Lo que necesitas saber: Este concierto reunirá fondos para las familias palestinas afectadas por la guerra en Gaza.

Lo que hacen música no se podían quedar sólo lanzando publicaciones en redes, ahora que se hace evidente la magnitud de la crisis humanitaria en Gaza. Y tenía que ser Brian Eno, uno de los músicos más respetados, el que alzó la voz para hacer algo más que comunicado: un concierto benéfico para Gaza.

Damon Albarn, King Krule, Hot Chip, Jamie XX y más en cartel de “Together for Palestine”

El líder de Blur reveló el cartel de “Together for Palestine” y, aunque inicialmente se indicó que Brian Eno sólo se encargaría de la producción del evento, ahora luce como uno de los actos del evento.

Además, se confirmó que Jamie XX, King Krule, Hot Chip, James Blake, son algunos de los artistas que se presentarán en el concierto que reunirá fondos para las familias palestinas afectadas por la guerra en Gaza.

Y por si no fueran suficientes, a la lista se unen grandes personalidades como Benedict Cumberbatch, Ramy Youssef, Motaz Malhees y más. Acá te dejamos el cartel completo:

Cartel de “Together for Palestine” / Instagram: DamonAlbarn

Y las sorpresas para este gran evento no dejan de llegar, pues se reveló que también participarán Paul Weller, Florence Pugh y Eric Cantona. Aquí te dejamos la lista de presentaciones musicales que se unen:

LANA LUBANY

NENEH CHERRY

PAUL WELLER

SAMA’ ABDULHADI

TRANS VOICES

LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR

IBIBIO SOUND MACHINE

MADAME GANDHI

“Yo, como cualquier persona con corazón, he sentido desesperación e impotencia ante las noticias que llegan de Gaza y Cisjordania durante estos últimos días, meses y años”, señaló Damon Albarn al dar a conocer la lista de artistas del concierto benéfico y confirmar que, contra lo que muchos dicen, para él sí: estamos frente a un genocidio.

“Actuar con humanidad unos hacia otros también es una decisión. La música me ha llevado por todo el mundo; es la suma de todo lo que sé, confío y creo: respeto, colaboración, experiencia compartida”.

Damon Albarn con Africa Express en Bahidorá 2024/Foto: Raúl Fernández

Brian Eno, el gran organizador de este concierto

El ex Roxy Music anunció la realización de este concierto benéfico, en el que las ganacias serán de las familias en Gaza: “Together fo Palestine”. De acuerdo con Eno, este evento que se realizará en la Wembley Arena no sólo será para recaudar fondos… será “una noche de música, reflexión y esperanza.

“Creo sinceramente que esta noche puede convertirse en un momento de valentía donde los artistas se unan para decir la verdad de sus corazones, que es lo que confiamos en que hagan”, señala Brian Eno en el anuncio en el que lamenta lo tarde que se ha decidido a alzar la voz sobre lo que ocurre en Gaza.

El concierto “Together for Palestine” se realizará el 17 de septiembre en la Wembley Arena de Londres. Para los que no puedan asistir al evento, Brian Eno informó que podrán disfrutarlo desde cualquier parte del mundo, pues será transmitido por YouTube a las 12:00 pm (hora CDMX).

Artistas no han hablado abiertamente sobre Palestina por miedo, asegura Brian Eno

Así como hace unas semanas lo hizo Massive Attack al convocar a crear un sindicato de artistas pro Palestina, al anunciar este concierto benéfico para Gaza, Brian Eno reconoció que muchos músicos se han tardado en denunciar lo que pasa en Gaza por miedo.

Eno, con más de 50 años de carrera, lamenta que durante todo este tiempo –como muchos otros artistas– no abordó como se debía el tema Palestina. “Pero ahora que es tan evidente que estamos ante un genocidio, ya no se puede guardar silencio”.

El músico recuerda que ya son varias organizaciones no partidistas (como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras) que dicen abiertamente que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Ante esto, “la línea moral es clara. No podemos permanecer callados”.