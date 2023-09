Lo que necesitas saber: Blink-182 lanzará su nuevo disco, 'ONE MORE TIME...' el próximo octubre. Aquí un par de adelantos más del material.

Tuvo que pasar un buen rato para que tuviéramos más detalles sobre lo que vendría con Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus… Y lo mejor es que ahora, Blink-182 lanza dos canciones nuevas para prepararnos rumbo al lanzamiento de su disco ONE MORE TIME…

Se trata de la rola que le da nombre al álbum, además de otra titulada “More Than You Know”. Este par de temas llegan con un buen toque de nostalgia que seguro le recordará a muchos fans los viejos tiempos de la banda.

Blink-182 revivió el escenario del video de “Adam’s Song” en su nuevo clip para la rola “One More Time”. Foto: Captura de YouTube.

Blink-182 lanza dos canciones muy nostálgicas de su nuevo álbum

Las nuevas canciones de Blink están precisas para esos nostálgicos pop-punk dosmilero. Y es que escuchando “More Than You Know”, es inevitable no sentir esa vibra del disco homónimo de la banda lanzado en el 2003. Un ritmo enérgico con voces y guitarras potentes de corte dramático, es lo que encontramos en este temazo.

Pero si de recordar los viejos tiempos se trata, el video de la rola “One More Time”, que trae más ondita de balada, se pinta solo. Aquí, el trío repasa algunos de los escenarios más icónicos de sus videos musicales de antaño como “Adam’s Song”, “First Date”, “All The Small Things”, “Stay Together for the Kids”, “Down”, “Feeling This”, “I Miss You”, entre otras.

Blink-182 lanza estas dos canciones para que los meros fans revivan aquellos años cuando el llamado ‘happy punk’ era una de las tendencias más recias en la escena musical mundial. Acá les dejamos los videos para que les echen un ojo (y se les salga una lagrimita si es preciso).

La fecha de lanzamiento del nuevo disco de Blink-182 y el regreso a México

Las nuevas canciones de Blink llegan luego de que a inicios de esta semana, anunciaran la fecha de lanzamiento de su disco ONE MORE TIME… Por si no tenían el dato, apúntenle: el álbum sale el 20 de octubre próximo.

Tras el lanzamiento del disco, Blink-182 continuará con su gira que pasará por México en 2024 tras posponer algunos shows en este 2023. También les dejamos las nuevas fechas por si no las tenían en el radar: 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes de la CDMX… Y ya que andamos en esas, ¿recuerdan la primera vez que vinieron a México? Aquí les refrescamos la memoria.

Estas son las nuevas fechas para los conciertos de Blink-182 en la CDMX/Foto: OCESA

Te puede interesar