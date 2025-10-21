Lo que necesitas saber:
Ya son 25 años de Gorillaz y House of Kong es una experiencia que condensa todo el trabajo audiovisual de la banda... de una manera por demás especial.
Grandes noticias para los fans de Gorillaz: la exposición para celebrar el aniversario de Gorillaz y que muchos pensaban que sólo se limitaría a Reino Unido sí estará en otros países… quién sabe en cuáles, pero México es un hecho.
No sólo House of Kong, también Gorillaz
“La exhibición de ‘House Of Kong’ estará aquí”, adelantó el gran Damon Alban en entrevista para Sopitas FM. Ahora, la gran pregunta: ¿Cuándo? Bueno, ahí sí es todo un misterio, por el momento… pero de que viene la Expo, viene.
“En algún momento el próximo año…”, comentó Damon… dejándonos otra gran exclusiva: Gorillaz también regresará a México.
“Claro que pronto vendremos con todas las fuerzas. Necesito regresar también porque la última vez que toqué aquí con Blur (Corona Capital 2023) tuve una intoxicación alimentaria, la peor intoxicación de mi vida”. (Entrevista comienza en el minuto 39:33)
“Amo demasiado tocar en México”
En entrevista con Sopitas, Greta y Max, Damon Alban contó un poco como fue esa no tan buena experiencia de él con Blur, en el Corona 2023… algo que todo el público notó.
“Fue la peor noche de mi vida como como ‘performer’. Quiero volver y hacer sin estar enfermo porque amo demasiado tocar en México. Una de las cosas que más disfruta uno como músico es tocar en México”.