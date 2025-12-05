Lo que necesitas saber: Sabemos que se armó la polémica por La Casita y que Bad Bunny cambió su mapa en México, por lo que OCESA anunció reembolso... si quieren.

Sabemos el desbarajuste que se armó cuando Bad Bunny anunció que cambiaba el mapa para sus conciertos en México. Algunos fans tenían muchas dudas de qué pasaría con sus boletos, o tal vez no estaban tan conformes con lo que tenían, entonces OCESA anunció reembolsos.

Estos reembolsos son, específicamente, para quienes tengan boletos de General A o de Pits, por lo que acá les contamos todos los detalles.

Bad Bunny cambió su mapa por La Casita.

Bad Bunny anunció desde hace meses una lista de 8 conciertos en México que, básicamente, volaron todos los boletos para estos shows a mediados de diciembre

Sin embargo, días antes de los conciertos, lo que parecía una buena noticia también causó polémica.

El mapa original de los conciertos cambió porque Bad Bunny anunció que vendría con su show completo a la CDMX. O sea, que traería una serie de gradas a espaldas del escenario, llamadas Los Vecinos y por supuesto, traería La Casita.

Nueva sección para ver a Bad Bunny // X:@ocesa_total

La Casita es una especie de Escenario B que tiene un interesante origen, pero toca algunas canciones. La polémica surgió porque la pusieron en medio de General B y algunos fans se sintieron inconformes con los cambios.

OCESA anuncia reembolsos para Bad Bunny

Como si hubo varios fans que se pronunciaron en redes sociales, todo terminó en algo bastante sencillo: una serie de reembolsos para evitar agüitados.

Foto: Getty Images

A través de sus comunicaciones oficiales, OCESA confirmó que quienes tengan boletos de General A o de Pits podrán solicitar que les regresen su dinero —incluso los cargos.

Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito.



Por eso, para quienes hayan adquirido boletos en las zonas “General A” y “Pits” y sientan que esta modificación no les permitirá disfrutar el concierto como ustedes quieren, pueden elegir entre aceptar los ajustes y mantener su boleto aceptando los cambios de producción informados, o pedir la cancelación de su compra y el reembolso completo (incluyendo el cargo por servicio) hasta el 9 de diciembre, a través del botón de ayuda de tu cuenta Ticketmaster.

Entonces, ya lo saben: si necesitan cambiar su boleto, si estuvieron inconformes con los cambios, van a poder solicitar su reembolso para los conciertos de Bad Bunny.