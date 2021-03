Damon Albarn y Skepta aparecerán en el último disco de Tony Allen

El 2020 fue un año sumamente complicado para todos. También lo fue para la industria musical, pues además de la cancelación de conciertos y festivales en todo el mundo, tuvimos que despedirnos de un montón de artistas legendarios. Y sin duda, para todos los que les encanta el afrobeat y la música de ese continente, una de las pérdidas más grandes fue la de Tony Allen, el enorme baterista que murió a los 79 años de edad.

Muchos lo recordarán por el gran trabajo que hizo a finales de los 60 y 70 junto al cantautor nigeriano, Fela Kuti. Sin embargo, la influencia de Allen fue mucho más allá, pues cuando se mudó a Londres y París logró colaborar con otros músicos espectaculares, además también colaboró con artistas que estaban lejos de su sonido. Gracias a esta combinación, el percusionista logró llegar a los oídos de millones de personas en todo el mundo.

Tony Allen nos dejó un último disco

Es por eso que perder a un músico tan virtuoso y talentoso como Tony Allen fue un golpe enorme para la industria. Sin embargo, antes de partir de este plano y para continuar con su gran legado, dejó algo muy especial para todos nosotros, un último material discográfico llamado There Is No End y que pronto podremos escuchar. Y por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, en el álbum colaboran un montón de artistas a los que consideró sus amigos.

De acuerdo con NME, este disco contará con 14 canciones en el que participan músicos de todo el mundo. Para que se den una idea, aparecen figuras en ascenso como Lord Jah-Monte Ogbon, Lava La Rue, Nate Bone, Sampa The Great, Tsunami y otras figuras reconocidas como los raperos Danny Brown y Skepta, y uno de los mejores amigos que Allen hizo en toda su vida: Damon Albarn –con quien fundó The Good, The Bad & The Queen y Rocketjuice and The Moon–.

También puedes leer: HONOR A QUIEN HONOR MERECE: ¡GORILLAZ ESTRENA “HOW FAR?” JUNTO CON TONY ALLEN Y SKEPTA!

Damon Albarn colabora en una canción

El primer sencillo de este álbum lleva por nombre “Cosmosis”, la canción que el baterista coescribió con Albarn y en la que también colabora el poeta nigeriano, Ben Okri. Sobre este tema, el líder de Gorillaz y Blur mencionó que cuando la grabaron “fue la última vez que salí con Tony. Fue una noche fantástica para todos”, Okri añadió que al trabajar con Allen comprendió que para él el ritmo que traza es como un paisaje visual.

There Is No End, el último material discográfico de Tony Allen estará disponible en plataformas digitales y formato físico a partir del 30 de abril –justo el día en que falleció–. Pero mientras esperamos a que lo lancen formalmente, acá les dejamos “Cosmosis”, la rola que compuso junto a Damon Albarn y que cuenta con la participación de Ben Okri y Skepta: