La historia de la decepción amorosa y los artistas que inspiraron “Mr. Brightside” de The Killers

Parece que fue ayer cuando The Killers comenzaba su carrera y le entregaba al mundo el magnífico Hot Fuss, su disco debut de 2004. ¡Ah, qué tiempos dosmileros!… Sin embargo, este material está próximo a cumplir 17 años en 2021 cuando llegue el mes de junio (lo sabemos, truenan las rodillas de solo recordarlo).

Con todo eso a cuestas, debemos decirlo: sus canciones se sientes fresquecitas y ejemplo de ello es “Mr. Brightside”, el sencillo más glamuroso y reconocido del álbum por mucho. Y es raro porque está canción es sin duda un clásico del rock contemporáneo y de aquella década, pero aún se siente ‘como nueva’ -salvo la opinión de ustedes, queridas lectoras y lectores-.

Con confianza, se podría decir que este rolón constantemente supera la prueba del tiempo. Así que por el puro gusto de recordar aquellos años, en esta ocasión repasaremos el engaño amoroso y las influencias musicales, desde David Bowie e Iggy Pop hasta The Strokes, que inspiraron este tema de Brandon Flowers y compañía.

Primero lo primero: el ‘amigo, date cuenta’ que inspiró la canción

Muchas grandes canciones nacen de un corazón roto y “Mr. Brightside” es una de ellas. Y no se hagan, porque seguro que varios de ustedes la habrán agregado alguna vez a su playlist de rolitas tristes para sobrellevar las decepciones amorosas.

Ya entrados en la rola, debemos decir que versos como “And my stomach is sick, And it’s all in my head” ( mi estómago está enfermo y todo está en mi cabeza) no son precisamente licencias poéticas ni mucho menos metáforas rebuscadas sobre el sentimiento enfermizo de un romance complicado. Más bien, son las sensaciones que Flowers experimentaba cuando sospechaba que su novia lo engañaba.

Dicho y hecho: las sospechas eran realidad. Según contó el propio cantante a Q Magazine en 2009, un buen día decidió ir de sorpresa a un reconocido pub en Las Vegas donde pudo constatar que su pareja estaba con alguien más. “Estaba dormido y sabía que algo andaba mal… Tenía estos instintos [sospechas, pues]. Fui al Crown and Anchor y mi novia estaba allí con otro chico“, mencionó Brandon.

La transformación de “Mr. Brightside” de The Killers

Por aquellos días llenos de decepción amorosa -y seguro que bastante inspiración-, Brandon Flowers conoció a Dave Keuning y este último ya tenía la mayor parte de la música compuesta. Luego de que el guitarrista le mostrara las melodías, el vocalista comenzó a darle forma a la lírica, misma que fluyó casi al instante.

Esto les permitió grabar algunos demos y por ahí, Brandon también ha explicado que al ser una rola que compusieron ‘en un abrir y cerrar de ojos’, por eso se repiten dos veces los mismos versos. Además, como dijimos anteriormente, para Brandon la canción ha envejecido bien y así lo dijo a la revista Spin en 2015:

“Al principio, todo lo que escuché fue el riff y la letra vino después… Cuando escuché por primera vez esos acordes, escribí la letra y no perdimos mucho tiempo. Entramos e hicimos demos bastante rápido después de eso, lo que tomó un montón de tiempo. Por eso también no hay un segundo verso. El segundo es el mismo que el primero. Simplemente no tenía otras líneas y terminó juntándose. Nunca dejamos de tocar esa canción en vivo porque ha resistido la prueba del tiempo y estoy orgulloso de ello”.

El video que te mostramos arriba corresponde a uno de los primeros demos que Keuning y Flowers hicieron del tema antes de que The Killers se formara como tal. Si te das cuenta, suena bastante áspero el audio y el líder de la banda canta de una manera más desesperada -por decirlo de alguna manera-. Los primeros demos, afirma Brandon, los cantó en un intento de darle al track un poco de influencia de David Bowie, principalmente de la canción “Queen Bitch” del disco Hunky Dory, álbum que lo tenía obsesionado en esos días.

La influencia de Iggy Pop, The Strokes y la reestructura de ‘Hot Fuss’

Como muchos sabrán ya, este es el primer sencillo oficial que The Killers compuso, grabó y editó completamente en su trayectoria. Sin embargo, en el momento en que debieron entrar al estudio para grabarla, Brandon decidió cambiar la línea vocal influenciada por Bowie y darle un toque menos tenso/oscuro para hacerla más calmada.

En ese sentido, la nueva referencia sería Iggy Pop. “Si escuchas el disco Lust for Life, Iggy hace una entrega monótona en ‘Sweet Sixteen’, y yo estaba tratando de sonar así… Solo que yo tengo una voz más dulce que la de Iggy, y yo era un niño, así que salió justo así”, mencionó el vocalista a la Rolling Stone.

Ahora bien, otra de las cosas importantes a destacar de “Mr. Brightside” es que es la única canción de Hot Fuss que quedó intacta desde su composición hasta la elaboración total del álbum. Todo lo demás que habían compuesto en los años previos para el disco, lo desecharon cuando se dieron cuenta de lo que otra banda de su generación había logrado unos años atrás. El grupo en cuestión es The Strokes y el material es el aclamado Is This It.

“Ese disco [Is This It] sonaba tan perfecto… Tiramos todo [en lo que habíamos trabajado] y la única canción que se sobrevivió fue ‘Mr. Brightside’“, dijo Brandon Flowers a la NME en 2012 en referencia a que la vara había quedado bastante alta con el material debut de Julian Casablancas y compañía.

Y ahí está todo. Poco menos de dos décadas después, este temazo de The Killers sigue sonando fuerte como si hubiese salido recientemente, aunque es ya un clásico del rock dosmilero. Por acá lo puedes escuchar ya que andamos en esas.