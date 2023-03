La espera finalmente terminará. Y es que luego de meses de haber anunciado su cartel (y con uno que otro cambio de último minuto), este 31 de marzo, 1 y 2 de abril finalmente viviremos una edición más del Tecate Pal’ Norte en la tierra de la carnita asada: Monterrey.

Este año el Tecate Pal’ Norte, uno de los festivales más grandes de nuestro país tendrá su primera edición de tres días, con headliners de gran renombre como es el caso de The Killers, Billie Eilish, Twenty One Pilots, The 1975 y otros artistas más.

Este 2023 miles viviremos una edición más de Tecate Pal’ Norte 2023. Foto: Getty Images

Tecate Pal’ Norte 2023 ya está a la vuelta de la esquina

De hecho desde que anunció el lineup para este año el Tecate Pal’ Norte se ha convertido en uno de los eventos a los que muchos y muchas quieren ir. Y si ustedes son de esos que esperan un milagro entonces no se apuren porque nosotros tendremos boletiza.

Claro que en esta ocasión la cosa no será tanto de poner sus datos en un formato o postear tuits. De hecho les adelantamos que tendrán que estar en Monterrey para tener la oportunidad de ganar boletos y presenciar la edición 2023 del Tecate Pal’ Norte.

El Tecate Pa’l Norte 2023 se llevará a cabo los días 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril.

Nosotros regalaremos boletos para Tecate Pal’ Norte en la Sopitas PopUp!

Como seguramente ya saben (o eso queremos pensar, porque nos siguen y nos tqm) llegaremos a Monterrey con Sopitas PopUp!, un punto de encuentro entre los fans, la música y la gastronomía del cual seguramente querrán ser parte.

En esta edición de Sopitas PopUp! nuestros lectores tendrán la oportunidad de vivir diversas experiencias relacionadas con los artistas que serán parte de Tecate Pa’l Norte como entrevistas presenciales, firmas de autógrafos, exposición de fotografías de conciertos, bebidas gratuitas, entre otras cosas.

Nos vemos en Sopitas PopUp! para que puedan ganarse boletos para Tecate Pal’ Norte 2023

Peeero también tendremos boletizas durante todo el día, lo cual significa que quienes asistan a Sopitas PopUp! tendrán el chance ganar boletos para Tecate Pal’ Norte y hasta pases VIP para este eventazo. ¡Cómo los consentimos, me cae!

Como les mencionamos antes, este será un evento gratuito, aunque deben de hacer un pre-registro (por acá les dejamos la liga para eso) ya que el cupo será limitado. ¡Así que mejor aseguren su lugar!

Sopitas PopUp! llega a Monterrey y regalaremos boletos para Tecate Pal’ Norte 2023.

Nuestro evento será en Monterrey y podrán ganar boletos, así como vivir otras experiencias antes de Tecate Pal’ Norte 2023

Ya una vez registrados nos vemos el jueves 30 de marzo, a la 1:30 de la tarde (que será cuando se abran las puertas) en Aparato (Calle Padre Mier 818, Centro. Monterrey, N.L.). Entonces, ¿quién va a querer boletos para Tecate Pal’ Norte 2023?

Lineup oficial del Tecate Pa’l Norte 2023. Foto: Tecate Pa’l Norte.