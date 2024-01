Lo que necesitas saber: Sí, ya pasaron dos décadas desde el 2004. Te dejamos 20 discos que celebran su 20 aniversario en este 2024.

Llegó el 2024 y es momento de un trancazo de nostalgia nivel: 20 discos que cumplen 20 años. Sí, lo sabemos… Aunque parezca que no es tan lejana aquella época, ya han pasado dos décadas.

¿Recuerdan cuando The Killers y Franz Ferdinand arrasaban en la escena indie con sus discos debut? ¿O qué dicen de ese momento en que Green Day le entregaba al mundo su ‘ópera punk’ que los encumbró para siempre?

Es raro porque, si somos honestos, esos discos y otros tantos más aún se sienten frescos. Su sonido, su calidad de producción, la trascendencia de las canciones y como marcaron tendencia… Ahora sí que aquí aplica la de ‘no estén tristes porque se fue; estén contentos porque sucedió’. Vamos a la lista.

11 discos que cumplen 20 años en el 2024

‘Antics’ de Interpol

Aniversario: 27 de septiembre

Interpol destelló al mundo con Turn On The Bright Lights que los colocó como estandartes de la movida neoyorquina de inicios de los 2000. Así que había bastante expectativa sobre lo que sería su segundo material discográfico… Y en ese sentido, podríamos decir que confirmaron su lugar como una de las bandas más importantes de aquella década con Antics.

La melancolía indie post-punk con las letras de Paul Banks, sumergidas en este interminable montón de referencias y metáforas sobre el mar (que se aprecian en muchos de sus discos, pero más en este), son lo que le da a este material su genialidad.

Portada ‘Antics’ de Interpol. Foto: Matador Records.

Pocos vocalistas se atreven, pero en el caso de Banks, él mismo ha escogido este como su disco favorito de la banda. Y a la fecha, es imposible olvidar canciones como “Evil”, “Narc”, “Take You On A Cruise”, “Not Even Jail”, “Slow Hands” o “C’mere”.

‘Hot Fuss’ de The Killers

7 de junio

Lejos de la escena de Nueva York, precisamente en Las Vegas, había otra banda en Estados Unidos que coqueteaba con el indie rock para hacerlo un poco más glamoroso. De hecho, en su disco debut tienen una canción que se llama así.

Portada de ‘Hot Fuss’. Foto: Island/Universal Music.

Por supuesto, hablamos de The Killers, quienes aparecieron con aquel material en el 2004 bajo el nombre de Hot Fuss. Podríamos que la voz de Brandon Flowers aporta la elegancia en el material, mientras la sección rítmica de Ronnie Vannucci y Mark Stoermer le dan la potencia y energía… Y bueno, Dave Keuning con su guitarra toma lo mejor de esos dos elementos.

Posiblemente, de esa generación indie dosmilera, The Killers se convirtió en la banda de mayor éxito. Era difícil establecerlo en ese momento, pero ya con el beneficio de la perspectiva, Hot Fuss ya nos mostraba el potencial de hitazo masivo que le esperaba a la banda. Uno de los discos que cumplen 20 años que consideramos imperdible. Aquí la historia detrás de “Mr Brightside”.

El disco debut homónimo de Franz Ferdinand

Febrero del 2004

Si se trata de nostalgia dosmilera, ninguna lista puede estar completa sin Franz Ferdinand. Después de todo, “Take Me Out” se ha convertido en algo que nos gusta llamar ‘clásico moderno’.

Es un hecho que la mayoría conocimos a la banda –al menos de este lado del mundo– con esa canción. Pero lo genial de todo es que esa rola era la entrada que todos necesitaban para descubrir ese fenomenal disco debut del 2004, con ritmos pegajosos, guitarras que tenían una esencia garage con elementos funky y coros inolvidables.

Como decíamos al inicio, este es uno de esos discos que cumplen 20 años que, a pesar del tiempo, se siguen sintiendo frescos. Y cada vez que toca ir un concierto de los Franz, estas canciones como “The Dark Of The Matinée”, “This Fire” o “The Darts of Pleasure” siguen prendiendo la fiesta.

‘American Idiot’ de Green Day

21 de septiembre

Green Day ya tenía una carrera destacada mucho antes de American Idiot, pero este disco fue con el que alcanzaron el estatus de megaestrellas a mediados de los 2000. ¿Lo merecían? Por supuesto que sí.

Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt se aventuraron a hacer una ópera rock con St. Jimmy/Jesus Of Suburbia como su protagonista, mostrándonos la rebelión, el alter ego, la búsqueda de la felicidad y la caída de un personaje con el que cualquiera se podría identificar.

Portada de ‘American Idiot’ de Green Day. Foto: Reprise/Warner Music.

Y musicalmente, la banda revolucionó su propio estilo más allá del punk rock y el pop punk, con una producción de primerísimo nivel. Lo curioso es que este disco no estaba planeado pues la banda ya tenía material para un álbum que iban a llamar Cigarettes & Valentines, el cual les robaron antes de terminar de producirlo (aquí la historia).

La banda decidió no regrabar nada y empezar desde cero, abriendo paso a lo que fue American Idiot, el cual también agregamos a nuestra lista mejores discos conceptuales/óperas rock.

‘The College Dropout’ de Kanye West

Febrero del 2004

Luego de varios discos y en medio de muchas más polémicas, muchos casi no recuerdan a The College Dropout de Kanye West. Este fue uno de los álbumes más celebrados del 2004 y en definitiva, le traerá buenos recuerdos a los amates del hip-hop como uno de los discos que cumplen 20 años más geniales de la primera década de los 2000.

El álbum que marcó un antes y un después en su época. Primero, porque West finalmente materializaba sus intenciones de convertirse en un artista solista para salirse su zona de confort como productor de raperos como Jay-Z. De hecho, Kanye tardó cuatro años en completarlo.

Además, The College Dropout llegó para romper un poco la tendencia del rap de aquel momento, que todavía se centraba en la figura del gangster como su principal modelo a seguir. Hay una exploración más personal e íntima en este disco, que demostró la fuerza creativa de Kanye (claro, antes de que se sintiera un ser supremo que basaba su estatus en la polémica).

‘Funeral’ de Arcade Fire

14 de septiembre

Si la movida neoyorquina revivió el indie rock en el continente americano y The Killers la hicieron glamorosa, es justo decir que Arcade Fire le dio un enorme nivel de sofisticación a la escena.

La banda mostró su gran influencia del art rock, el folk y el pop barroco con este disco debut del 2004, en el que también se mostraron como músicos de alto nivel. Por supuesto, no podemos olvidar que el nombre del álbum está inspirado en el hecho de que varios familiares de diferentes miembros de la banda habían fallecido en el último año previo al lanzamiento del material.

Entonces, la carga emocional del que acompaña a Funeral es intensa. Quizá por debajo de The Killers, Arcade Fire es otra banda de las bandas indie que se convirtieron en grandes estrellas, siendo la única que aspiró a ganar el Grammy a Disco del Año eventualmente, por decir lo menos.

‘Love. Angel. Music. Baby‘ de Gwen Stefani

Noviembre del 2004

Luego de muchos años de rifarse con No Doubt, Gwen Stefani emprendió su aventura solista con Love. Angel. Music. Baby. Es por mucho uno de los mejores discos pop de aquel año, impulsado por hitazos de la talla de “Hollaback Girl”, “Rich Girl” o “Cool”.

Sin embargo, de repente queda la sensación de que, en la escena popera de mediados de los 2000, queda un poco opacado por otros álbumes. Y se entiende, pues no era álbum pop genérico. Es una joyita llena de estilo, sustancia y calidad.

La lista de colaboradores es inmensa, con André 3000, Dr. Dre, The Neptunes (Chad Hugo y Pharrell Williams), Linda Perry, entre otros. Gwen Stefani llegó a romper el status quo del pop gringo dosmilero con esta placa que no podía faltar en la lista discos que cumplen 20 años.

‘Hopes & Fears’ de Keane

10 de mayo

El término ‘post-britpop’ se utiliza muy poco. Hasta podríamos decir que para muchos, ni existe. Pero es un hecho que hay un puñado de bandas que se pueden identificar en ese concepto, especialmente las que basaron su estilo en el piano rock… La más nombrada, por supuesto es Coldplay.

Pero para aquellos que a mediados de los 2000 buscaban una alternativa a Chris Martin y compañía, llegó Keane con el celebrado Hopes & Fears. La voz clara y sofisticada de Tom Chaplin fue una verdadera sorpresa en un proyecto musical que, con el paso del tiempo, se mostró intermitente para replicar el éxito de este material.

Como sea, el grupo nos entregó en este material canciones memorables como “Bedshaped” o “Everybody’s Changing”. Pero es un hecho que “Somewhere Only We Know” es la canción definitiva no solo de este disco del 2004, sino también de la carrera de Keane como tal. Aquí la historia detrás de la canción.

‘Three Cheers For Sweet Revenge‘ de My Chemical Romance

8 de junio

El ascenso del emo en la década de los 2000 no se entendería sin My Chemical Romance. Y la verdad es que pocos pensarían que una banda neoyorquina que no se dedicó al indie rock, poco podía brillar masivamente… Pero Gerard Way y compañía mostraron lo contrario.

Portada de ‘Three Cheers For Sweet Revenge’. Foto: Reprise Records/Warner Music.

Three Cheers For Sweet Revenge significó el gran avance de MCR a nivel mundial, impulsados por “Helena”, “The Ghost of You”, además las historias de ficción sobrenatural conceptualizadas por la muerte y la perdida a lo largo del disco. Musicalmente, se siente la influencia post-hardcore, emo-core y el rock alternativo, sin que una opaque a otra.

El disco cumple 20 años, pero sigue siendo la producción que capitalizó la escena emo y la llevó a las masas luego de que estuviera en el underground durante varios años. Gracias a este álbum y a The Black Parade, My Chemical se convirtió en una de las bandas más influyentes del nuevo milenio dentro del panorama rock a nivel mundial.

El disco homónimo de The Libertines

Agosto del 2004

Más allá de EE.UU, el indie rock también revivió en Reino Unido con The Libertines como la banda más provocativa del mundo en algún momento. Y es su álbum homónimo, el segundo de su discografía, el que los encumbró como una de las bandas británicas definitivas de los 2000.

Siempre quedará la idea de qué hubiera logrado el grupo de no haberse separado por tan larguísimo rato luego de esta producción, en la que nos dieron rolotas como “Can’t Stand Me Now”, “What Katie Did” o “What Became of the Likely Lads”.

Pero bueno, así es el ‘rockstarismo’. Lo que importa es que están de vuelta y en este 2024, justo en el aniversario del álbum homónimo, la banda lanzará un nuevo disco.

El disco homónimo de Kasabian

Septiembre del 2004

Y ya que hablamos de bandas británicas dosmileras… Uno no se olvida tan fácil del disco debut homónimo de Kasabian. Canciones como “Club Foot”, “Processed Beats” o “Cut Off” se convirtieron en parte importante del legado de la banda, con todo y que este fue el único disco que lanzaron junto a Christopher Karloff, uno de los compositores principales de la banda en ese momento.

También hay que decir que la banda demostró con este material esta difícil tarea de encasillarlos en un género musical en específico, así que la salida fácil a ello es llamarlos rock alternativo (aunque ellos siempre se mantuvieron al margen de ser etiquetados). Sin duda, eso es uno de los detalles que los hacía geniales.

