Lo que necesitas saber: John Carpenter se ha encargado de la música de varias de sus películas. La más icónica: 'Halloween'.

Esto nos lo esperábamos: ¿ver al gran John Carpenter debutando en el heavy metal? No es algo para nada disparatado… pero, definitivamente, algo que muchos no veían venir de parte del amo del terror.

John Carpenter / Foto: facebook.com/JohnCarpenterTheMasterofHorror

Álbum musicaliza primer novela gráfica de John Carpenter

John Carpenter, genio detrás de clásicos como Halloween, está por estrenar su primera novela gráfica… y, para hacer un combo demoledor, ésta irá acompañada del que califica como “su trabajo musical más pesado”.

La novela gráfica de John Carpenter lleva por nombre Cathedral y podrá conseguirse a partir del 7 de agosto… aunque ya está la preventa (tanto del trabajo gráfico, como del álbum).

John Carpenter, Cathedral / Foto: instagram.com/JohnCarpenterOfficial/

“Una catedral abandonada. Un asesinato espantoso. Una poderosa entidad sobrenatural que vive en las catacumbas. Todo culmina en el centro de Los Ángeles. ¿Qué sucederá y quién vivirá para contarlo?”, de eso va Cathedral… y en eso se basó John Carpenter para componer la música que acompaña a su primera novela gráfica.

Carpenter asegura que este es “su trabajo más pesado”

“Era tan cinematográfico y vívido”, recuerda Carpenter. “Pensé: ‘Tengo que componer la banda sonora’. Es como nuestro primer álbum de heavy metal”, agrega el cineasta, quien se apoyó del guitarrista Daniel Davies y Cody Carpenter, a quien califica como “un virtuoso de los sintetizadores”.

Como se escucha en el primer adelanto, “Lord of the Underground”, la música de Cathedral tiene mucho de las atmósferas siniestras que Carpenter creó para películas como Halloween y La niebla… sin embargo, ahora se va más por los riffs.

Según se ha adelantado, las canciones de Cathedral coincidirán con cada uno de los capítulos de la novela gráfica. “La historia influyó en todo”, explicó el guitarrista Daniel Davies. “John describía una escena y decía: ‘Necesitamos un riff potente aquí’. No teníamos la intención de hacer un disco de metal, pero terminó siendo así”.