¡Cypress Hill rompe tres años de ausencia y comparte la canción “Champion Sound”!

Se ha dicho anteriormente: el 2021 está sirviendo de escenario para el regreso de varios artistas a la escena musical. Con todo y que la pandemia aún tiene en jaque a la industria, bandas como Cypress Hill regresaron al estudio dispuestos a preparar nuevo material para los fanáticos.

El grupo de hip-hop vuelve a las andadas con “Champion Sound”, una canción con la que rompen tres años de ausencia y que además los encamina a la realización de un concierto en streaming para sus seguidores. Por supuesto, acá te decimos qué onda con todo.

Cypress Hill regresa con nueva rola

La reciente historia discográfica de Cypress Hill nos ha mostrado que el grupo se toma un buen rato en lanzar nuevos discos. El ejemplo de ello es que en 2004, la banda lanzó Till Death Do Us Apart y luego vinieron únicamente álbumes recopilatorios hasta que se liberó en 2010 Rise Up, su octavo disco de estudio.

Dos años después, en 2012, se unieron al productor Rusko para un EP colaborativo y luego dejaron pasar seis añotes más para entregar un nuevo álbum, el cual fue Elephants On Acid (2018). Como podemos ver, los raperos californianos de repente se toman un buen break para regresa al estudio a componer. Han pasado tres años desde su última placa y ahora podría haber un nuevo disco en camino.

Cypress Hill recientemente compartió el track “Champion Sound” con el que oficialmente regresan llenos de bastantes rimas y buen flow de la vieja escuela. Y la cosa se pone mejor: parece que muy pronto conoceremos más material, de acuerdo con lo que indica uno de los integrantes.

“Estamos muy emocionados de poder darles a nuestros fans una muestra de lo que hemos estado trabajando desde ‘Elephants On Acid’… No podemos esperar a que todos sepan lo que viene a continuación“, dijo el líder del grupo B-Real en un comunicado recogido por NME. A continuación te dejamos la nueva rola para que la disfrutes y más abajito, te damos detalles del evento especial en streaming que la agrupación prepara.

Un concierto en streaming para todo el mundo

Junto con la liberación de “Champion Sound”, Cypress Hill también anunció un concierto en streaming que los fanáticos de todo el mundo podrán ver sin excepción. El grupo transmitirá un show especial que se llevará a cabo el próximo domingo, 4 de abril.

La transmisión comenzará a las 5:00 pm hora del tiempo de México y el acceso a la presentación tiene un precio de entre 17 y 25 dólares, que vendrían siendo entre 350 y 500 pesos mexicanos aproximadamente. POR ACÁ puedes checar cómo entrarle de lleno a este streaming que se llevará a cabo desde el legendario Roxy Theatre.