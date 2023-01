¡Emblemáticas! 7 bajistas rifadas que marcaron la década de los 90

Los 90 fueron una era genial para la música en muchos sentidos, habiendo muchas figuras que hicieron de aquella década algo memorable. Y en ese sentido, es momento de darle su merecido reconocimiento a esas bajistas que marcaron época.

Sin estás cracks de las cuatro cuerdas, posiblemente muchas de las bandas de la escena musical noventera no hubieran sido las mismas. Y claro, varias de ellas seguro fueron inspiración para futuros proyectos musicales. Así que estas son algunas bajistas que definieron la década de los 90.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Y si les laten este tipo de listados, AQUí les mostramos nuestro conteo con bateristas rifadas y POR ACÁ encuentran uno más sobre bateristas de rock infravalorados.

Melissa Auf Der Maur

Una artista total en toda la extensión de la palabra… Melissa Auf Der Maur inició como bajista de una banda llamada Tinker en Canadá, que a pesar de no tener un éxito de masivo, si fueron ‘de culto’ en aquel país.

El gran boom para la icónica pelirroja vino cuando se hizo amiga de Billy Corgan de Smashing Pumpkins (con quienes tocó brevemente a finales de la era noventera), quien la introdujo en la escena del rock alternativo estadounidense de los 90. Debido a su presencia, carisma y talento, pronto fue el eslabón que Courtney Love necesitaba por completar a Hole tras la ida y venida de varios bajistas.

Estuvo relativamente poco tiempo en Hole, pero el suficiente como para ser identificada como parte de su alineación clásica.

Melissa Auf Der Maur. Foto: Getty.

D’arcy Wretzky

Y ya que hablamos de los Smashing Pumpkins… por supuesto que no podíamos dejar pasar la mención de la genial D’arcy Wretzky, que aún cuando ya no forma parte de la banda, sigue teniendo un lugar muy especial en el corazón de los fanáticos más antaños.

D’arcy, además de proporcionar líneas de bajo potentes, daba un carisma diferente a una banda. Eso sí, aunque su legado musical con los SP no olvida, también se recuerdan sus roces con el propio Billy Corgan. Una relación de altibajos que concluyó con la salida de Wretzky a finales de los 90 y que incluso tuvo otros encontronazo hace unos años cuando la banda se reformaba (finalmente ella no se unió a la reunión).

Como sea, siempre nos quedará todo su aporte en los mejores discos de los Pumpkins.

D’arcy Wretzky. Foto: Getty.

Kim Gordon

La carrera de Kim Gordon con Sonic Youth inició formalmente en los 80, cuando el llamado rock alternativo en EE.UU solo era un escaparate para las radios universitarias. Pero una vez que llegaron los 90, la banda hizo muy buen ruido y por fin obtuvo el reconocimiento que merecían.

Y es que la aportación de Kim en la banda era más que sobresaliente, siendo solo el bajo, sino su voz parte esencial del ADN del grupo. Y en una faceta menos conocida, la ha armado como una productora musical destacada, impulsando a proyectos musicales femeninos como Hole en sus inicios.

No por nada, Kim Gordon es una referencia total para esas artistas que formaron la escena Riot Grrrl, además de que tiene el apodo de la “Madrina del Grunge”. Checa nuestra entrevista con ella con motivo de su presentación en el Corona Capital 2022.

Kim Deal

¿Qué sería de la música de los 90 sin la influencia de Pixies? ¿Qué sería de Pixies sin Kim Deal? Aunque no le guste a Black Francis (es coto jeje), Kim siempre será parte de la figura legendaria de culto que es la banda. Y con ella pasa lo mismo que con Kim Gordon; que aunque su carrera comenzó propiamente en los 80, se le suele adjudicar su boom dentro de la década siguiente.

Y no es para menos si tomamos en cuenta que Deal, demostrando que sus capacidades creativas no se limitarían a una sola banda, emprendió esa magnifica banda conocida como The Breeders. Una verdadera crack que, como fuese, buscó seguir el sueño de la música.

Kim Deal. Foto: Getty.

Kathi Wilcox

No podemos hablar de la música de los 90 sin mencionar el Riot Grrrl… Y de la misma manera, no podemos referirnos a ese movimiento sin darle su bien merecido espacio a las legendarias Bikini Kill, que llevaron la esencia del punk rock a un nivel diferente en aquella época.

Por eso, Kathi Wilcox es imprescindible en esta lista. Wilcox junto a sus compañeras de banda, retomando la fuerza inspiradora de The Runaways, fueron un eslabón que demostró que las bandas de rock de los 90 no debían limitarse a tener solo una integrante femenina. Actitud punk que sigue viva, sin duda.

Kathi Wilcox. Foto: Getty.

Meshell Ndegeocello

Virtuosismo, pasión, talento… hay un montón de palabras para describir a Meshell Ndegeocello y seguro que no nos alcanzaría este espacio para resaltar todas las virtudes que la hacen una de las mejores bajistas no solo de los 90, sino de la historia de la música en general.

Luego de tocar a finales de los 80 con algunos proyectos underground, Meshell probó suerte audicionando para el puesto de bajista de Living Colour a inicios de los 90. No se quedó con la vacante, pero hizo algo mejor: fue una de las primeras artistas que firmó con el sello Maverick Records de Madonna y lanzó un aclamadísimo disco llamado Plantation Lullabies, de 1993. Joya imperdible del neo-soul, con mucha influencia del funk y el jazz.

Gail Ann Dorsey

Es posible que no muchos ubiquen su nombre. Pero quienes sí, entonces ya saben por qué la increíble Gail Ann Dorsey forma parte de este listado. En 1993 lanzó un muy disco llamado Rude Blue, pero su carrera como bajista de sesión es seguramente una de las más envidiables de toda la vida.

Tears For Fears, The The, Gang Of Four y David Bowie. Con este último, empezó a trabajar a mediados de los 90 y pronto se convirtió en su bajista de confianza para giras y sesiones de grabación. Y la verdad es que Gail no es solo un complemento en ese sentido; es toda una figura.