Bikini Kill nos hizo sentir el verdadero poder del riot grrrl en su primer concierto en México

Lo que necesitas saber: Luego de tantos años pidiéndolo, Bikini Kill por fin tocó en México y valió la pena todo ese tiempo de espera. Acá les dejamos la reseña de su concierto.

Para muchos, el domingo es un día triste, porque se acaba el fin de semana y es momento de regresar a la normalidad. Sin embargo, muchos prefirieron olvidarse de la chamba y demás obligaciones lanzándose al concierto que Bikini Kill dio en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en la CDMX.

Después de más de tres décadas de espera, la banda pionera del riot grrrl comandada por Kathleen Hanna, Tobi Vail y Kathi Wilcox por fin se animó a venir a nuestro país como parte de su gira de reunión y la verdad es que todo ee tiempo valió por completo la pena, porque hicieron un debut espectacular en México.

Bikini Kill por fin se presentó en México haciendo un debut espectacular//Foto: Lilliana Estrada/OCESA

A pesar de ser domingo y para nuestra sorpresa, los fans fieles que Bikini Kill tiene en nuestro país (desde la vieja escuela punk hasta los más jóvenes e incluso algunos curiosos) se lanzaron al venue de la CDMX desde temprano, como tratando de asegurar un buen lugar para el show.

Y sí, como era de esperarse, fueron mayoría los chicas que estuvieron presentes en el show, demostrando que la música y el mensaje de la banda llegó fuerte hasta este lado lado de la frontera. Pero sobre todo, que impactaron a toda una generación de mujeres con sus rolas e ideología, las cuales se han compartido

Las mujeres dominaron y se hicieron presentes en este show tan especial//Foto: Liliana Estrada/OCESA

Por fin se nos hizo ver a Bikini Kill en México junto a un gran proyecto local

Aunque no se llenó por completo el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, eso no fue impedimento para que la agrupación diera un concierto poderoso que incluso se sintió íntimo, en el que nos llevaron por un sube y baja de emociones con base en guitarrazos distosionados, letras directas y un montón de actitud.

Pero antes de ellas, tuvimos chance ver a Cremalleras, un proyecto de punk originario de Monterrey que nos puso en ambiente para lo que seguía, pues se rifaron tocando rolas rápidas y ponchadas para entrar en calor. Y si les late esa onda, de plano le tienen que echar oído, porque traen una propuesta muy chida.

Cremalleras fue la banda que se encargó de abrirle a Bikini Kill en México//Foto: Liliana Estrada/OCESA

Pero luego de escuchar a los teloneros y tras casi una hora de espera (en los que incluso se escucharon algunas consignas ya conocidas a favor de la lucha feminista en México), llegó el momento que todos estaban esperando. Después de tanto tiempo pidiéndolo, Bikini Kill tomó el escenario y por fin se cumplió el sueño de muchos de verla tocando en nuestro país.

La banda no perdió el tiempo, pues iniciaron con varios hitazos como “New Radio”, “This Is Not A Test”, “Don’t Need You” y “Jigsaw Youth”, que por supuesto, hicieron que gran parte del público saltara e incluso se armaran los primeros intentos de slam entre chicas. Sin embargo, esto solo era el calentamiento, pues la cosa se iba a poner mejor.

Y luego de más de tres décadas de espera, Bikini Kill dio su primer concierto en nuestro país//Foto: Liliana Estrada/OCESA

“Muchas gracias por venir, somos Bikini Kill”, dijo Kathleen Hanna en español antes de arrancarse con “Feels Blind”, donde le bajaron un poco a las revoluciones y decibeles (pero solo tantito). Tras ese rolón, Tobi bajó de la batería para pasarse al micrófono principal, mientras que Kathi se pasó a la bataca y Kathleen se colgó el bajo.

Luego de contarnos que de sus clases en español solo aprendió la palabra “Bienvenidos”, Vail mencionó lo siguiente, haciendo que las mujeres dentro del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes perdieran la cabeza: “Bienvenidas a todas las feministas del punk rock”. Luego de este momentazo, Tobi se lució cantando “I Hate Danger” e “In Accordance to Natural Law”, demostrando la versatilidad de las integrantes de la banda.

Después de tantos años de espera, Bikini Kill por fin hizo su debut en México y nos están regalando un concierto poderoso en la CDMX ??



Y si no nos creen, acá les dejamos un pedacito de “Feels Blind” desde el Pabellón Oeste ??#BikiniKill pic.twitter.com/U7x8oQtMyn — SopitasFM (@sopitasfm) March 4, 2024

El riot grrrl y el poder femenino se hizo presente en este show

El grito de “morras al frente” se hizo presente durante casi todo el concierto de Bkini Kill, pues a manera homenaje y en una onda más mexa, las mujeres del público recordaron aquella frase icónica de Kathleen. Pero, gritando esto, le hicieron saber a todos los hombres que estábamos en el show que eran ellas y la agrupación las protagonistas de todo, lo cual también creó un ambiente de hermandad y buena onda entre las chicas (aunque no se conocieran). Y la verdad es que se escuchaba brutal cada que lo gritaban en coro.

La agrupación originaria de Olympia, Washington no nos dio descanso a partir de ese punto, pues continuaron con rolones del tamaño de “Carnival” y “Capri Pants”. Una de las sorpresas de la noche fue que tocaron “I Like Fucking”, la cual apenas volvió al setlist de la banda este año y que claro, disfrutaron los verdaderos fans from hell.

Kathleen Hanna nos demostró que es una excelente frontwomen y contagió al público con su actitud//Foto: Liliana Estrada/OCESA

“Nunca habíamos tocado como Bikini Kill en México. Pero solo les puedo decir que siempre pueden ser punk rock”, mencionó Kathleen Hannah antes de arrancarse con “Outta Me”, recordándonos que no importa la edad, el género ni nada más, el punk es una actitud y un pensamiento que se puede vivir y compartir en la vida.

Tobi volvió a la voz principal para “For Only”, la cual no pudo terminar porque comenzó a llorar. Tras terminar, explicarnos más o menos lo que le pasaba y disculparse con el público (el cual la apoyó gritando su nombre y aplaudiéndole hasta que se cansaron), Vail continuó con el concierto cantando “Distinct Complicity”, que la puso de nuevo en el mood punk rocker, como si lo anterior no hubiera pasado.

Tobi Vail también tuvo su momento de brillar cantando al frente de Bikini Kill//Foto: Liliana Estrada/OCESA

“Se siente genial estar fuera de Estados Unidos, apesta”, declaró Kathleen antes de tocar “Reject All American”, donde la gran mayoría festejó por completo lo que la vocalista de Bikini Kill dijo sobre el país vecino. Todo esta euforia continuó con “Alien She”, “No Backrub”, “Sugar” y “Replica”, que siguieron prendiendo y contagiando de rebeldía a los asistentes.

“Si tienen espacio y puede hacer slam, háganlo. No siempre estamos por acá”, dijo Hanna, animando a las mujeres a echar ‘relajo’. Y vaya que hubo quienes sí le hicieron caso, pues por ahí vimos algunas bolitas de mosh con varias morras que bailaron, se empujaron y soltaron codazos sabrosos para olvidarse por completo del estrés.

De forma un tanto discreta, Kathi Wilcox demostró que es una música muy rifada, pasándose del bajo a la batería en varias partes del show//Foto: Liliana Estrada/OCESA

Tobi Vail regresó por una última vez para comandar a Bikini Kill desde el centro del escenario, donde se lució echándose “Hamster Baby” y “Tell Me So”, las cuales –sin saberlo– nos indicaban que el concierto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes estaba casi por acabarse. Aunque eso sí, aún faltaban algunas rolas esperadas.

Ya casi para terminar la primera parte del show, Kathleen le recordó a todos los presentes que no les quita nada apoyar a bandas de mujeres y feministas locales o cercanas. Y para ser honestos tiene razón, pues a nuestro alrededor están pasando cosas muy interesantes con proyectos femeninos y muchas veces no nos damos cuenta de esas propuestas por quedarnos con lo que ya conocemos o cerrarnos a escuchar algo nuevo.

Por supuesto que las mujeres fueron mayoría en el concierto de Bikini Kill en México//Foto: Liliana Estrada/OCESA

Un cierre frenético, rápido y conciso

“Star Bellied Boy”, “Lil’ Red” y “Suck My Left One” fueron las rolas que Bikini Kill dijo que serían las últimas que tocarían, despidiéndose del público tras terminar esta última. Sin embargo, tras unos cuantos minutos de espera (donde no faltó el grito de “otra”) y que el staff afinara algunos detalles técnicos con los que estuvieron lidiando durante casi todo el show, la banda volvió una vez más.

Con “Double Dare Ya” y “Rebel Girl”, dos de los himnos más importantes de la agrupación estadounidense, terminó este conciertazo. Y ya se imaginarán cómo se puso el asunto cuando sonaron estos clásicos de las de Olympia, pues literal, de tanto brinco se sentía como si el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes se fuera a caer.

Luego de casi hora y cuarto de show, donde se aventarón un setlist con más de 20 rolas, Bikini Kill se despidió de sus fans en México. Y la verdad es que su presentación se nos pasó volando y nos quedamos con ganas de más. Sin embargo, entendemos que así es la cosa con el punk rock: es rápido, preciso y conciso. En pocas palabras, van a lo que van y se acabó.

A pesar de eso, definitivamente valió por completo la pena lanzarse al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en domingo para ver el debut de esta bandota en nuestro país, pues con su actitud, vibra sobre el escenario, canciones y mensajes, nos cargaron por completo la pila para continuar con nuestras vidas. Esperemos que esa no sea la primera y última vez que visitan México, pues queremos checar de nuevo ese fenómeno de hermandad entre mujeres que se da solo cuando este grupazo se sube al escenario.

Setlist del concierto de Bikini Kill en México

“New Radio” “This Is Not A Test” “Don’t Need You” “Jigsaw Youth” “Feels Blind” “I Hate Danger” “In Accordance to Natural Law” “Carnival” “Resist Psychic Death” “Capri Pants” “I Like Fucking” “Outta Me” “For Only” “Distinct Complicity” “Demi Rep” “Reject All American” “Alien She” “No Backrub” “Sugar” “Rah! Rah! Replica” “Hamster Baby” “Tell Me So” “Star Bellied Boy” “Lil’ Red” “Suck My Left One” “Double Dare Ya” “Rebel Girl”

