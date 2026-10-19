Lo que necesitas saber: Jalen Hurts comenzará un tratamiento que durará al menos tres meses

El quarterback de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, se perderá el resto de la temporada de la NFL para ser sometido a un tratamiento por coágulos en los pulmones, informó el propio equipo a través de un comunicado, en el cual se establece que su estado de salud es óptimo.

De acuerdo con el comunicado, así como reportes de Adam Schefter, de ESPN, el jugador de los Eagles fue sometido a estudios tras detectar un coágulo superficial en una de las pantorrillas, sin embargo, después se le practicaron otros estudios complementarios, mismos en los que se encontraron múltiples coágulos en pulmones.

Jalen Hurts se perdió la actividad de la Semana 5 / FB Eagles

Jalen Hurts no volverá a jugar mientras esté en tratamiento

Jalen Hurts no tuvo actividad en la Semana 5 de la NFL, en la cual los Eagles cayeron 14-15 frente a los Panthers y comenzará un tratamiento que tendrá una duración de al menos tres meses, y aunque podrá realizar entrenamientos, no podrá jugar ni hacer prácticas de contacto hasta que finalice dicho tratamiento.

“Clínicamente está estable y no presenta limitaciones funcionales significativas”, indica el comunicado el cual detalla que los estudios arrojaron como resultado “una trombosis venosa profunda, así como embolias pulmonares bilaterales”.

Comunicado de los Eagles

“El pronóstico de Jalen es muy bueno y esperamos una recuperación completa. Prevemos que tendrá la oportunidad de retomar las actividades de futbol americano de contacto una vez que deje de tomar los anticoagulantes. Mientras tanto, seguirá activo con el equipo y continuará su entrenamiento. Y lo que es más importante, prevemos que no tendrá secuelas a largo plazo”.

¿Quién tomará el lugar de Jalen Hurts en Philadelphia?

Hurts disputó su último partido en la Semana 4, en la derrota 19-17 en frente a los Jaguars, y a partir de ahora los controles caerán en manos de Tanner McKee, de 26 años, y quien ocupará el lugar de Jalen Hurts.

La historia de Tanner McKee es particular, ya que a los 16 años de edad superó un cáncer de piel, además puso en pausa su carrera en el futbol por dos años para completar el servicio en su iglesia, con una especie de retiro de 21 meses en Brasil.

Tanner McKee, QB de los Eagles / FB Eagles

Suma cuatro temporadas como quarterback suplente en Philadelphia, a donde llegó en 2023, tras ser reclutado en el Draft con el pick global número 188, en la sexta ronda.