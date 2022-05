Si ustedes fueron entusiastas de la música indie a finales de los 2000, entonces recordarán que por aquellos días los Black Kids sonaban durísimo gracias a una sensacional rola llamada “I’m Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance with You”. Sin duda, hablamos de un temazo que significa aún hasta nuestros días su más grande hit en la industria musical.

Bueno, si somos honestos, podemos decir que gracias a esa canción ellos entraron en la lista de los curiosos casos de proyectos musicales que se han convertido en one-hit wonder. ¿Y qué pasó con la banda en todos estos años?

Por acá recordamos al grupo, lo último que hicieron en la música y aquí abajito, les dejamos un capítulo muy cool de nuestro podcast Tutti Frutti donde les contamos sobre algunos icónicos one-hit wonder dosmileros que seguro les traerán buenas memorias de esas épocas.

¿Quiénes son Black Kids?

Por allá en los ahora nostálgicos 2000, el internet se comenzaba a levantar como una plataforma de promoción independiente para las bandas que buscaban un espacio en la escena musical. En MySpace, bandas como los Arctic Monkeys marcaban la tendencia en el Reino Unido, mientras que en Estados Unidos los Black Kids buscaban hacer lo propio con un EP muy bueno del 2007 llamado Wizard Of Ahhhs.

Esta prometedora bandita se formó en Jacksonville, Florida pocos años antes por los hermanos Reggie y Ali Youngblood, quienes reclutaron a Dawn Watley, Owen Holmes y Kevin Snow gracias a que eran compañeros de clase en su escuela dominical.

¿Y el curioso nombre de dónde lo tomaron? Si en este punto de la vida se lo siguen preguntando, así lo explicó el vocalista y guitarrista Reggie a Vice en una entrevista del 2007: “es realmente difícil pensar en un nombre que no ha sido tomado. Piensas en algo que te gusta, lo buscas en Google y, por supuesto, alguien se te adelanta. Entonces, pensamos, realmente debemos tener algo que la mayoría de la gente no toque…Me resulta divertido cuando alguien negro le pregunta a Owen o Kevin (ambos blancos) en qué banda tocan, porque no se sienten muy cómodos diciéndolo en voz alta”.

Black Kids. Foto: Getty.

El éxito de su primer álbum de larga duración

Tan solo un año después, Columba Récords apostó por Black Kids y en 2008 lanzaron el disco Partie Traumatic producido por Bernard Butler de Suede, el cual inmediatamente fue un trancazo del indie-rock del momento. El gran recibimiento del disco fue impulsado principalmente por los sencillos “Hurricane Jane” y “I’m Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance with You”.

Sobre este último sencillo, el más recordado de su carrera, Reggie comentó en la ya mencionada entrevista con Vice que se inspiró en las fiestas de su natal Jacksonville para escribir la letra. Y es que según él, a pesar de que en su condado la gente solía ser muy conservadora/tradicionalista, se armaban eventos bastante divertidos.

“Jacksonville es una especie de anomalía ya que, a pesar de ser una ciudad un tanto privada de cultura, tenemos fiestas de baile increíbles en las que bailamos como hijos de put*. Entonces, en este entorno, me he encontrado repetidamente en situaciones en las que a las chicas les encanta bailar conmigo, pero por lo general se van a casa con otra persona, que no puede bailar por ninguna m*erda”. Reggie Youngblood a Vice en 2007.

Subieron como espuma dentro de la escena musical de finales de los 2000 y del 2008 al 2009, tocaron en lo mejores festivales del mundo incluidos Coachella, Big Day Out, Glastonbury, Big Weekend de la BBC y más. Su disco debut y el sencillo más grande que le habían dado al mundo en ese momento, nos dejaban pensar que tenían todo para hacer una carrera enorme (o cuando menos, más importante de lo que fue eventualmente).

Segundo disco, ausencias largas y proyectos alternos

Llegó entonces la década del 2010, un momento que parecía sustancial para que los Black Kids terminaran por adueñarse de la escena indie mundial… pero no sucedió. En el 2009 lanzaron un EP llamado Cementery Lips con tres remixes de rolas del pasado y una tercia de temas nuevos, lo que daba a entender que ya trabajaban en un nuevo disco.

Pero poco y nada sucedió. La banda comenzó a grabar un disco en 2010 que eventualmente fue desechado. En el par de años posteriores, no encontraron su mejor momento de inspiración en conjunto, así que Reggie Youngblood emprendió un proyecto alterno llamado Blunt Bangs, mientras Owen Holmes publicó su propia música bajo el alias Gospel Music.

Reggie con Blunt Bangs. Foto: Instagram

Sin embargo, en 2013 se reunieron (ya sin Kevin Snow), volvieron a salir de gira en los meses siguientes (hasta vinieron a un Corona Capital en 2014) y empezaron a componer el segundo disco de Black Kids…. que llegó hasta el 2017 bajo el nombre de Rookie. Se trata de un disco mucho más maduro que el Partie Traumatic en sonido y aunque no está nada mal, no causó tanto revuelo como su primer material.

A la banda evidentemente le pasó factura estar tanto tiempo fuera de escena. Dieron unos cuantos shows de 2017 en adelante y a partir de algún momento del 2018, dejaron de tocar. Sus redes sociales siguen activas y comparten de hecho su vida cotidiana, pero nada fuera de lo común… hasta ahora.

En mayo de este 2022, anunciaron su regreso a los escenarios para armar una breve gira por Inglaterra en la que tocarán su primer álbum completamente. Y en lo que respecta al vocalista Reggie, en marzo pasado lanzó el primer disco de larga duración de Blunt Bangs llamado Everything Flows. Siguen en la música, claro está, pero siempre quedará la sospecha de lo que hubieran sido los Black Kids de no haberse ausentado tanto tiempo entre un disco y otro.