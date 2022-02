¡Que se arme el baile! Llegó la boletiza para que te lances al EDC México 2022

¡Por fin! Pensamos que nunca diríamos pero después de año y medio, volvieron oficialmente los conciertos y festivales a nuestras vidas. Por supuesto que esta noticia nos pone contentos, pues además de que los clavados de la música los extrañábamos como a nada, muchas personas que viven de estos eventos por fin pueden trabajar. Y sin duda, uno de los shows al que más ganas les traemos es el EDC México 2022, que luego de mucha espera, regresa más fuerte que nunca para ponernos a bailar.

Como recordarán, antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia y llegara a nuestro país, tuvimos chance de vivir el Electric Daisy Carnival mexa en el maravilloso Autódromo Hermanos Rodríguez y la verdad es que fue una fiestota que disfrutamos al máximo junto a David Guetta, Madeon, Knife Party, Zedd y muchos más (POR ACÁ pueden checar cómo se puso esa el ambiente con el público). Sin embargo, desde entonces, nos quedamos con ganas de sacar los prohibidos.

¡EDC México regresa en 2022 con un cartel impresionante!

A pesar de que intentaron volver en 2021, la situación todavía no se prestaba para que el EDC México se hiciera como se debe. Es por eso que los organizadores se esperaron hasta este año para regresar con este enorme festival. Y la verdad es que todos estos meses sin actos fuertes de electrónica en la capital chilanga valdrán la pena, porque nos presentarán un cartel impresionante lleno de actos internacionales que nos vuelan la cabeza y otros nacionales llenos de talento.

Para que se den una idea, en esta edición del Electric Daisy Carnival en nuestro país, tendremos chance de bailar como si no hubiera un mañana con DJ’s y productores del tamaño de Deadmau5, Zedd, Alesso, DJ Snake, Dimitri Vgas & Like Mike, Bag Raiders, Alan Walker, The Chainsmokers y hasta Grimes se presentará para pegarle duro a las tornamesas. Pa’ pronto, este será un fiestón de proporciones colosales que sin son fans de estos artistas, de plano no se los pueden perder.

¿Se quieren lanzar al Electric Daisy Carnival en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Como sabemos que aquí en Sopitas.com, tenemos un montón de lectores que tienen ganas de volver al EDC México o que de plano quieren vivirlo por primera vez, nos pondremos la del Puebla con todos ustedes. No queremos que se pierdan este festivalazo, es por eso que les regalaremos boletos para que se lancen este 25, 26 y 27 de febrero al Autódromo Hermanos Rodríguez, lo único que tendrán qué hacer es entrarle a una dinámica muy sencilla para ganárselos, ¿están listos? Ahí les va

1. Sigue todas las redes sociales de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram). Paso indispensable.

2. Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #EDC2022XSopitas y di que participas en la boletiza del festival. Recuerda que no deberás tener tu cuenta privada.

3. Contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo se llama la rola en la que unieron fuerzas Deadmau5 y Gerard Way?

¿Quién es el cantante que colaboró con Lost Frequencies en la canción “Melody”?

Menciona una de las DJ’s mujeres y productoras que consideramos la están rompiendo en la electrónica actual

OJO: Si quieren responder más rápido las preguntas, a continuación les dejamos algunas pistas: Deadmau5, Lost Frequencies, productoras.

4. Déjanos tu nombre completo, correo electrónico, el link del tuit del paso 2 y tus respuestas en ESTE ENLACE. No olvides que tu cuenta tendrá que ser pública para poder ver tu tuitazo.

¡Y listo! Eso eso todo lo que deberán hacer para entrarle a la dinámica para llevarse esos boletos de EDC México 2022. Solo nos queda desearles buena suerte y… ¡nos vemos en el Autódromo Hermanos Rodríguez para darle duro al baile!

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Para participar, hay que haber dado like a todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram).

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores de los boletos.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– La dinámica comienza a las 7:00 pm del 23 de febrero de 2022 y termina el mismo día por la tarde

– Los ganadores de la boletiza serán notificados el miércoles 23 de febrero de 2022 durante la tarde/noche

– Los ganadores recibirán un abono sencillo para los tres días de EDC México 2022

– Los ganadores deben pasar a recoger sus boletos en una dirección específica en la Ciudad de México. No hacemos envíos y los ganadores tendrán que recogerlos el día y la hora indicados por correo electrónico.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.