Un condón y salsa: ¿Qué pasa con Drake y por qué lo acusan de quemar a una modelo?

Apenas vamos arrancando el año y para nuestra sorpresa, ya surgieron algunos chismes y casos que nos dejaron con la boca abierta. Sabemos que en el mundo del hip-hop siempre aparecen historias increíbles que de plano no creeríamos si no es porque hay personas que confirmaron lo que pasó. Tal como acaba de suceder con Drake, que acaba de dejar a todos con el ojo cuadrado por un incidente que vivió junto a una modelo.

Sabemos que el rapero canadiense, además de su música, siempre da de qué hablar por todo lo que ocurre con su vida privada. Recientemente revivió su enemistad con el mismísimo Kanye West que para su fortuna y la de los miles de fans que tienen alrededor del mundo, acabó con un concierto donde ambos artistas unieron fuerzas por una causa en común (POR ACÁ lo pueden checar). Pero ahora llamó la atención de todos por un hecho muy peculiar.

¿Qué onda con Drake y la modelo?

Resulta que de acuerdo con distintos medios como TMZ, hace unos días una modelo cuyo nombre no se ha revelado describió el extraño encuentro que tuvo con Drake. Según lo que contó esta mujer, empezó a platicar con el cantante de “Hold On We’re Going Home” a través de Instagram y ambos comenzaron a seguirse. El paso siguiente era conocerse y después de algunos mensajes, acordaron verse en un hotel de Toronto para ‘conocerse’.

Supuestamente, los dos se encontraron en una habitación y después de hablar un buen rato, las cosas subieron de nivel a tal grado de que empezaron a echar ‘la caricia’. Sin embargo, luego de unos minutos, el rapero fue al baño y cuando salió ya tenía puesto un condón, y al parecer entre esta parejita hubo intimidad. Hasta ahí todo bien, lo extraño vino después de que hicieron el famoso ‘delicioso’, porque pasó algo inesperado.

Un condón y… ¿salsa picante?

La modelo relató que cuando terminaron de hacer lo que debía con Drake, el artista regresó al baño y tiró el condón en el bote de basura. Pero minutos después, la mujer lo tomó e introdujo semen en su vagina con la presunta intención de extorsionarlo, aunque no contaba que el cantante estaba preparado para esta situación pues al parecer le echó salsa picante a su esperma… sí, así como lo leyeron y todo tiene una explicación.

Según varios medios, esta chica comenzó a gritar de dolor porque sintió ardor en sus partes íntimas. Ante esto, el rapero confesó que antes de deshacerse del condón le puso salsa picante para matar a los espermatozoides. Supuestamente hace esto para que ninguna de las mujeres con las que tiene encuentros sexuales logren quedar embarazadas de él o de plano quieran sacarle dinero por eso. No, no es broma.

¿Y qué pasó después?

No se sabe qué sucedió luego de que Drake le dijera a la modelo lo que estaba pasando, pero después de hacer conocida esta rara historia, la mujer confirmó que buscaría demandar al músico por los daños que le causó. Por ahora, el cantante de “Hotline Bling” no ha comentado nada al respecto, pero muchos consideran que opinó sutilmente de esta situación a través de su cuenta de Instagram, donde mostró una foto que podría tener qué ver con este caso.

En una serie de imágenes, el rapero publicó la siguiente frase que traducida al español quedaría en algo como: “Puedes tener tus 15 minutos de fama… yo tomaré las otras 23 horas y 45 minutos”. Entre si son peras o manzanas, la verdad es que la historia dio de qué hablar en el internet de las cosas, con memes y más burlas por lo que sucedió. En lo que sí estamos de acuerdo es que quizá, este sea el método anticonceptivo más essstraño del mundo.