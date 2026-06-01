Lo que necesitas saber: El exlíder de Talking Heads vuelve a México como parte del tour de promoción de su más reciente disco 'Who Is The Sky?'

Luego de platicar en exclusiva con Sopitas, David Byrne confirma una tercera fecha en la CDMX. Se esperaba (y deseaba), ya que las dos que ya tenía agendadas en el Teatro Metropólitan son casi SOLD OUT.

David Byrne lanzó en 2925 el disco ‘Who Is The Sky?’. Foto: redes sociales del artista.

¿Dónde y cuándo se presentará David Byrne?

El exlíder de Talking Heads confirma que dará tres shows en la capital del país. Los conciertos en el Teatro Metropólitan serán: 4, 5 y 6 de septiembre.

Además, David Byrne también se presentará en Guadalajara y Monterrey: 8 de septiembre en el Auditorio Telmex de la capital tapatía y 10 del mismo mes en el Escenario GNP de Monterrey.

David Byrne en México / Imagen: OCESA

David Byrne regresa a nuestro país como parte del tour de promoción de su más reciente disco Who Is The Sky?, el cual lanzó en 2025 y con el que ofrece un show espectacular. Todo un performance en el que se aprovecha espacio, luz, sonido y toda la corporalidad de los músicos que acompañan.

Boletos para los shows de David Byrne en México

Los boletos para David Byrne en el Teatro Metropólitan están disponibles desde el 30 de abril. Los dos primeros shows en la CDMX ya son casi sold OUT.

Los boletos para la tercera fecha estarán en preventa a partir del 3 de junio. Luego de esta fecha, será la venta general. Todo por el sistema Ticketmaster.

David Byrne regresa a México con una nueva versión de la canción “What The Reason For?” que, originalmente, está incluida en el disco Who Is The Sky? y grabó en compañía de Hayley Williams…

Para la nueva versión, la canción ahora se titula “¿Cuál es la razón?”… y es en colaboración con Natalia Lafourcade y el Instituto Mexicano del Sonido (IMS).

“Cuando la gente escuchó el arreglo de Ghost Train Orchestra de nuestra canción ‘¿Cuál es la razón?’, varios comentaron que tenía un ritmo mexicano”, explica David Byrne al presentar esta nueva versión de “What Is The Reason For?”. De acuerdo con el músico, trabajar con Natalia Lafourcade y Camilo Lara (IMS) es “otro sueño hecho realidad”.