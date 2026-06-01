Lo que necesitas saber: David Byrne ofrecerá conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

David Byrne está por regresar a México. Además, hace poco lanzó una nueva versión de la canción “What is the reason for it?”, la cual grabó a dueto con Natalia Lafourcade (y con participación del Instituto Mexicano del Sonido)… entonces, claro que tiene mucho de qué hablar. Y lo hizo para Sopitas.

“El amor ofrece una posibilidad”: David Byrne

Con una trayectoria que abarca casi cinco décadas, David Byrne comenzó en una época en la que hacer música era una clara, dura y contundente forma de resistencia… al menos la que se hacía en la escena en la que surgió Talking Heads (Nueva York de Los Ramones, Velvet Underground, Patti Smith y más).

Ahora “lo punk” (lo que sea que eso signifique) ya no es lo que caracteriza el trabajo de Byrne, sin embargo, él parece ser un personaje de resistencia… porque la resistencia no es sólo hacerse el “duro”.

David Byrne / Foto: Shervin Lainez

“En este momento, en que hay sentimientos de miedo, odio y antagonismo… la forma de resistir esto es con amor y bondad: ofreces una oportunidad, un camino diferente”, comentó David Byrne en recuerdo a lo que dijo durante su presentación en Coachella, citando a John Cameron Mitchell: el amor es una de las cosas más “punk” que puedes hacer en estos tiempos.

El amor “es un sentido de posibilidad, en lugar de un sentimiento de desesperación y desesperanza. Bueno, tratamos de hacerlo en nuestro show, no de una manera didáctica, pero bueno, esperamos mostrarlo desde el escenario”.

David Byrne / Foto: Shervin Lainez

Un pequeño adelanto de lo que serán sus shows en México

David Byrne inició el tour que lo traerá a México en 2025, el cual es una suerte de continuación de aquello que presentó con el show “American Utopia”: él en el escenario y acompañado de músicos que se integran al show de manera física y no sólo tocando instrumentos.

De todas las canciones que ha escrito, David Byrne comentó sobre “Life During Wartime”, un tema que él grabó con The Talking Heads hace más de 40 años, pero que sigue vigente. La canción describe un paisaje post apocalíptico y la crítica la calificó, en su momento, como “un brillante tratado sobre las guerrillas urbanas”… el futuro nos alcanzó, entonces.

La canción ha sonado en los shows de Byrne… y sonará durante sus conciertos en México. Y lo ahrá de manera ridículamente actual, sobre todo, por lo que tiene preparado este genio:

“La canción continúa siendo muy relevante actualmente”, asegura sin dudar. De acuerdo con Byrne, la gente con esta canción como que no acepta que existe una guerra abierta, pero de alguna manera se expresa el estado de ánimo de lo que está sucediendo en Estados Unidos… y en México (con la ola de feminicidios y el crimen organizado).

“No quiero revelar demasiadas sorpresas, pero usamos muchas imágenes de ICE (la agencia anti migrante de Trump) que obtuvimos de varias agencias de noticias, televisión y personas que tomaron videos con las cámaras de sus teléfonos (…) todo inicia con un joven en bicicleta que escapa y ahí comienza la historia”.

Sobre su colaboración con Natalia Lafourcade

Hace no mucho David Byrne estrenó “¿Cuál es la razón?”, una canción que cuenta con la voz de Natalia Lafourcade. Y la historia de esta colaboración es muy simple: el líder de Talking Heads es muy fan de la artista mexicana.

Después de haber tocado con ella en el Carniege Hall de Nueva York, donde le confesó su profunda admiración, David Byrne sólo le propuso a Camilo Lara del IMS que, si en lugar de sólo un remix de su canción ““What is the reason for it?”, fuera una nueva grabación, con Natalia en las voces… ella accedió y listo. Así tenemos este gran tema: “¿Cuál es la razón?”

¿Cuándo y dónde se presentará David Byrne en México?

Luego de haber tenido una destacada participación en el festival Coachella, David Byrne confirmó shows en México. Bueno, inicialmente sólo se anunció un concierto en la CDMX, uno más en Guadalajara y otro en Monterrey, pero la demanda fue tal que se tuvo que abrir otra fecha para la capital del país... y,recientemente, una tercera más.

David Byrne / Foto: Shervin Lainez

David Byrne realizará las siguientes presentaciones en septiembre próximo:

CDMX : Teatro Metropólitan / 4, 5 y 6 de septiembre

: Teatro Metropólitan / 4, 5 y 6 de septiembre Guadalajara : Auditorio Telmex / 8 de septiembre

: Auditorio Telmex / 8 de septiembre Monterrey: Escenario GNP Seguros / 10 de septiembre

Los boletos para estos shows ya están a la venta. De hecho, para los dos primeros conciertos de la CDMX están casi agotados. Hay unos poco boletos, pero sí… muy pocos. Ahora, a ir por los de la tercera.