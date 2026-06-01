Lo que necesitas saber: Def Leppard regresa a la ciudad de México... y también dará show en Guadalajara y Querétaro.

Grandes bandas están por llegar a México… y Def Leppard es una de ellas. La legendaria banda de Sheffield, Reino Unido se pone en la lista, algo que sus miles de fans agradecen.

Def Leppard / foto: facebook.com/defleppard

¿Cuándo y dónde se presentará Def Leppard en México?

OCESA confirmó el regreso de Def Leppard. Por medio de un mensaje en redes, se da a conocer que la banda británica se presentará en tres ciudades del país: CDMX, Guadalajara y Querétaro.

Con la banda Extreme como invitada a sus shows, el calendario de Def Leppard en México queda así:

Octubre 17 / Autódromo Querétaro (Querétaro)

/ Autódromo Querétaro (Querétaro) Octubre 19 / Palacio de los Deportes (CDMX)

/ Palacio de los Deportes (CDMX) Octubre 21 / Arena VFG (Guadalajara)

Def Leppard / Imagen: OCESA

Boletos para Def Leppard en México

La ochentera banda de heavy metal regresa a México como parte de su tour 2026. Sin material reciente (el último fue el Drastic Symphonies del 2023)… sin embargo, con todo la discografía que se carga, el show está garantizado.

Los boletos para Def Leppard en México se comenzarán a vender a partir del 4 de junio. Como ya es tradición, primero en preventa, luego en venta general. Esta última iniciará tan luego concluya la primera fase de venta. Todo por el sistema eTicket.