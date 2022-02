Cyberpunk y libertad: Recordemos la sorprendente colaboración de Deadmau5 y Gerard Way

En la industria musical siempre aparecen colaboraciones que nos dejan con el ojo cuadrado porque jamás las vimos venir, sobre todo si se trata de artistas de distintos géneros trabajando mano a mano. Hay muchos ejemplos de esto, tanto espectaculares como otros que quisiéramos nunca haber escuchado. Pero en esta ocasión les platicaremos sobre un featuring único que por supuesto, nos voló la cabeza, ni más ni menos que lo que hicieron Deadmau5 y Gerard Way.

Puede que estos dos nombres no les suenen bien juntos, porque Way es conocido por todos como el vocalista de My Chemical Romance y Joel Thomas Zimmerman –como en realidad se llama el productor canadiense– es uno de los DJ’s más famosos de todo el mundo. Pero como dicen por ahí, los opuestos se atraen y eso nos quedó muy claro cuando ambos estrenaron una canción que sorprendió para bien a propios y extraños.

Deadmau5 y Gerard Wat sorprendieron a todos uniendo fuerzas

En 2011, Deadmau5 fue uno de los headliners del festival Lollapalooza. Durante su presentación, además de mezclar sus propio hits, aprovechó la oportunidad para estrenar temas instrumentales que más tarde escucharíamos en su siguiente material discográfico y una de ellas era la base rítmica de “Professional Griefers”. Sin embargo, esta melodía no se quedó sin voz, porque en ese papel entró al quite el mismísimo Gerard Way.

Hablando del vocalista y frontman de My Chemical Romance, durante esa época todavía se encontraba con la banda emo favorita de todos. Pero años antes y más allá de la música, Gerard demostró que estaba interesado en hacer otras cosas, como en el caso del cómic The Umbrella Academy. Es por eso que cuando el DJ canadiense lo invitó a colaborar en una rola, no lo dudó ni un segundo, a pesar de que eso lo sacaría de su zona de confort.

Ese mismo año, Deadmau5 la tocó en el lanzamiento oficial de Minecraft y semanas más tarde, puso la rola mientras transmitía en vivo por internet solo que en esta ocasión, ya contaba con la participación de Gerard Way solo que el productor no lo había mencionado. Sin embargo, debido a la voz tan característica del cantante, muchos fans se dieron cuenta de la persona detrás de esta canción hasta que fue inevitable ocultar la colaboración.

Ambos confesaron las razones por las que colaboraron en una rola

Deadmau5 comentó en distintas entrevistas que a pesar de que ambos vienen de géneros distintos, conectó con Way gracias a que los dos querían experimentar y dejar de lado la comodidad musical en la que estaban:

“No conozco al cien a Gerard ni sé dónde tiene la cabeza, pero me gusta hacia dónde va. He conectado con él en el sentido de que está casi en la misma posición que yo. Está en medio de un mar de bandas de rock emo (..) y yo estoy en medio de un mar de DJs y cosas así, es por eso que ambos tuvimos esa conexión. Sentí que era una especie de colaboración genial, porque ambos podíamos salirnos de eso por completo y simplemente hacer esta cosa que era como nuestras fuerzas combinadas”.

Por su parte, Gerard Way declaró que era fan de Deadmau5 –sobre todo del casco de ratón que usa sobre el escenario– y estaba emocionado por trabajar con él. Pero quizá lo que sorprendió fue la forma en que se conocieron, pues el cantante de My Chemical Romance recordó que el DJ le aventó un encendedor en la cabeza para llamar su atención en un festival… sí, así como lo leen, vaya forma de iniciar una colaboración, ¿no creen?

Sobre la inspiración de la letra, Way confesó que las frases vinieron a él cuando se enteró del nombre que el productor le puso a la canción –la cual hace referencia a esas personas que solamente entran a los juegos con multijugador en línea para molestar y echar a perder las partidas de los demás–, pero sobre todo, que se inspiró en un montón de cosas, desde Battle Royale y el trabajo del escritor William Gibson, precursor del cyberpunk.

Gerard y Deadmau5 grabaron el video de electrónica más caro hasta la fecha

Finalmente, el 14 de agosto de 2012, Deadmau5 y Gerard Way lanzaron “Professional Griefers” como sencillo, y rápidamente se coló dentro de las listas de popularidad de todo el mundo. Para sorpresa de todos, esta canción brilla porque en ella, ambos mezclan a la perfección sus estilos tan distintos, dando como resultado una pista que sirve para sacar los pasos prohibidos en la pista de baile o que fácilmente podría ser el soundtrack de un juego futurista.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron un videoclip que contó con la dirección de Paul Boyd y Jeff Ranasinghe –quienes habían trabajado con artistas como Kylie Minogue, Backstreet Boys, Jamiroquai, Sting y más–. En él vemos al productor y a Gerard en una pelea intensa de UFC entre sí dentro de un domo (en referencia al Thunderdome de Mad Max) con un par de ratones robots gigantes. Una verdadera locura.

Como era de esperarse, Gerard Way y Deadmau5 tiraron la casa por la ventana con el visual porque tuvieron un presupuesto casi infinito, tanto así que hasta la fecha todavía cuenta con el honor de ser el video musical de música electrónica más caro de la historia. Pero más allá del dinero que le metieron, el trabajo que hicieron estos musicazos con la rola en general fue una maravilla, aunque después de esto no volvieron a trabajar juntos.

“Professional Griefers” trascendió hacia otros formatos, pues formó parte del soundtrack de un par de videojuegos importantes como FIFA 13 y Asphalt 8: Airborne , además apareció en un episodio de la primera temporada de Arrow. A pesar de lo essstraña que podría ser esta colaboración, ambos nos demostraron que no importa el género que toques, la música siempre unirá a todos los que quieran hacer cosas extraordinarias, como ellos.