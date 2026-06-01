Lo que necesitas saber: The Rolling Stones cancelaron planes para una gira este 2026... Keith Richards dijo que no podía comprometerse. Pero ya el propio guitarrista avisó que 2027 sería el regreso.

The Rolling Stones están ya casi por estrenar disco y, aunque ya está claro que no se realizará una gira de manera inmediata, es casi un hecho: de que habrá, habrá.

Rolling Stones / Foto:facebook.com/therollingstones

El programa de la BBC 2, Tracks of My Years, se volvió a vestir de gala (luego de tener de invitado a Sir Paul McCartney) con Ronnie Wood y Mick Jagger quienes, además de hablar de la música que ha marcado su vida, confirmaron que habrá gira de The Rolling Stone… nomás que se pueda.

“Me encantaría ir de gira, ¡estoy deseando que llegue el momento!”, aseguró Mick Jagger en una de sus intervenciones… sin embargo, el líder de Sus Satánicas Majestades dejó claro que esto no ocurrirá en los próximos meses.

Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards/Foto vía Facebook: The Rolling Stones

“No creo que ocurra este año”, aclaró Jagger. “Pero espero que sea lo antes posible”.

Ya también Keith Richards ha pedido esperar a noticias en 2027…

Según los reportes, si fuera por Mick Jagger y Ronnie Wood, los Rolling Stones ya estarían de gira… o con planes concretos para un regreso a los escenarios. Sin embargo, no es posible por el momento, debido a Keith Richards.

Desde 2025 se veía posible un tour de The Rolling Stones. Iba a ser una pequeña gira por estadios de Europa y Reino Unidos, sin embargo, Richards canceló los planes, señalando que no podía comprometerse este 2026…

Keith Richards / Foto:facebook.com/therollingstones

Aunque Richards podría preocupar… pues parece que su rechazo a los conciertos no es definitivo. A poco de estrenarse el nuevo disco de The Rolling Stones, el legendario guitarrista dijo que el 2027 podría ser el año del regreso de la banda.

“Podemos hablar el año que viene. Por el momento, simplemente estamos diciendo que hemos terminado el disco… y estamos considerando qué hacer después. Muy pronto, pero no este año”.