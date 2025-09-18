Lo que necesitas saber: Durante nuestra entrevista con Kamasi Washington, el saxofonista legendario nos recomendó proyectos que él escucha actualmente.

Durante nuestra entrevista con Kamasi Washington (que pueden leer por acá), el saxofonista legendario mnos compartió algunos nombres jóvenes que escucha actualmente y que —según sus palabras— “ya suenan increíblemente maduros”. Aquí te presentamos un perfil breve de cada uno, el por qué deberías entrarles ahora mismo y razones por las que son proyectos clave para que los descubras más allá de sus nombres.

El saxofonista angelino también se tomó el tiempo para recomendar a una generación de músicos emergentes que lo tienen fascinado: “Todos tienen entre 18 y 20 años y ya suenan como almas viejas”.

La lista que nos compartió pinta un panorama emocionante para el futuro, con la fuerza de una nueva generación de jóvenes en el jazz.

Los proyectos emergentes que destaca Kamasi Washington

Ebban y Ephraim Dorsey (Baltimore, saxofonistas)

Los hermanos Dorsey han sorprendido a la escena de Baltimore con un sonido tan maduro como revolucionario. Ebban (alto sax) y Ephraim (tenor sax) han tocado en clubes históricos como el Blue Note de Nueva York y ya han compartido escenario con figuras como Kenny Garrett y el mismo Kamasi.

Vale la pena seguirlos porque representan esa energía en bruto que transforma al jazz en algo vivo y virtuoso, y tienen composiciones que te mantendrán con la atención fija en el siguiente compás, que puede esconder una sorpresa.

Jamael Dean (Los Ángeles, pianista y productor)

Con apenas 25 años, Jamael Dean ya forma parte del sello Stones Throw, donde ha lanzado música que mezcla jazz y hip hop con mucha espiritualidad. Su disco Oriki Duuru es un viaje de improvisación y experimentación que confirma su estatus como heredero natural de la escuela angelina.

Escúchalo si quieres saber hacia dónde va el piano de vanguardia en el jazz contemporáneo. Sus estructuras cambiantes, que se apoyan mucho en silencios, son aire fresco en un género que sufre con los estigmas de ser “cerrado” ante un panorama cambiante.

Devin Daniels (Los Ángeles, saxofonista alto)

Devin viene de Inglewood, California, y estudió en Berklee y en el Herbie Hancock Institute, ahí nomás. Ha tocado con leyendas como Herbie Hancock, Ron Carter y el propio Kamasi en el Hollywood Bowl. Generalmente con su propio quinteto, Devin tiene una mente creativa que mezcla la tradición del hard bop con ideas frescas y dinámicas, y bastante velocidad que te hará respirar profundamente.

Kamasi es un saxofonista con un oído único, que sabe detectar a otro artista que sabe expresarse a través del metal, y si buscas un saxofón veloz, con potencia y sensibilidad moderna, Daniels es la respuesta.

Paul Cornish (Houston/Los Ángeles, pianista)

Firmado recientemente con Blue Note Records, Cornish combina el lirismo clásico con un enfoque contemporáneo. Su álbum debut You’re Exaggerating! es una obra con balance entre energía rítmica y momentos impresionantes que harán que te cuestiones si lo que acabas de escuchar es lograble en el piano en vivo.

Cornish es una alternativa para quienes gustan del jazz clásico y bien producido, y encontrarán un pianista que promete convertirse en referente del mainstream del jazz moderno.

Tatiana “Tati” Tate (Long Beach, trompetista)

Kamasi también destacó a Tatiana Tate, una joven trompetista que combina jazz espiritual, funk y afro-futurismo. Ha compartido escenario con nombres como Stevie Wonder, Stanley Clarke y hasta Lizzo, y lidera su propio cuarteto.

Lo de Tatiana es mucho más ecléctico, con bases de funk y guiños al afrobeat, pero con el liderazgo de una trompeta emocionante que es una muestra de la libertad creativa con la que ella compone y ejecuta.

Una generación emocionante, con el sello de calidad de Kamasi Washington

Todos estos proyectos comparten algo en común: la capacidad de sonar frescos sin perder la profundidad de la tradición. Son músicos muy jóvenes, pero con una madurez que impresiona incluso a alguien como Kamasi Washington.

Así que si quieres adelantarte y conocer a quienes probablemente encabecen festivales en los próximos años, ya sabes a quienes escuchar, según Kamasi.