Lo que necesitas saber:

En mayo de 2025, Billy Joel canceló el tour que estaba por comenzar por problemas de salud. Fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva, un problema cerebral que provoca fallas en audición, visión y equilibrio

Billy Joel, uno de los más importantes compositores estadounidenses de todos los tiempos, se une a la ya extensa lista de artistas que cuentan con su película biográfica. La suya está en desarrollo y esto es lo que se sabe al respecto.

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Billy Joel / Foto: facebook.com/billyjoel (Myrna Suarez and Mike Stocker )

Billy & Me es el nombre de la biopic que, según señala Variety, ya está en proceso de realización. De acuerdo con el medio, la cinta será dirigida por John Ottman, quien tiene más carrera como editor. De hecho, ganó el Oscar a la Mejor Edición por su trabajo en Bohemian Rhapsody.

Según la información que Variety difunde en exclusiva, Billy & Me se centrará en los primeros años de Billy Joel, cuando todavía no alcanzaba la fama a la que se hizo merecedor por componer “Piano Man”. 

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Críticas a ‘Piano Man’ de Billy Joel / Imagen: facebook.com/billyjoel

La película no se contará desde la perspectiva de Billy Joel, sino la de Irving Mazur, su primer mánager, a quien se le atribuye el descubrimiento, contratación y manejo de la carrera del cantautor. Así fue hasta que fue firmado por Columbia Records, en 1972.

Billy Joel se apartó de los escenarios por problemas de salud en 2025

Esta es la representación más honesta, sincera y auténtica de la juventud de Billy y su ascenso hasta convertirse en una de las voces musicales más importantes de nuestro tiempo”, comentó para Variety el amigo y colaborador de Billy Joel, Jon Small.

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Billy Joel / Foto: facebook.com/billyjoel (@myrnasuarezphoto )

Y listo. Es todo lo que se sabe de la biopic de BillyJoel. Sobre el elenco, se menciona que apenas está en proceso de selección. Una vez que esté formado el cast, la producción arrancará (quizás en otoño de este año).

Billy Joel es uno de los más importantes artistas de Estados Unidos. Lamentablemente, en mayo de 2025 anunció la cancelación de su tour por problemas de salud. De acuerdo con el comunicado que se dio a conocer en su momento, Billy Joel fue diagnosticado con hidrocefalia normotensiva, un problema cerebral que provoca fallas en audición, visión y equilibrio.

Billy Joel cancela tour por problemas de salud: “Lamento decepcionarlos”

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