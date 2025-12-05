Lo que debes saber: La Casita de Bad Bunny es uno de los espacios más importantes de la gira de Bad Bunny aunque, en México, está causando polémica.

La Casita de Bad Bunny es uno de los temas más relacionados con la gira del cantante que llegará a México en 2025. Este segundo escenario que forma parte de show que el Conejo Malo arrancó como una residencia de varias fechas en Puerto Rico, y que ahora recorrerá Latinoamérica y Europa, ha llamado la atención desde la primera vez que el público pudo verla.

Antes de la polémica que se armó por la ubicación de La Casita en el mapa del Estados GNP para los conciertos de Bad Bunny en México esta parte del show llamó mucho la atención así que te contamos porqué el cantante decidió agregarla y cómo es que, al parecer, recorrerá el mundo.

¿Qué es La Casita de Bad Bunny?

Los verdaderos fans del cantante desde luego saben de qué estamos hablando pero para las que no lo son tanto aquí les va el contexto.

La Casita de Bad Bunny es, tal cual, la reproducción de una típica casa del campo puertorriqueño. La primera vez que la vimos fue en la serie de videos que el cantante creó para acompañar el lanzamiento de DeBí TiRaR MáS FoToS (2025).

El diseño de producción de La Casita corrió a cargo de la diseñadora de arte y producción Mayna Magruder quien tuvo la tarea de adaptar la primera casita a las necesidades del show de Bad Bunny, primero, en su residencia en Puerto Rico.

En entrevista para El Nuevo Día, Mayna aseguró que uno de los detalles más importantes al diseñar la nueva casita fue pensar en la cantidad de personas que estaría interactuando en ella.

“Originalmente la construimos que habría muchos bailarines arriba y al interior también entonces es eso, ver cómo se construye de una manera segura y que aún así mantenga todos los elementos de la casa original y de una casita del campo puertorriqueño”, mencionó. Todos los elementos que decoran la casa están relacionados con Puerto Rico ya que hay obras de artistas locales.

¿Por qué La Casita es importante en los conciertos de Bad Bunny?

La Casita es donde sucede el Acto 2 del show de Bad Bunny. Aquí es donde el cantante tiene una serie de invitados VIP y donde arranca una de las partes más importantes por la serie de éxitos del setlist que se interpretan mientras está en este lugar.

Estas son las canciones que Bad Bunny interpretó estando en La Casita durante sus shows en República Dominicana y que, si el setlist no cambia, podría suceder en México.

Acto 2. La Casita

Veldá

Tití Me Preguntó

Neverita

Si Veo a tu Mamá

La Romana

Voy a Llevarte Pa PR

Me Porto Bonito

No Me Conoce

Bichiyal

Yo Perreo Sola

Efecto

Safaera

Diles

Mónaco

25/8

Café con Ron

Ábreme Paso

La polémica de La Casita en los conciertos de Bad Bunny en México

Cuando se anunció que Bad Bunny tendría ocho fechas en el Estadio GNP de CDMX poco se sabía de cómo sería la gira del cantante fuera de Puerto Rico, de hecho, lo que se pensaba era que solamente viajaría con el escenario principal en el que suceden el Acto 1 y 3 del show. Pocos pensaban que la famosísima Casita saldría de Puerto Rico para recorrer el mundo.

El misterio fue develado una vez que terminó la residencia y la gira arrancó en República Dominicana para, después, tener una parada en CDMX. Cuando los boletos salieron a la venta en nuestro país el mapa no mostraba que La Casita estaría ubicada en la sección General B por lo que los que adquirieron entradas en esta zona ni sospechaban que serían el público que bailará y cantará alrededor de esta, ahora, icónica construcción por lo que las personas que pagaron más por estar en las secciones A y Pits mostraron su molestia.

La Casita apareció en el mapa de Bad Bunny esta semana, cuando se dio a conocer que se liberarían boletos para una nueva sección llamada Los Vecinos, que se encuentra en el escenario principal del show.

Nueva sección para ver a Bad Bunny // X:@ocesa_total

Reembolsos de boletos de Bad Bunny en México 2025

El 5 de diciembre, Ocesa informó que sí habilitará reembolsos para aquellas personas que están inconformes y tengan boletos para General A y Pits.

Todo comenzó cuando poseedores de boletos para estas secciones se mostraron molestos con el cambio de mapa ya que cuando los boletos, para las ocho presentaciones del Conejo Malo, salieron a la venta el mapa de las secciones disponibles no mostraba La Casita en la zona de General B.

A través de sus comunicaciones oficiales, OCESA confirmó que quienes tengan boletos de General A o de Pits podrán solicitar que les regresen su dinero —incluso los cargos.

Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito.



Por eso, para quienes hayan adquirido boletos en las zonas “General A” y “Pits” y sientan que esta modificación no les permitirá disfrutar el concierto como ustedes quieren, pueden elegir entre aceptar los ajustes y mantener su boleto aceptando los cambios de producción informados, o pedir la cancelación de su compra y el reembolso completo (incluyendo el cargo por servicio) hasta el 9 de diciembre, a través del botón de ayuda de tu cuenta Ticketmaster.

Fechas de Bad Bunny en México 2025

10 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025

Precios de los boletos de Bad Bunny en México 2025

Estos son los precios de los boletos para el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP en CDMX por sección.

Pits – 12 mil 183 pesos mexicanos

Los Vecinos – 12 mil 183 pesos mexicanos

General A – 4 mil 863 pesos mexicanos

General B – 2 mil 008 pesos mexicanos

Zona GNP – 4 mil 741 pesos mexicanos

Verde B – 3 mil 155 pesos mexicanos

Naranja B – 2 mil 557 pesos mexicanos

Verde C – Mil 935 pesos mexicanos

Naranja C – Mil 093 pesos mexicanos

*Precios con cargos por servicio