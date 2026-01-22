Lo que debes saber: Estos son los precios de los boletos para los conciertos de BTS en México 2026 y el mapa del Estadio GNP.

La pelea por los boletos de BTS en México en 2026 está por comenzar pero antes vamos a conocer el precio de los boletos de los conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Como siempre el ARMY se organizó y triunfó y lo decimos porque lograron que se den a conocer los precios de los boletos para BTS en México antes de que arranque la preventa y venta general para saber de a cómo será en trancazo, cuántos boletos podrán comprar por transacción y cuánto les va a costar estar presentes en el gran regreso de unas de las bandas de K-Pop más importantes del mundo.

Antes de conocer los precios vamos a darte un poco de contexto sobre BTS en México 2026.

Fechas de los conciertos de BTS en México en 2026

Hasta el momento los intérpretes de Butter confirmaron que darán tres conciertos en el Estadio GNP Seguros en CDMX.

Estas son las fechas de la gira AIRANG:

7 de mayo de 2026

9 de mayo de 2026

10 de mayo de 2026

¿Cómo comprar boletos para BTS en México 2026?

Te explicamos paso a paso lo que debes de hacer antes de la preventa y venta general de boletos para poder comprar tus boletos.

Registro para tener una ARMY Membership

Estar registradx en la plataforma de Weverse y tener tu ARMY Membership activa para acceder a la preventa exclusiva de fans con tu código personal. Antes tendrás que hacer un preregistro desde la misma página de Weverse.

Solo los titulares de la ARMY Membership que se hayan registrado previamente podrán ingresar a la fila virtual y acceder a la preventa. El registro para la preventa cerró el 18 de enero de 2026 a las 17:00 horas.

¿Cuál es el número de la ARMY Membership?

Este lo necesitarás para tener la posibilidad de adquirir tus boletos así que es muy importante que la tengas a la mano antes de la preventa. El número es de 9 dígitos (y comienza con BA).

¿Qué es el Weverse ID?

Para acceder a la preventa también necesitarás tu Weverse ID (correo electrónico) asociado a tu ARMY Membership. Es muy importante que sepas que este debe coincidir con el correo electrónico vinculado a tu cuenta de Ticketmaster. Si no coinciden, no podrás ingresar a la fila para la preventa.

Recuerda que ambas se llevarán a cabo a través de Ticketmaster. Así que es importante que uses la misma dirección de correo electrónico de Ticketmaster en tu Weverse ID.

¿Cómo cambiar el correo electrónico de una cuenta de Ticketmaster?

Si la dirección de correo electrónico de tu Weverse ID y la de la cuenta de Ticketmaster con la que adquirirás tus boletos no coinciden no te preocupes porque puedes cambiar la de Ticketmaster ingresando a tu cuenta o crear una cuenta nueva con esta.

Checa la agenda de conciertos 2026 en México y no te pierdas ni uno solo.

¿Cuándo es la preventa de BTS en México?

Las fechas para las preventas de los boletos de BTS en México son:

Fechas 1 y 2 , es decir, para los conciertos del 7 y 8 de mayo de 2026 – Viernes 23 de enero de las 9 am a las 9:59 pm (hora del centro de México).

, es decir, para los – Viernes 23 de enero de las 9 am a las 9:59 pm (hora del centro de México). Fecha 3, es decir, para el concierto del 10 de mayo de 2026 – Viernes 23 de enero, de las 12 pm a las 9:59 pm (hora del centro de México)

¿Cuándo es la venta general de boletos de BTS en México 2026?

La venta general se llevará a cabo el sábado 24 de enero de 2026 a las 9 am (hora del centro de México).

¿Cuántos boletos se pueden comprar en Ticketmaster?

En esta ocasión, el número máximo es de 4 boletos por transacción.

Precios de los boletos de BTS en México 2026

De acuerdo con lo prometido, Ocesa K-Pop dio a conocer los precios de los boletos 24 horas de iniciar las preventas.

Estos son los precios de los boletos para el BTS World Tour Arirang en México 2026 por zonas:

Mil 767 pesos mexicanos – Naranja C

2 mil 840 pesos mexicanos – Discapacitados

4 mil 476 pesos mexicanos – Secciones 101-108

4 mil 948 pesos mexicanos – Naranja B

8 mil 010 pesos mexicanos – Naranja A

8 mil 482 pesos mexicanos – Verde

8 mil 953 pesos mexicanos – Platino B

13 mil 330 pesos mexicanos – Platino A

17 mil 782 pesos mexicanos – Soundcheck VIP Package

De acuerdo con el mensaje de Ocesa K-Pop, los precios ya tienen cargos incluidos, más un de $50 MXN por procesamiento de orden.

Otras cosas a considerar: Todos los cargos se aplicarán al momento de la compra. Los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni la venta general y los boletos están sujetos a disponibilidad.

Paquetes VIP de BTS en México

Aunque aún no se sabe su costo, esto sí habrá paquetes especiales para este concierto y se trata del Soundcheck VIP Package que incluye:

Boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de compra de mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y personal VIP en el evento

Mapa de BTS en México en el Estadio GNP Seguros

Este es el mapa del Estadio GNP para el concierto de BTS.

Mapa concierto BTS / Imagen: Ticketmaster

¿Cuántas personas caben en el Estadio GNP Seguros?

El Estadio tiene una capacidad, aproximada, de 65 mil personas.