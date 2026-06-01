Lo que necesitas saber: Dos personas hospitalizadas se encuentran en estado crítico

PSG se coronó por segunda ocasión consecutiva como campeón de la Champions Legue, después de vencer en penales al Arsenal, en Hungría, sin embargo París se convirtió en la capital del caos durante los festejos, los cuales dejaron casi 900 personas detenidas, además de una persona fallecida y dos más en estado crítico, de acuerdo con las cifras oficiales dadas a conocer este lunes 1 de junio.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, dio a conocer el saldo de los disturbios en París y otras partes de Francia, e indicó que en total 178 elementos de las fuerza de seguridad resultaron heridos, incluido una persona que requirió cirugía.

The celebrations in Paris after PSG's Champions League title win turned chaotic last night. While many fans were happily gathering at Parc des Princes and the Champs-Élysées, some hooligans caused serious trouble — throwing fireworks at police, setting fires, and building… — nyai (@lelucone) May 31, 2026

Un muertos y dos personas en estado crítico tras los festejos del PSG

Laurent Núñez informó durante el fin de semana se confirmó el fallecimiento de una persona que chocó de manera frontal contra un muro durante la madrugada. Originalmente esa zona contaba con señalamientos, sin embargo éstos fueron retirados por peatones antes del accidente.

Además otra persona se encuentra en estado crítico en un hospital, después de saltar al rio Sena y sufrir un paro cardiaco. La persona fue rescatada por la patrulla fluvial y fue atendida por personal de un hotel cercano antes de ser trasladada a un hospital y su pronostico no es favorable.

Asimismo, otra persona se encuentra en estado de coma tras sufrir heridas con un arma blanca en el rostro. Los paramédicos encontraron a la víctima con heridas en un ojo, las cuales le provocaron una hemorragia abundante.

It's past 3 AM in Paris and there are no signs of things slowing down.



The PSG "celebrations" have rolled into the early morning hours with fires, looting, and clashes still ongoing.pic.twitter.com/WZdeECoqiP https://t.co/sLaaT7iKmr — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 31, 2026

Aumento del 45 por cierto de detenciones respecto al 2025

Laurent Núñez indicó que en total se detuvieron a 890 personas durante los festejos del campeonato del PSG, en los cuales también se reportaron numerosos saqueos, lo cual supone un aumento del 45% respecto a los festejos del 2025, cuando el París Saint-Germain ganó su primera Champions League.

“En total, esto supone un 45 por ciento más que el año pasado. Llevamos a cabo un operativo a gran escala que, en general, funcionó bien, ya que detuvimos a un gran número de personas y evitamos muchos saqueos, aunque, obviamente, lamento los saqueos. En cuanto a las fuerzas de seguridad internas, tenemos 178 heridos”, comentó.

El gobierno de Emmanuel Macron ha sido criticado por la baja tolerancia ante este tipo de actos, los cuales se han vuelto comunes en Francia, y especialmente en París, por lo cual lanzó un mensaje para presuntamente poner un alto a este tipo de conductas.

Foto: @jon_delorraine | @golfarahani

“Seremos inflexibles con los que han sido descubiertos. ¡No queremos ver esto más, se acabó! Ya basta. Se acabó”.