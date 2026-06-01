Lo que necesitas saber: Irán pausó las negociaciones de paz con Estados Unidos... hasta que Israel deje de atacar Líbano.

Hasta que Israel detenga sus ataques contra Líbano, Irán estaría dispuesto a retomar las negociaciones con Estados Unidos. Al menos eso compartió la agencia iraní Tasnim —ligada a la Guardia Revolucionaria.

Y a 3 meses del inicio de los ataques del ejército de Estados Unidos —en el gobierno de Donald Trump— e Israel contra Irán, la situación sigue más que compleja, provocando, entre otras cosas, el aumento de los precios del petróleo en el mundo.

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Irán suspende negociaciones de paz con Estados Unidos

Esta noticia cayó el 1º de junio vía la agencia Tasnim, que explicó que Irán pausó las negociaciones de paz hasta que Israel deje de atacar Líbano —donde opera Hezbolá, partido político y grupo militar contrario al gobierno israelí.

“El equipo negociador suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores”, indicaron, después de acusar a Israel de una serie de crímenes de guerra en Líbano.

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Por su parte, Donald Trump dijo que se ha hablado demasiado del tema y que “algo de silencio sería bueno”, en busca de un acuerdo positivo para Estados Unidos.

Ataques de Israel contra Líbano

Israel ha intensificado sus ataques contra supuestos objetivos de Hezbolá en Líbano —en especial en el sur de Beirut, su capital.

Mientras, en el mapa siguen los ataques y bombardeos de Estados Unidos en Irán, así como la respuesta del ejército iraní que derribó un dron y atacó a un grupo de soldados estadunidenses en Kuwait.

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Sí, Kuwait, país que quedó en medio de los ataques y que tuvo que entrarle para derribar drones y misiles.



