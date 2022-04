Dictan sentencia a uno de los traficantes implicados en la muerte de Mac Miller

A casi cuatro años del fallecimiento de Mac Miller, se dictó una nueva sentencia a uno de los traficantes implicados en la sobredosis del artista. Este lunes 18 de abril, se dio a conocer que Ryan Michael Reavis a casi 11 años de cárcel por su implicación como uno de los intermediarios en la venta de drogas al rapero.

Junto a Stephen Andrew Walter y Cameron James Pettit, Reavis ha sido investigado por el suministro de pastillas con fentanilo, que fue una de las sustancias que provocaron el deceso del intérprete de “What’s the Use?”. El acusado también recibió una sentencia de tres años bajo libertad supervisada.

De acuerdo con Rolling Stone, la sentencia para Ryan Michael Reavis es de exactamente 10 años con 11 meses en prisión y se estableció así este lunes en un tribunal de Los Ángeles. Antes de la determinación del juez, el acusado pidió solo cinco años de bajo custodia.

La decisión de las autoridades, señala el medio antes citado, se tomó luego que el juez Otis D. Wright II y los fiscales leyeran una declaración de Karen Meyers, la madre de Mac Miller. “Mi vida se oscureció en el momento en que Malcolm -nombre real del rapero- dejó su mundo. Malcolm era mi persona, más que un hijo. Teníamos un vínculo y un parentesco que era profundo, especial e insustituible. Hablamos casi todos los días sobre todo: su vida, planes, música, sueños”, se lee en el escrito de Meyers.

“Nunca tomaría una pastilla con fentanilo a sabiendas, jamás. Quería vivir y estaba entusiasmado con el futuro. El agujero en mi corazón siempre estará“, agregó la madre del artista en su comunicado.

Ryan Michael Reavis dijo en la reunión de este lunes que él no sabía que las pastillas vendidas a Mac Miller contenían fentanilo; eran píldoras falsificadas de oxicodona, se lee en los reportes. Se enteró del contenido de los medicamentos hasta el 2019 cuando lo arrestaron en Arizona, es decir un año después de que el compositor de “Self Care” falleciera. Reavis dio unas palabras al tribunal en la sesión de su sentencia:

“Este no es solo un caso de drogas regular. Alguien murió y una familia nunca va a recuperar a su hijo. Mi familia estaría destrozada si fuera yo. Nunca estarían bien, nunca lo superarían del todo. Pienso en eso todo el tiempo. Y sé que pase lo que pase hoy, yo soy el afortunado porque mi familia está aquí y yo estoy aquí y estaré con ellos otra vez. Me siento terrible. Esto no es lo que soy… Mi perspectiva ha cambiado. Mi corazón ha cambiado“.