Lo que necesitas saber:
Para que no cargues de más, aquí te decimos cuáles objetos entran y cuáles no al Corona Capital 2026.
Se veía lejana la fecha, pero ya no tanto: el Corona Capital está muy cerca y los afortunados que asistirán el fin de semana del 20 al 22 de noviembre al Autódromo Hermanos Rodríguez tienen que irse preparando.
Y una de las cosas fundamentales es saber qué está permitido entrar al recinto. Sobre todo, para no cargar cosas de más. Así que, para que lo único que les preocupe sea llegar temprano (aquí les decimos cómo), les dejamos la lista de objetos permitidos y NO permitidos en el Corona Capital 2026.
¿Qué es necesario llevar?
Esto ya es información oficial, sacada directamente de la página del festival. Así que primero les decimos qué es indispensable llevar al Autódromo Hermanos Rodríguez (si no, casi se los aseguramos, no podrán entrar):
- Tu boleto
- Una identificación oficial (INE o Pasaporte) en caso de querer entrar a áreas 18+
Además, se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos ya que, recuerden, las jornadas son largas… y los recorridos entre un escenario y otro pueden llegar a ser pesados si no se lleva calzado adecuado. Así que esta es una recomendación importante.
¿Qué objetos están permitidos?
En un evento como el Corona Capital la seguridad y comodidad son primordiales. Así que, para tener una estancia agradable para ti y las demás personas, al Autódromo Hermanos Rodríguez sólo se permite meter los siguientes objetos:
- Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.
- Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)
- Celulares (aquí la organización recomienda cuidarlos mucho y guardarlos en las bolsas frontales de tu pantalón)
- Cangureras
- Lentes de sol y sombreros
- Tapones de oído
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado
- Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles
- Paquetes de chicles cerrados
- Medicinas de prescripción (para su ingreso es necesario llevar prescripción de un doctor)
- Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)
- Muñecos inflables (deben estar desinflados al ingreso)
- Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles
- Bloqueador solar en crema
- Botellas de plástico reciclable no mayores a 1L (vacías a la entrada)
- Baterías recargables de celular
Objetos NO permitidos
Los de siempre. Algunos que, por sentido común, seguro nadie se atrevería a llevar… y otros que quizás no se consideren un problema, pero la organización del Corona Capital prefiere prohibir, para evitar cualquier accidente e incomodidad para el público asistente.
- Sustancias ilegales
- Drogas o parafernalia de drogas
- Mascotas
- Máquinas que dan masajes o masajeadores
- Rayos láser o cornetas
- Cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores
- Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles
- Guantes de LED
- Chupones
- Gotas para los ojos
- Medicamentos de venta libre
- Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)
- Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Cadenas largas o joyería con picos
- Calcomanías, volantes u otra publicidad
- Pelotas o Frisbees
- Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Odres, Bota bags o anforitas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm
- Peluches
- Paquetes de cigarros abiertos
- Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)
- Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)
- Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)
- Aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.)
- Perfumes
- Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.
- Sombrillas o paraguas
- Líquido para vaporizadores
- Flyers con publicidad
- Binoculares
Y listo, recuerden que el Corona Capital 2026 se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Todavía quedan algunos boletos (ya sea en abono y en boletos para un único día).
En caso de que necesites llevar algún objeto no contemplado en el listado de objetos permitidos, hay la opción de lockers. Ya pueden reservarse.