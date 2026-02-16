Lo que necesitas saber: Rock experimental, poesía y un nombre que hace referencia directa a Juan Rulfo. Eso y más es Diles Que No Me Maten.

Como debía, Dua Lipa ha probado más que tacos en sus visitas a México y a sus oídos ha llegado lo que hace Diles Que No Me Maten, a quienes les encargó echarse el Sunday List de esta semana. ¿Dua Lipa encargó qué a quiénes?

Fotos: Instagram, de Contramar/Instagram de Dua Lipa/Instagram de San Luis Club Roma.

¿Qué es el “Sunday List” y quiénes lo hacen?

Bueno, sí, vamos por partes. Dua Lipa creó en 2021 Service95, una plataforma en la que se echan recomendaciones de comida, música, viajes, cultura, etcétera. Ahí, semanalmente se le encomienda a “alguien” curar una listita con lo selecto de sus gustos (sobre lo mismo que trata Service95).

La “Sunday List” se le pide a miembros del equipo de Service95 o a invitados especiales. Diles Que No Me Maten son de estos últimos y es buen pretexto para conocerlos.

Diles Que No Me Maten / Foto: Facebook de la banda

¿De dónde son, qué toca Diles Que No Me Maten?

Diles Que No Me Maten es un grupo de post-punk de la CDMX, conformada por cuatro músicos que tocan los instrumentos base de una tradicional banda de rock… aunque ellos de tradicionales no tienen mucho: Jonás Derbez (voz), Jerónimo García y Gerardo Ponce (guitarras), Andrés Lupone (bajo) y Raúl Ponce (batería).

A lo anterior hay que añadir uso de sintetizadores, instrumentos de viento, cuerdas y altos niveles de poesía y algo que podría ser considerado improvisación (pero todo suena tan bien encajado que hay quienes opinarían lo contrario).

Diles Que No Me Maten / Foto: Facebook de la banda

La discografía de Diles Que No Me Maten está conformada por tres discos de estudio: Edificio (2020), La Vida de Alguien Más (2021) y Obrigaggi (2023). Antes, de todo esto, sacaron el EP Cayó De su Gloria El Diablo (2020)… sí, casí como evocando esa película que, en 1971, protagonizó Ignacio López Tarso, haciéndola de tragafuego que gana un concurso de talentos.

¿Qué recomendó la banda en su listado para la plataforma de Dua Lipa?

Y lo anterior hace suponer lo que podría confirmarse con el “curioso” nombre de la banda: Diles Que No Me Maten nutre mucho de lo que hace de libros, películas y cultura en general. En el caso del nombre, viene del cuento de Juan Rulfo en el que el personaje principal, Juvencio Nava, está a las puertas de su inminente ejecución tras asesinar a su compadre, Lupe Terreros (y luego de haber huido por varios años).

Y podríamos hablarles más de Diles Que No Me Maten, pero como cuando apenas se conoce a alguien, éste dice mucho de lo que es por lo que le gusta… y en su “Sunday List” hay mucho de eso a lo que suenan.

Para escuchar: Al bajista James Jamerson (porque el bajo es vida)

Al bajista James Jamerson (porque el bajo es vida) Como “descubrimiento”: Al artista visual Eduardo Soto

Al artista visual Eduardo Soto Para bajar: PaulXStretch. “Me encanta este plugin musical (…) Lo uso mientras veo la transmisión en vivo 24/7 de la NASA desde la Estación Espacial Internacional (ISS) de la Tierra”.