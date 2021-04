Foto: Especial Prepárate: Aquí van 6 razones por las que no puedes perderte Tecate Pa’l Norte Virtual April 15th, 7:41pm April 15th, 7:44pm Andrés Vilchis Festivales

Ahora sí, como se dice por ahí, “¡ya se armó la carnita asada!”… Tecate Pa’l Norte Virtual está a la vuelta de la esquina y luego de un año en el que prácticamente los festivales se han tenido que frenar, esta es la oportunidad que necesitamos para volver a vibrar con la música.

Por supuesto, muchos festivaleros de hueso colorado siguen añorando el instante para juntarse y compartir la pasión que provoca provoca ver a sus artistas favoritos. Por eso es que esta emocionante edición del festival regiomontano llega en el momento indicado para todos.

La emoción se siente y la expectativa crece rumbo al próximo 17 de abril, fecha en que tendrá lugar el esperado evento. Por acá, echaremos un repaso de algunas razones por las cuales no deben perderse el festival y se animen a comprar sus accesos en caso de que aún no lo tengan. Y si ya los tienen, échenle un ojito a esto para que vayan calentando motores.

Foto: Tecate Pa’l Norte

El primer festival de su tipo en el continente

Desde que la pandemia por COVID-19 se estableció, la industria musical se ha tenido que adaptar nuevos canales de difusión para llegar a los melómanos del mundo. De esta manera, a lo largo de 2020 y en lo que va de 2021, hemos visto a diferentes artistas y bandas decantarse por ofrecer recitales en streaming. Sin embargo, la cosa ha sido un poco más complicada en lo que se refiere a a los festivales.

En ese sentido, Tecate Pa’l Norte Virtual se prepara para romper las dificultades de realizar un evento de este tipo. Esta nueva edición se tratará nada más y nada menos que del primer festival virtual masivo que se realiza en el continente americano (y segundo en el mundo). Tres escenarios en tercera dimensión y más de 18 artistas listo para prender el fin de semana… Que más se puede pedir.

Desde el norte hasta el Cono Sur, todos están invitados a pasarla de lujo con buena música.

Line-up de lujo (y variado para todos los gustos)

Si hay algo que ha caracterizado a Tecate Pa’l Norte a lo largo de su historia son los increíbles line-ups que prepara para cada edición. La edición virtual, desde luego, no será la excepción pues juntará a un montón de artistas de diferentes estilos musicales, de todos los gustos y para que bailes o armes agites la cabeza desde donde sea que veas el evento.

De esta manera, habrá actos de rock mexicano siempre disfrutables como Enjambre y Molotov, habrá tiempo para escuchar melodías románticas con Mon Laferte, Caloncho y Siddharta, la música electrónica estará presente con Martin Garrix, el baile estará a cargo de Guaynaa y Sebastián Yatra mientras que para los dolidos, Intocable se echará unas buenas rolitas… Y eso es solo un poco de lo que podremos ver. No olvides que tendremos un artista sorpresa que se develará durante la transmisión.

Foto: Cortesía

The Hives nos electrizará con su música

Claro que tenemos ganas de escuchar a los diversos artistas que componen el cartel. Sin embargo, debemos decir que The Hives será unos de los grandes invitados del momento y aunque no podremos presenciar su acto frente a frente, estamos seguros que contagiarán esa electrizante energía que los caracteriza.

Sin duda, ya queremos verlos tocar “Tick Tick Boom”, “Walk Idiot Walk”, “Hate To Say I Told You So”, “Won’t Be Long” y una que otra sorpresilla que por ahí nos podrían estar preparando. Solo de imaginar su presentación, se pone la piel chinita.

Y no solo la música: ¡habrá más actividades!

Sí, sabemos que la música es el ingrediente principal de esta fiesta, pero no podemos dejar pasar las otras actividades que están programadas. Ahí nada más para que se den una idea, el buen Franco Escamilla estará echando el cotorreo en el Tecate Backstage con varios invitados como Gera MX, Aczino y más.

Y eso no es todo: pónganse bien vivos porque a lo largo del Tecate Pa’l Norte Virtual podrán ir juntando ‘Leones’, que son puntos que podrán canjear por merch, artículos conmemorativos y otros regalos para recordar lo espectacular que fue el evento.

Dos festivales en el mismo año

Con todo el tema del coronavirus se tuvieron que suspender festivales alrededor del mundo y en 2020, Tecate Pa’l Norte también sufrió los estragos de la contingencia. A lo largo de los meses del año pasado, se esperaba que la edición se pudiera llevar a cabo en algún momento, pero no sucedió, así que la edición presencial terminó por recorrerse hasta el 2021.

Luego, con el anuncio de la edición virtual, muchos habrán pensado “no, pues ya los organizadores prefirieron hacerlo en línea”. Y aunque técnicamente es cierto, eso no quiere decir que se cancela el evento tradicional. Además de Pa’l Norte Virtual, Tecate tiene pactada la edición presencial para el 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora (siempre y cuando la situación de la pandemia lo permita).

El espíritu festivalero debe perdurar

Como dijimos, desde que la pandemia azotó al mundo en 2020 los festivales han sido de los eventos presenciales más afectados dentro de la industria. Desde luego, sabemos que muchos festivaleros de hueso colorado esperaban con ansias entrarle a Tecate Pa’l Norte desde el año pasado, pero nomás no se pudo.

Por ello es que la edición virtual de este festival es tan importante: porque dentro de todo lo convulsionado que ha sido este tiempo y con la incertidumbre de hasta cuándo será seguro regresar a la normalidad, Tecate Pa’l Norte Virtual nos recuerda que la pasión por la música y la emoción de acudir a un festival debe perdurar.