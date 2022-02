¡Boletiza! Te regalamos entradas para que le caigas al carnaval de Bahidorá 2022

El 2022 viene cargadito con el regreso de un montón de festivales y uno de los que más nos emociona es el carnaval de Bahidorá 2022. Sí, es momento de volver a Las Estacas en Morelos para disfrutar de la música y un sinfín de actividades espectaculares que hacen de esta, una de las fiestas musicales más esperadas de cada año.

¿Ya andan entusiasmados como nosotros? Pues agárrense que como siempre, les traemos una sorpresa. Si quieres caerle al festival, acá en Sopitas.com vamos a armar la boletiza para que se lleven unas entradas y la pasen de lujo con todos los artistas que se presentarán. Póngase vivos, eh.

Bahidorá 2022 viene con todo

¿Que si extrañábamos al Bahidorá? Hasta la pregunta ofende. Después de todas las complicaciones que pasamos en los últimos dos años, ya era justo y necesario regresar a una de las fiestas de la música más importantes de México y Latinoamérica. Y ahora en su edición 2022, la cosa luce tan genial como suele ser.

Los organizadores del carnaval nuevamente nos traen un line-up destacado en el que los nombres de Kings Of Convenience y James Blake encabezan las acciones. Sin duda, un par de actos de alto calibre que nadie se puede perder. Pero no solo eso ya que una vez más, los de Bahidorá nos traen un montón de actos nacionales y de otras partes del mundo que no dejarán a nadie quedarse quieto.

Desde México, proyectos como Vacación (de Caloncho y El David Aguilar), Agrupación Cariño y Petite Amie seguro se rifarán como los grandes. Del cono sur del continente americano, también veremos a artistas geniales como Rubio, Briela Ojeda, Sofía Gabanna y La Perla dándolo todo en los diferentes escenarios previstos. Y si quieren más, Nubya García, Chez Damier, India Jordan, Spiritual Sounds y más artistas llevarán la fiesta a otro nivel. La cosa se mira sensacional y ahora, ustedes podrán caerle con la boletiza del momento.

¡Aquí la dinámica para que te ganes boletos al festival! (Etapa 1)

Ahora sí, agárrense que la boletiza rumbo a Bahidorá 2022 arranca desde este momento. Serán tres etapas las que estaremos lanzando (viernes 11 de febrero, lunes 14 y martes 15) y quienes deseen sus entradas al carnaval, deberán responder correctamente cada pregunta que agreguemos a esta nota. Dicho esto, vayamos a la dinámica de la primera etapa:

1. Sigue a Sopitas y Sopitas FM en todas sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). Paso indispensable.

2. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #Bahidorá2022XSopitas y di que participas en la primera etapa de la boletiza del festival. Recuerda no tener tu cuenta privada.

3. Contesta la siguiente siguiente pregunta: ¿Quién es el artista con el que James Blake canta la canción “Pick Me Up” y en qué serie sale esta rola?

4. Ingresa a ESTE ENLACE e introduce la respuesta de la pregunta anterior junto con los datos que se te piden (nombre completo, correo electrónico, URL del tuit del paso 2). No olvides hacer pública tu cuenta para que lo podamos ver.

¡Listo! Esa es la primera etapa de la dinámica para los boletos de Bahidorá 2022. Contesten la pregunta, ingresen sus datos y recuerden estar atentos a las próximas etapas para que se lleven sus entradas sin bronca.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Para participar, hay que haber dado like a Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram).

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán [email protected] [email protected] de los boletos.

– Además de notificar vía mail a las o los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– La ETAPA 1 de la dinámica comienza a las 1:00 pm del 11 de febrero de 2022 y termina el mismo día a las 7:00 pm.

– Los ganadores de la boletiza serán notificados el miércoles 16 de febrero de 2022 durante la tarde.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.