Lo que necesitas saber: El grupo surcoreano BADVILLAIN desafía los moldes del K-pop con su nuevo single “THRILLER” y nos cuentan todo lo que hay detrás de esta canción.

Mientras el K-pop sigue consolidándose como un fenómeno global, hay grupos como BADVILLAIN que desafían la idea tradicional de lo que podríamos esperar de esta industria, y su recienta canción “THRILLER” lo comprueba. Si aún no las conoces, ¡las vas a amar!

Con su mezcla de hip-hop, actitud rebelde y presentaciones audaces, las siete integrantes EMMA, Chloe Young, HU’E, INA, YunSeo, Vin y KELLY, no solo buscan conectar con la audiencia, sino marcar una nueva forma de entender el K-Pop.

Foto Cortesía: BPM Entertainment / BADVILLAIN el grupo surcoreano que está rompiendo esquemas en el K-Pop.

Su nuevo single “THRILLER”, lanzado el pasado 15 de septiembre, es una canción que irradia la confianza y fuerza de cada una de sus integrantes; en palabras de YunSeo:

“‘THRILLER’ es una canción muy cautivadora por su ritmo audaz, su flow sin miedo y sus letras ingeniosas. Además, preparamos una presentación que muestra un lado renovado y más relajado de BADVILLAIN”.

Lo mejor es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a las chicas de BADVILLAIN y nos compartieron los detalles detrás de “THRILLER”, su proceso creativo y lo que significa ser visionarias en el K-pop.

El poder, confianza y visión de BADVILLAIN

Desde su debut con “OVERSTEP” en 2024, BADVILLAIN ha demostrado que no son un grupo más en la escena del K-pop, para ellas su música implica romper moldes y atreverse a explorar nuevas facetas.

Nuestro estilo combina la fuerza del hip-hop con la energía del K-pop. Queremos ser un grupo cuya confianza y atrevimiento en el escenario jamás se olviden después de vernos. –Chloe Young

Foto Cortesía BPM Entertainment / Grupo BADVILLAIN

La combinación de este género con su presencia imponente y oscura en escena, hacen que BADVILLAIN sea un respiro a todo a lo que ya estamos acostumbrados en el K-Pop, así que les preguntamos de dónde viene su energía tan única e inspiraciones, esto fue lo que nos contaron:

“Creo que viene de la confianza que tenemos en el escenario. Nuestra seguridad en nosotras mismas hace que las presentaciones sean aún más fuertes. Respetamos los colores y encantos únicos de cada integrante, y eso hace que nuestro trabajo en equipo crezca. Por encima de todo, la inspiración más grande es el apoyo de los fans.” – EMMA “Encuentro inspiración en muchos aspectos de la vida. En cuanto a la confianza, pienso que si queremos transmitirla, debemos estar muy bien preparadas. Por eso, suelo poner mucho esfuerzo en prepararme antes de cada actividad.” – HU’E

“THRILLER”: un comeback lleno de confianza

“THRILLER”, su más reciente comeback lanzado en septiembre es la combinación perfecta de hip-hop, letras que irradian confianza y una coreografía que llevó al grupo a explorar nuevos retos artísticos, pero YunSeo la describe así:

“‘THRILLER’ es una canción muy cautivadora por su ritmo audaz, su flow sin miedo y sus letras ingeniosas. Además, preparamos una presentación que muestra un lado renovado y más relajado de BADVILLAIN”.

Lo que hace especial a BADVILLAIN no es solo su música, sino su filosofía: Born to be Visionary. Cada ‘comeback‘ es un paso más para redefinir lo que un grupo femenino puede lograr, explorando géneros, estilos y actitudes que otros no se atreverían a mostrar.

“Ser visionaria significa no estar atada a limitaciones y atreverse a ir más allá de lo ‘normal’. Como artista, trato de mostrar nuevas facetas de mí misma al público, sin miedo a equivocarme. Mi meta es ir más lejos y realmente pintar fuera de las líneas.” – INA

Foto Cortesía BPM Entertainment / Poster “THRILLER” de BADVILLAIN.

El reto de bailar en stilettos

El video musical de “THRILLER” trajo consigo uno de los desafíos más grandes para el grupo: una coreografía en tacones de aguja. Lo que parecía un detalle estético, terminó siendo un reto físico y artístico.

“Al principio ni siquiera mantener el equilibrio era fácil, mucho menos cuando teníamos que saltar o girar rápido. Pero mientras nos dábamos retroalimentación fuimos mejorando. Hoy, cuando no usamos tacones, sentimos que falta algo. Creo que los tacones se han vuelto una parte importante de la esencia de BADVILLAIN en el escenario.”. – Chloe Young

“Bailar en tacones resultó ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Fue un reto físico, pero también lleno de detalles técnicos, así que al inicio los ensayos eran duros de manejar. Todas intentamos hacer la apertura de piernas que hace INA en la coreografía, ¡pero lo dejamos de inmediato! Era extremadamente difícil. El hecho de que INA pudiera hacerlo me hizo pensar que es increíble. Recordar esos momentos me hace sentir una mayor satisfacción ahora que dominamos la coreografía.” – KELLY “Como era nuestra primera vez en el género de tacones, recuerdo que comenzamos aprendiendo lo más básico, incluso a caminar. Pero creo que es más emocionante aceptar nuevos desafíos que quedarse en lo familiar. Eso me hizo darme cuenta de que quiero seguir retándome con cosas nuevas en el futuro.” – Vin

Foto Cortesía BPM Entertainment / “THRILLER” reciente comeback de BADVILLAIN

Lo aprendido en el camino

A poco más de un año de su debut, BADVILLAIN ya nota la diferencia entre sus primeras presentaciones y el momento que viven hoy con su regreso.

KELLY admite que durante “OVERSTEP” todo era nuevo para ella y los nervios la dominaban en el escenario, pero ahora se siente más libre:

“Mientras preparábamos “THRILLER”, algo valioso que aprendimos fue cómo sentirnos libres en el escenario y adueñarnos de él con confianza. Si antes las promociones eran muy estresantes, en esta ocasión definitivamente aprendí a disfrutar de las presentaciones.”- KELLY

Foto Cortesía BPM Entertainment / La evolución de BADVILLAN hasta hoy, con “THRILLER”.

Mientras tanto, YunSeo y HU’E comparten que el aprendizaje ha sido más personal:

“Lo que más he aprendido en BADVILLAIN es cómo mostrar mi propio color en el escenario de una forma más relajada y libre”. HU’E “En lo personal, siento que he crecido mucho en el tema de la autogestión. Queriendo estar en el escenario frente a tantas personas y mostrarme de una manera que encaje con la canción, me enfoqué no solo en la práctica, sino también en cuidarme físicamente para complementar mejor este tema.” – YunSeo

Foto Cortesía BPM Entertainment / YunSeo, integrante de BADVILLAIN

Inspirando a través del K-Pop

Más allá de sus logros musicales, BADVILLAIN también busca transmitir un mensaje de confianza y empoderamiento a quienes las siguen, incluso a los que aún están descubriendo su música a traves de “THRILLER”.

“Es importante confiar en tu propio ritmo sin compararte con otros. Está bien no ser perfecto; la fuerza que has mantenido todo este tiempo eventualmente se convierte en tu confianza, en tu propio ‘THRILLER’”. –EMMA “También pasé por momentos en los que dudaba mucho de mí, pero conforme fui acumulando pequeños logros logré construir mi confianza poco a poco. Espero que nuestros fans también crean en sus propios esfuerzos en lugar de sentirse presionados por ser perfectos”. –Chloe Young

Foto Cortesía BPM Entertainment / Chloe Young

Nuevos géneros y facetas: lo que viene para BADVILLAIN

Lejos de conformarse con la imagen de grupo fuerte y rebelde que han mostrado hasta ahora, BADVILLAIN quiere ir más allá y romper nuevas fronteras artísticas, ya sea mostrando un lado más vulnerable o explorando nuevos géneros sin reconocer fronteras.

“Como ya mostramos nuestro lado poderoso, ahora quiero compartir una faceta más vulnerable y personal. Definitivamente quiero explorar distintos géneros musicales, siempre manteniendo la esencia de BADVILLAIN”.- INA

Foto Cortesía BPM Entertainment / INA, integrante de BADVILLAIN.

“No estamos limitadas a un molde, no somos un grupo que haga un solo género o muestre un solo color. En cada comeback queremos ofrecer una versión mejorada, tanto musicalmente como en nuestras presentaciones. A través de diferentes formas de arte, queremos seguir expandiendo el color único de BADVILLAIN”. – Chloe Young “De ahora en adelante queremos mostrar nuevas y renovadas facetas de BADVILLAIN, justo como hicimos con ‘THRILLER’. Queremos demostrar que no existen límites para nosotras”. – Vin

BADVILLAIN para el mundo y México

Aunque apenas comienzan, el grupo tiene claro que su música no conoce fronteras de territorio ni lenguaje, ellas nos lo explican así:

“La música y la actuación son el medio más poderoso para transmitir emociones, incluso cuando el idioma es diferente. Espero que nuestros fans internacionales puedan sentir nuestra sinceridad y energía en el escenario. También quiero decir que sin importar dónde estemos, siempre estamos conectadas.”. – KELLY “Queremos transmitir sueños y confianza a mucha gente a través de escenarios donde podamos compartir nuestras presentaciones y canciones únicas.” –Vin

Y claro, no podían faltar unas palabras especiales para México y Latinoamérica.

“¡VILLAIN-ON! Muchas gracias por acompañarnos en este camino y caminar con nosotras. Les mostraremos una versión aún más mejorada de BADVILLAIN, así que espero que se queden con nosotras por mucho, mucho tiempo. ¡Los amamos!”. – HU’E

Con “THRILLER”, BADVILLAIN deja claro que no existen límites cuando se trata de romper moldes y conquistar escenarios. Y si algo nos queda claro después de escucharlas, es que su camino apenas comienza.

Si te gustó la entrevista y quieres ver más sobre k-pop, cultura asiática y pop, sigue nuestras redes @zup.pop y en Tik Tok como @zup.pop.