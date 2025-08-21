Lo que necesitas saber: Be Here Now de Oasis cumple 28 años de su lanzamiento... y así celebramos este discazo.

El tercer álbum de Oasis, Be Here Now, fue publicado el 21 de agosto de 1997 y se convirtió en uno de los proyectos más pretenciosos de la banda.

La ambición de Noel Gallagher por convertirse en la mejor banda del mundo lo llevó a un resultado “sobreproducido” que llegó a finales del movimiento de britpop con algunas críticas negativas.

Foto: Sony Music/Big Brother Recordings.

Checa unos datos del ‘Be Here Now’ de Oasis

Aún así fue todo un éxito de ventas y nos regaló grandes piezas como “Stand by Me” y “Don’t Go Away” para la posterioridad. Y nosotros, queremos celebrar su 28 aniversario con algunos datos curiosos que marcaron su creación.

Las múltiples guitarras en “My Big Mouth”

Como dijimos, Be Here Now de Oasis es un disco bastante ambicioso, incluso hablando a nivel de producción… ¿o sobreproducción?

Dentro de su exagerado tiempo de duración de 72 minutos (que incluso Noel Gallagher piensa que es demasiado), el extraño sonido de “My Big Mouth” fue definido por 30 capas de guitarras entre los acordes de la canción, tratando de superar a toda costa lo que ocurrió con (What’s the Story) Morning Glory?

La icónica portada

La icónica portada de Be Here Now de Oasis fue tomada en abril de 1997 en Stock House, Hertfordshire, lugar que fue habitado por el jefe de los Playboys Clubs, Victor Lownes, hasta 1981.

Entre tantas curiosidades encontramos un lujoso automóvil Rolls-Royce adentro de la alberca, pues querían que todo fuese genuino y nada de imágenes editadas, por lo que se tardaron dos días en colocarlo de esa forma y de paso documentaron el proceso por si se les ocurría otra de estas locuras en futuro.

Michael Spencer Johns fue el encargado de capturar la esencia caótica que rodeaba a la banda, con artículos seleccionados en la tienda de la BBC, que según los Gallagher, se verían bien en la foto. Esta portada tuvo un costo aproximado de $100 mil dólares… nada más.

Foto: Sony Music/Big Brother Recordings.

El invitado especial: Johnny Deep

Si esta monstruosa producción no fue suficiente, el mismísimo Johnny Depp colaboró con un solo de guitarra en la canción “Fade In/Out”, luego de emborracharse con los hermanos Gallagher en una fiesta en el poblado de Mick Jagger, en Mustique.

Kate Moss también estuvo presente y mientras Noel fracasó al hacer slides en la guitarra, pensó que sería buena idea dejarle el control a Johnny para que éste le enseñara cómo se hacía. Al final de todo esta toma quedó en el disco y el resultado suena así.

El de récord de ventas de ‘Be Here Now’ de Oasis

Con la fiebre por Oasis a todo lo que daba, a pesar de que Be Here Now fue publicado un martes, el álbum consiguió vender 420 mil copias en su primer día. Pero lo más impresionante es que sólo pasaron 17 días para que éste fuese comprado más de 1 millón de veces.

Este récord fue el más alto en el Reino Unido hasta el 2015, cuando Adele hizo su regreso triunfal con 25, alcanzando esta cantidad en nada más y nada menos que… 10 días.

Pete Doherty: El fan número uno

Antes de unirse a Carl Barât para formar una de las bandas más importantes del indie rock, The Libertines, Pete Doherty fue un fanático igual a todos nosotros. Claro que hace 20 años no teníamos servicios de streaming, y a sus 17 años pasó por un croissant y fue a formarse afuera de una tienda de discos antes de que esta abriera sus puertas.

Lo que no esperaba es que participaría en una entrevista improvisada y además de verlo muy nervioso, fue elogiado por ser un “chico brillante” al dar su propia visión de lo que era Oasis. Quién iba a pensar que en pocos años este video se convertiría en una pequeña joya de la música británica.