, Camila, Carlos Rivera, Julieta Venegas, Sin Bandera, Carla Morrison, Rock En Tu Idioma, Ha-Ash, Pepe Aguilar, Jarabe de Palo, Emmanuel y Mijares, Timbiriche, Juanes, Chayanne, Enrique Bunbury, Mon Laferte, Miguel Bosé, Los Ángeles Azules, Ximena Sariñana y Jay de la Cueva, se presentaron en el escenario para cantar y avivar las esperanzas de los mexicanos, así como de motivar a un esfuerzo colectivo para que juntos reconstruyéramos el país.

Ese día, las más de 50 mil personas que se pararon sobre la plancha del Zócalo, guardaron un minuto de silencio por las víctimas del 19S… un momento que se quedará en la memoria de todos.