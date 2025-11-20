Lo que necesitas saber: Chris Cornell fue encontrado muerto el 18 de mayo de 2017, luego de realizar un show con Soundgarden

Hace unas semanas, se dio a conocer que está casi listo un nuevo disco de Soundgarden… con canciones nunca antes escuchadas. Sin embargo, no sólo con la banda grungera Chris Cornell dejó material inédito: también con la superabanda, Audioslave.

Soundgarden en 1994. Foto: Getty.

Son canciones que no se incluyeron en discos

Lo anterior fue confirmado por el compañero de Chris Cornell en Audioslave, Tom Morello. De acuerdo con el guitarrista, no es que la banda estuviera trabajando en un nuevo álbum al momento de la muerte de Cornell (como es el caso de Soundgarden), sino que hay canciones que no entraron en los discos que grabaron.

Y no canciones nomás… temazos, asegura Morello: “De cada uno de los tres discos de Audioslave, nos sobraron canciones, algunas de las cuales son realmente geniales”.

Audioslave / Foto: Facebook/AudioslaveOfficial

“Cuando las bandas deciden qué canciones incluir en sus discos y cuáles no, no siempre es lógico. No es como si dijeran: ‘Aquí están los 10 mejores temas’. A veces es más bien: a alguien le gusta esta, a otro no le convence aquella”, explicó Tom Morello.

Hay material… pero no existe intención de publicarlo

Y aunque pareciera esto como una buena noticia, hay un lado malo: de acuerdo con el guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave, ahí están las canciones que dejó Chris Cornell… sin embargo, no hay intenciones de sacarlas.

“No hay ninguna intención de no publicarlo. Me encantaría que viera la luz, y espero que algún día suceda”, agregó en entrevista para el canal de YouTube Snsmix.

En septiembre pasado, el baterista de Soundgarden, Matt Cameron, anunció que ya casi estaba listo un nuevo disco… uno que dejó bastante adelantado Chris Cornell. “Ya está a más de la mitad”, aseguró el ex de Pearl Jam.