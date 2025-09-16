Lo que necesitas saber: Este 2025, Soundgarden ingresará al Salón de la Fama del Rock.... será la segunda ocasión que lo haga MAtt Cameron, quien tuvo el honor en 2017, con Pearl Jam.

A más de ocho años de la muerte de su líder Chris Cornell, Soundgarden sigue con vida. Según el baterista Matt Cameron, los integrantes de la banda ya tienen muy avanzado el que será un nuevo disco… con material completamente inédito.

Soundgarden. Foto: Getty.

El disco no está terminado, pero ya tienen más de la mitad

En entrevista con Billboard, Cameron anunció el que será el último disco de Soundgarden… sólo que no esperemos que venga con la inducción de la banda al Salón de la Fama del Rock. Así que, tomando en cuenta este dato, ya estuvo que, si bien nos va, será hasta 2026 cuando podamos escucharlo.

De acuerdo con Cameron, él Kim Thayil y Ben Shepherd han trabajando lo suficiente para tener planchaditas las ocho canciones restantes que empezaron a trabajar con Cornell, antes de su lamentable muerte, en mayo de 2017. “Ya está más de la mitad”.

Chris Cornell tocando con Soundgarden en 2014/Foto: Getty Images

Matt Cameron ingresará por segunda vez al Salón de la Fama del Rock

“Aún no hay fecha de lanzamiento ni nada”, aclaró Matt Cameron, quien dijo que sus compañeros incluso analizaron la posibilidad de lanzar algunos sencillos. Sin embargo, luego de discutirlo, decidieron que no se lance nada hasta que esté todo bien preparado.

Foto: Getty Images

“Creo que finalmente decidimos asegurarnos de que todo esté listo antes de empezar a lanzar sencillos. Estoy emocionado de que la gente lo escuche”.

