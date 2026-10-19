CNDH investiga tortura y abuso policial contra manifestantes en Jalisco

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que Casa Jalisco funcionó como centro de operación de la violencia contra los manifestantes que exigen agua limpia en Jalisco. La CNDH ya abrió su propia carpeta de investigación ante la falta de cooperación de las autoridades estatales.

Lo que necesitas saber: La CNDH ya abrió una carpeta de investigación propia ante la falta de apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

En el marco de la segunda megamarcha por el agua en Guadalajara, que se realizó el domingo 18 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que el gobierno de Pablo Lemus actuó con total represión durante la marcha del 11 de octubre en Jalisco.

Respecto a las cuatro personas que fueron detenidas y luego liberadas, pero con un proceso penal activo, advirtieron que hay “inconsistencias y contradicciones” en las acusaciones, falta de acceso a una defensa jurídica adecuada y poca atención a la violencia extrema de la que fueron víctimas.

Foto: Megamarcha por el agua en Jalisco/Wikimedia.org

La CNDH relató que hicieron entrevistas con las personas detenidas en Jalisco y realizaron certificaciones médicas, por lo que exigen la aplicación del protocolo de Estambul:

“Se han podido acreditar lesiones, graves afectaciones físicas y psicológicas, resultado del trato del que fueron objeto por policías estatales y antimotines“

¿Y qué es el protocolo de Estambul? Reglas internacionales para evaluar a las personas que han sufrido tortura o malos tratos.

Uno de los detenidos está en grave peligro

Una de las principales razones para mencionar el protocolo de Estambul es la delicada situación de salud en la que se encuentra uno de los detenidos.

“Hay un caso particularmente relevante, el de una víctima que tuvo fractura en cervicales, que requiere atención especializada urgente ya que su vida está en riesgo, así como la funcionalidad de su cuerpo. Es un estudiante de derecho“.

Foto: Francisco Guasco/EFE

También se registraron detenciones y uso excesivo de la fuerza contra personas de la comunidad LGBTQ+ y defensores de derechos humanos. ¿Lo que tienen en común? Hay evidencia de que fueron detenciones arbitrarias.

Uno de los señalamientos más preocupantes es que hubo una operación coordinada entre los policías estatales y municipales, bomberos y personas vestidas de civil. Además, falta de atención a los heridos por parte de la Cruz Roja, la Cruz Verde y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Asimismo, evidencian que Casa Jalisco —la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus— habría funcionado como un espacio de operación. En pocas palabras, como casa de tortura.

La CNDH ya inició su propia investigación

Ante la falta de cooperación de la CEDHJ la CNDH abrió el expediente CNDH/5/2026/8529/Q con un equipo multidisciplinario para investigar la represión, las detenciones arbitrarias, tortura, acusaciones fabricadas y procesos injustos.

Aquí puedes leer el comunicado oficial. ¿Qué dirá ahora el gobernador?

Foto: Megamarcha por el agua en Jalisco/Wikimedia.org

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