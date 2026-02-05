Lo que necesitas saber: El Super Bowl XL se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en Levi’s Stadium en San Francisco, California.

Estamos a nada de vivir la tan esperada presentación de medio tiempo del Super Bowl LX de la mano de Bad Bunny y, durante conferencia, el cantante puertorriqueño adelantó que será un show muy especial con un mensaje de agradecimiento total, tal como lo ha sido con DtMF.

Bad Bunny adelanta lo que veremos en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LX

Este jueves se realizó la conferencia de prensa del Medio Tiempo del Super Bowl LX y estuvieron presentes tres de los artistas que darán shows previos al partido: Charlie Puth cantará el himno nacional, Coco Jones interpretará “Lift Every Voice and Sing” y Brandi Carlile cantará “America the Beautiful”.

Tras sus comentarios sobre este show, llegó el momento esperado de la conferencia: Bad Bunny. Entre aplausos y gritos, el cantante comenzó recordando la gira en la que se encuentra.

“He estado trabajando en este show, ha sido demasiado, estoy muy agradecido, es como me he estado sintiendo todo este año con el álbum DtMF, el más grande sentimiento es estar agradecido”, expresó.

Cómo cambió su vida tras la llegada de DtMF…

El conejo malo aprovechó la oportunidad para hablar sobre su álbum más reciente, el cual lo llevó a ganarse el Grammy a Mejor Disco del Año: DtMF.

“Pienso que es uno de los proyectos más especiales que he hecho porque traerme hasta aquí, no lo estaba buscando, ni ser el disco del año en los Grammys o cantar en el Halftime Show. Yo solo quería conectar con mi gente, mi cultura y mis raíces más que nunca de la forma más honesta posible”, mencionó.

Y justo esta sensación es la que Bad Bunny llevará a uno de los escenarios más grandes del mundo… no sin antes resaltar que siempre se debe estar orgulloso de quién eres, de dónde eres y de ser tú mismo.

“Este es un disco que va a estar en mi corazón toda mi vida”, agregó.

Habló sobre hacerse una estrella global y su llegada al Show del Medio Tiempo del Super Bowl XL

De acuerdo con el Conejo Malo, el álbum ‘Un verano sin ti’ fue el primero que lo llevó al reconocimiento internacional… progreso del cual está muy agradecido.

“Pero desde que lancé mi primer álbum, siempre ha habido un progreso y avances, aunque ha sido un camino duro. Y ‘Un verano sin ti’ me dio ese foco a nivel mundial y trabajé para ello”, resaltó.

¿Tendrá invitados especiales?

Dejando un poco de lado sus discos y el éxito que ha tenido, Bad Bunny fue cuestionado por algo que muchos queremos saber: si es que durante su show habrá invitados. Y claro, respondió… pero a su manera.

“Claro que pienso tener un montón de invitados, serían mis amigos y familia, la comunidad latina que me apoya, todo el país y la gente a la que le gusto alrededor del mundo”, mencionó.

¿Cuál será la estética del show?

Y ya entrando de lleno al tema del Super Bowl LX (del que, por cierto, se habló muy poco), el cantante puertorriqueño mencionó sobre lo que será este show.

“Solo quiero que la gente se divierta. Será una fiesta enorme y lo que la gente puede esperar de mí… Quiero traer al escenario mucho de mi cultura, pero no quiero dar spoilers. Será divertido, sencillo y no deben saber español. Habrá mucho baile”, adelantó.

La controversia de Bad Bunny por su aparición en el Super Bowl LX

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl una semana después de hacer enojar a Trump con su declaración al recibir el Grammy a Mejor Disco del Año: “Antes de agradecer a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!”, dijo.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, aseguró. Sin duda, este será un espectáculo que pasará a la historia del Medio Tiempo del Super Bowl. ¿Emocionados?

