Mención a Kanye West y Kevin Hart: 5 datos curiosos sobre ‘Faces’ de Mac Miller

No importa cuántos años pasen porque el legado de Mac Miller perdura, brilla y sigue intacto. El rapero partió de este mundo en 2018 y tras su fallecimiento, el mundo entero, sus fans, todos aquellos que han disfrutado de su música lo siguen recordando con cariño, incluso agradecimiento.

Y es que aún después de estos años, en nuestra mente -y seguro que una infinita cantidad de playlists- continúan sonando muchas de sus tremendas producciones como lo es Faces, ese mítico mixtape de 2014 que debió esperar siete años para llegar a plataformas digitales para que lo pudiéramos disfrutar sin medida.

Pues bien, en esta ocasión toca echarle un vistazo a algunas curiosidades de esta producción.

‘Faces’ de Mac Miller lanzado el Día de la Madre

Coincidencia o no, está difícil saberlo, pero hay un hecho un tanto peculiar en el lanzamiento de Faces de Mac Miller. Como recordarán, el material vio la luz el 11 de mayo de 2014 y en esa fecha se celebró en Estados Unidos el Día de la Madre. Y bueno, uno podría pensar que un material tan importante podría ir con dedicatoria especial dada la celebración… pero quizá no era lo más correcto.

¿Por qué lo decimos? Si le echamos oído a la rola “Polo Jeans”, se escuchará un verso que dice “Just went through a half ounce of coke, blood pouring all out my nose/Don’t tell my Mama I got a drug problem, I’m f-cking high…”, cuya traducción sería “acabo de consumir media onza de cocaína, la sangre brota de mi nariz, no le digas a mi madre que tengo un problema con las drogas, estoy muy entonado”.

Vaya dato anecdótico para el Día de la Madre…

Kanye West, Kevin Hart y otras peculiares menciones

Faces de Mac Miller deslumbra por muchas razones que van desde la producción hasta la propuesta musical única que el rapero hizo su sello característico. Sin embargo, hay otro detalle interesante que debemos destacar: las menciones a diversas figuras del espectáculo.

Y es que este aspecto, sin duda, habla de la creatividad del buen Mac como compositor. Quizá una de las menciones más interesantes del mixtape es la que hace a Kanye West en el tema “What Do Yo Do”, donde una de las líneas dice que “i love you more than Kanye loves Kanye (te amo más de lo que Kanye ama a Kanye)”… Sí, lo sabemos: esa es una declaración de amor bastante significativa.

Sin embargo, resulta curioso el hecho de que Faces salió en mayo de 2014, mismo mes y año en que Kanye West y Kim Kardashian se casaron. Interesante…

Pero bueno, esa no es la única mención que se hace en el material. Mac Miller, por ahí, también menciona en diferentes rolas y versos a Kevin Hart en “Friends”, Christian Dior, Lyor Cohen y Michael Bolton en “It Just Doesn’t Matter”, a Counting Crows en “Polo Jeans” o Petey Pablo, Bono, Charlie Conway y Gordon Bombay de Mighty Ducks, Pistol Pete, Justin Bieber en “Diablo”.

El perrito de Mac Miller

En septiembre de 2021, como parte del anuncio de que Faces llegaría por fin a plataformas digitales, se liberó un video animado para la canción “Colours and Shapes”. En el, podemos ver a un tierno perrito cruzar algunos sombríos pasajes y varias partes de una metrópoli que, según parece, es una recreación de Pittsburgh, la ciudad natal del rapero. Luego, vemos al cachorro en espacios más surrealistas.

Pues bien, en un comunicado (vía Pitchfork), el director y animador Sam Mason reveló que el perrito que se ve en el video está basado en Ralphie, una de las mascotas de Mac Miller que lo acompañó durante mucho tiempo y que los fans seguro recordarán por muchas de las fotos que subía a sus redes sociales.

De hecho en julio de 2014, dos meses después de la salida original de Faces, Ralphie se extravió y Mac pidió ayuda poniendo carteles por todos lados. En Twitter, justo como lo informó en su momento la CBS, el rapero posteó “Ralphie fue secuestrado. Señora que tiene a mi hijo, la encontraré”… Pobre Ralphie.

La reaparición de Larry Fisherman

Sabemos que el nombre real de Mac Miller es Malcolm James McCormick. Y bueno, más allá de su nombre artístico, también se sabe que al rapero le gustaba tener diversos pseudónimos al momento de lanzar determinadas producciones. En ese sentido, por ejemplo, podemos enmarcar los nombres de Delusional Thomas o Larry Lovestein.

Para Faces, Mac Miller trajo de vuelta a su alter ego Larry Fisherman, quien recibe créditos como productor del mixtape. Este nombre ya lo había utilizado antes para los trabajos de 2013 Stolen Youth y Delusional Thomas, precisamente. Luego vino el disco en vivo Live From Space y el buen Larry regreso hasta el 2014 con el trabajo del que hablamos ahora.

Cabe destacar que además, este sería el último lanzamiento en formato mixtape que Mac Miller (y por consecuente, Larry Fisherman) entregaría.

La curiosa anécdota sobre por qué no firmó con la disquera de Jay-Z

Si bien Mac Miller ya tenía para 2014 una buena cantidad de mixtapes lanzados y un par de álbumes de estudio circulando con buena recepción de la crítica, Faces en su momento fue como la cereza del pastel de una carrera que estaba lista para dar el siguiente paso: firmar con una discográfica importante.

En octubre de 2014, solo unos meses después del lanzamiento oficial de Faces, el rapero firmó con Warner Records… pero no fue su única opción. En esa época, según recuerda el colaborador de Mac, Josh Berg, el artista tenía varias propuestas y una de ellas venía del mismo Jay-Z y su discográfica Roc-A-Fella.

Berg dijo en una reciente entrevista con la edición estadounidense de GQ que Mac Miller no firmó con el icónico rapero de Brooklyn porque, según las propias palabras de Mac, “no me voy a permitir necesitar la función de Jay-Z para volverme famoso, que la gente me valide y luego la gente piense que se trata de eso validación”.