Lo que necesitas saber: Para que no cargues de más, aquí te decimos cuáles objetos entran y cuáles no al Corona Capital 2026.

Se veía lejana la fecha, pero ya no tanto: el Corona Capital está muy cerca y los afortunados que asistirán el fin de semana del 20 al 22 de noviembre al Autódromo Hermanos Rodríguez tienen que irse preparando.

Y una de las cosas fundamentales es saber qué está permitido entrar al recinto. Sobre todo, para no cargar cosas de más. Así que, para que lo único que les preocupe sea llegar temprano (aquí les decimos cómo), les dejamos la lista de objetos permitidos y NO permitidos en el Corona Capital 2026.

Foto: Especial.

¿Qué es necesario llevar?

Esto ya es información oficial, sacada directamente de la página del festival. Así que primero les decimos qué es indispensable llevar al Autódromo Hermanos Rodríguez (si no, casi se los aseguramos, no podrán entrar):

Tu boleto

Una identificación oficial (INE o Pasaporte) en caso de querer entrar a áreas 18+

Además, se recomienda llevar ropa y zapatos cómodos ya que, recuerden, las jornadas son largas… y los recorridos entre un escenario y otro pueden llegar a ser pesados si no se lleva calzado adecuado. Así que esta es una recomendación importante.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez? / Foto: facebook.com/CoronaCapital

¿Qué objetos están permitidos?

En un evento como el Corona Capital la seguridad y comodidad son primordiales. Así que, para tener una estancia agradable para ti y las demás personas, al Autódromo Hermanos Rodríguez sólo se permite meter los siguientes objetos:

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml.

en recipientes no mayores a 100 ml. Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

(máximo 30cm x30cm) Celulares (aquí la organización recomienda cuidarlos mucho y guardarlos en las bolsas frontales de tu pantalón)

(aquí la organización recomienda cuidarlos mucho y guardarlos en las bolsas frontales de tu pantalón) Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Imagen ilustrativa. Foto: redes sociales de Corona Capital/OCESA.

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

y lipgloss cerrado Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrados

Medicinas de prescripción (para su ingreso es necesario llevar prescripción de un doctor)

(para su ingreso es necesario llevar prescripción de un doctor) Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

(incluyendo los que tienen LEDs) Muñecos inflables (deben estar desinflados al ingreso)

(deben estar desinflados al ingreso) Cámaras no profesionales de flash ; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles

; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles Bloqueador solar en crema

Botellas de plástico reciclable no mayores a 1L (vacías a la entrada)

(vacías a la entrada) Baterías recargables de celular

Foo Fighters en el Corona Capital 2025. Foto: David Barajas.

Objetos NO permitidos

Los de siempre. Algunos que, por sentido común, seguro nadie se atrevería a llevar… y otros que quizás no se consideren un problema, pero la organización del Corona Capital prefiere prohibir, para evitar cualquier accidente e incomodidad para el público asistente.

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Deftones en el Corona Capital 2025. Foto: cortesía Clemente Ruíz.

Guantes de LED

Chupones

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

Peluches

Paquetes de cigarros abiertos

¿Ya listos para el Corona Capital 2024?

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

(especialmente bebidas alcohólicas) Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.)

Aerosoles (desodorantes, protector solar, pintura, etc.)

(desodorantes, protector solar, pintura, etc.) Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.

Sombrillas o paraguas

Líquido para vaporizadores

Flyers con publicidad

Binoculares

Y listo, recuerden que el Corona Capital 2026 se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Todavía quedan algunos boletos (ya sea en abono y en boletos para un único día).

En caso de que necesites llevar algún objeto no contemplado en el listado de objetos permitidos, hay la opción de lockers. Ya pueden reservarse.