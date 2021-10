¡Damon Albarn nos cuenta su pronóstico para el Chelsea este 2021!

Para nadie es un secreto que a Damon Albarn le encanta y apasiona la música, no por nada a cada rato está componiendo rolas nuevas y tocando con sus distintos proyectos como Blur, Gorillaz, The Good, The Bad & The Queen y hasta como solista. Sin embargo, a la par de su carrera, otra de las cosas más le gustas es el futbol, y en especial es aficionado de uno de los equipos más populares y de renombre en la Premier League, el Chelsea.

Desde los 90, Albarn ha dejado muy claro que sus colores son el azul y el blanco. No solo lo vemos cada que tiene tiempo en el Estadio Stamford Bridge junto a su hija y amigos, apoyando a los Blues, incluso con este deporte también vivió un capítulo de su rivalidad con los hermanos Gallagher –sobre todo con Liam– (ACÁ les contamos la historia completa). Pero ahora, después de años oscuros, parece que Damon está muy contento con el trabajo de su equipo.

Damon Albarn está contento con el Chelsea

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues no pudieron llevarse la Premier League, pero tampoco se quedaron con las manos vacías, al contrario. El pasado 29 de mayo, el Chelsea jugó una final más de la Champions League contra el que quizá sea el mejor equipo de Inglaterra en la actualidad, el Manchester City. Luego de muchas especulaciones, con dos goles el equipo de Londres se coronó por segunda ocasión como el mejor de Europa y Damon Albarn estuvo ahí.

Rápidamente se hicieron virales las imágenes de Albarn festejando en el Estadio do Dragão de Oporto, Portugal, junto a su amigo y guardaespaldas, Darren ‘Smoggy’ Evans. Un hecho curioso es que con ellos llevaban una fotografía y después de investigar un poco, nos enteramos que cargar con esa imagen tenía un significado sumamente emotivo (ACÁ les dejamos la historia). Sin embargo, Damon considera que esto no es lo único que ganarán este año.

Albarn nos contó cómo vivió la final de la Champions 2021

Hace unos días tuvimos chance de platicar con Damon Albarn, aprovechando que el próximo 12 de noviembre estrenará su segundo disco como solista, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. En esa charla, el músico británico nos contó varias cosas interesantes, como el regreso de Gorillaz en 2022 y la vez que quiso colaborar con David Attenborough en Plastic Beach, la razón por la que ama a México y por supuesto salió el tema del Chelsea.

De entrada, Albarn confesó que está encantado con todo lo que ha hecho su equipo en estos meses, pues considera que es espectacular la forma en que han jugado: “Es maravilloso ver jugar al Chelsea en estos momentos, es como un sueño hecho realidad“. Además, Damon nos contó un poco sobre cómo fue que vivió la final de 2012, donde los Blues ganaron por primera vez la Champions frente al Bayern Munich, en un encuentro cardiaco.

“Bueno, los vi jugar antes en la final de Munich, pero ese partido fue muy estresante. Porque bueno, en ese partido necesitábamos de un momento maravilloso de Drogba para ganar. Pero en la final de este año creo que por lejos fuimos el mejor equipo“, confesó Damon Albarn. Y la verdad es que lo entendemos porque luego de un empate, el partido llegó hasta la tanda de penales donde el Chelsea finalmente se coronó como el mejor de Europa.

Damon Albarn confía que este año ‘es el bueno’ para el Chelsea

Para terminar, el líder de Blur, Gorillaz y más, reveló que presiente que vienen más cosas espectaculares para su equipo este 2021, porque tienen altas posibilidades de ganar la Premier League con los jugadores que actualmente están en su plantilla, ya que desde la temporada de 2016-2017 no la ganan: “Creo que este año será maravilloso para el Chelsea, y eso que hay muchos equipos que son muy buenos, ¿sabes a qué me refiero?”.

Anoten bien la fecha porque el próximo 12 de octubre les compartiremos la entrevista completa que tuvimos con Damon Albarn, donde nos cuenta todo sobre su segundo material discográfico como solista. Pero mientras llega ese día, a continuación les dejamos la plática que nos aventamos en 2020 con el músico británico, cuando presentó el Song Machine de Gorillaz y hasta soltó algunos detalles sobre la película de la banda animada en Netflix.