Danny Elfman estrena un video dirigido por el colaborador de Björk y FKA Twigs

Parece que el 2021 nos regalará grandes sorpresas a nivel musical. En unos cuantos días, varios cantantes y bandas han confirmado que lanzarán discos y música nueva en los próximos meses, dejándonos con la boca abierta, aunque también hay otros artistas que se están rifando en estos momentos de cuareterna para crear rolas nuevecitas y mostrárselas a todo el mundo, ese es justo el caso del legendario Danny Elfman.

A él lo reconocemos por ser uno de los mejores compositores de soundtracks para cine más importantes de toda la historia, gracias a su trabajo con directores como Tim Burton o Sam Reimi. Sin embargo, y bajita la mano, también tiene una gran carrera como solista, solo basta recordar que él era el líder de la banda estadounidense de new wave, Oingo Boingo, aunque parece que ahora quiere retomar sus propios proyectos.

Danny Elfman estrena música nueva

Antes de terminar el año pasado, Danny Elfman nos sorprendió lanzando su primera canción en solitario en casi 36 años, “Happy”. En aquel momento y cuando estaba presentando esta canción, el compositor dijo que su plan era estrenarla en el set que tenía programado en la edición 2020 del festival Coachella, algo que por supuesto no ocurrió. Pero al parecer, aún tiene mucha música nueva bajo el brazo.

Ahora, Elfman nos presenta un nuevo tema llamado “Sorry”, el cual grabó bajo el sello Epitaph Records. Este un sello independiente fundado en por el guitarrista de Bad Religion, Brett Gurewitz, y que a lo largo de los años se ha caracterizado por lanzar a pesos pesados del punk, sobre todo en los 90 con bandas como Descendents, The Offspring, NOFX, Rancid, The Hives, The Crimps y muchos más.

Elfman colabora con un viejo conocido de Björk

De acuerdo con SPIN, Danny Elfman mencionó el origen de esta rola: “‘Sorry’ fue la primera canción que he escrito para mí en mucho tiempo. Comenzó como un obsesivo trabajo instrumental de canto coral, que en su momento llamé ‘alien orchestral chamber punk’ y evolucionó lentamente hasta convertirse en una canción. Me sorprendió la cantidad de rabia que había estado almacenando dentro de mí que estalló tan pronto como grabé mi voz”.

Y a decir verdad, Danny no exagera para nada, pues en esta canción podemos escuchar una orquestación espectacular combinada con un ritmo frenético donde reinan una batería super pesada y riffs distorsionados. A esto hay que sumar la potencia de los coros y lo sombría que suena la voz de Elfman, dando como resultado un tema que sin duda podría haber grabado Marilyn Manson en sus inicios.

Por si esto no fuera suficiente también nos presentó el video oficial de esta rola, el cual fue dirigido por Jesse Kanda, conocido por trabajar con grandes artistas como Björk, FKA Twigs y Arca. Según la descripción en YouTube, el visual lo crearon para la presentación que Elfman en Coachella, pero en lugar de enlatarlo decidieron mostrarlo al mundo para enseñarnos la visión caótica y oscura que Kanda logra sacar de la canción.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y chequen a continuación el video de “Sorry”, la nueva rola con la que Danny Elfman nos vuela la cabeza.