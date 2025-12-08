Lo que necesitas saber: Todos los boletos para la presentación de Deftones en la CDMX se encuentran vendidos.

Deftones fue de lo mejor en el Corona Capital 2025… ¡Y ahora los tendremos en solitario en CDMX! Anunciaron concierto para 2026 y te traemos acá la fecha, quién abrirá el escenario y el dato para conseguir boletos.

Foto: David Barajas.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Deftones en 2026?

De momento anuncian solo una fecha, ¿crees que abrirán más? Ya lo veremos, pero mientras aparta el 29 de marzo, porque ese día tendremos el concierto en solitario de la banda… y con Jehnny Beth como telonera de este gran show.

Qué mejor lugar para un concierto tan esperado que el Palacio de los Deportes, ¿no? Sin duda uno de los conciertos que desde ya está apuntado en nuestra agenda para 2026.

Chino Moreno. Foto: David Barajas.

¿Habrá preventa? Checa todo sobre la venta de boletos para el concierto de Deftones

Sí hubo preventa para el concierto de Deftones. Esta fue el pasado 21 de noviembre, exclusiva para clientes de Banamex.

La venta al público en general comenzó un día después, el 22 de noviembre, y quienes no sacaron los ahorros que quedaron tras el Corona Capital, tendrán que rezar para que habrán una nueva fecha, pues esta ya se encuentra sold out.

Deftones, de lo más rifado del Corona Capital 2025

Y hablando del Corona Capital, lo de Deftones fue algo de verdad brutal. ¿Cuántos no tachamos día tras día en el calendario para ver su regreso a México? Era algo muy esperado y no decepcionaron.

“My Mind Is a Mountain” fue la rola que abrió el telón de un show memorable, con una de las mejores versiones que nos ha tocado ver de Chino Moreno, y un aura de renacimiento que nos hace creer que estamos ante un nuevo comienzo de la banda para llegar a más generaciones y mantenerse vigentes por buen rato.

Nadie pudo contar mejor lo que fue Deftones en el Corona Capital que el buen Andrés Vilchis en su reseña para Sopitas.com (puedes leerla AQUÍ mismo).

Foto: David Barajas.

Pues a tachar los días otra vez a partir de hoy hasta el 29 de marzo de 2026, cuando Deftones vuelva a conquistar la CDMX.