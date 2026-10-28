Sopitas.com tiene una entrevista con Shirley Manson de Garbage donde la vocalista habla sobre su relación con México, los 30 años de la banda, lo que significa ser una artista que marca a nuevas generaciones de cantantes como Olivia Rodrigo, y los comentarios de James Hetfield de Metallica sobre la política en la música.

Lo que necesitas saber: Garbage se presentará en el Zócalo de la CDMX el 14 de noviembre del 2026. Checa la entrevista con Shirley Manson.

La primera vez que Garbage vino a México fue en 1996, una época donde estaban ––como se dice ahora–– en su prime. Desde entonces, la banda viene regularmente a festivales y conciertos en solitario, pero este 2026 marcará el que será su show más grande en el país, esto en el Zócalo de la CDMX.

“Esto es realmente significativo para mí“, me dice Shirley Manson cuando hablamos en videollamada. Ha decidido mantener la cámara apagada, pero aún así, su sola voz hace que la plática se sienta amigable, cercana, divertida.

Shirley Manson en el Corona Capital 2025. Foto: David Barajas para Sopitas.com.

Shirley Manson y su conexión especial con México

“Realmente siento una conexión profunda con el país… sí, suena a ese cliché que todos los músicos dicen cuando visitan un país y tienen la oportunidad de tocar. Pero esto es un amor genuino que tengo“, agrega la vocalista de Garbage con un humor filoso y gratitud para los fans de acá.

Eso sí, me dice que está sacada de onda porque el Gobierno de la Ciudad de México les quemó el anuncio del show de Garbage en el Zócalo. Alguien se les adelantó en las oficinas de comunicación. ¡Traz!

Como sea, ella cuenta que se siente muy cómoda en México. Para Shirley, los escoceses ––recordemos que ella es de Escocia–– y los mexicanos se parecen mucho. “Tenemos un sentido del humor y una política muy similares de muchas maneras… siempre me he sentido muy cómoda allá”, resalta.

Garbage en el Corona Capital 2025. Foto: David Barajas para Sopitas.com.

La política y la industria musical, según la vocalista de Garbage

El concierto de Garbage en el Zócalo de CDMX llega en un momento especial. La banda celebró el año pasado el 30 aniversario de su disco debut homónimo. Es admirable porque, como pocas bandas de su camada, se han mantenido constantes lanzando música nueva y saliendo de gira.

Bueno, lo de las giras, quizá no tanto. Como dijo Shirley en 2025, la industria musical se ha vuelto tan compleja económicamente que es muy difícil hacer tours. Pocos artistas como ella suelen pronunciarse tan directa y tajantemente sobre ese tipo de asuntos. Y en ese sentido, Manson es muy política.

Ella es esa clase de artista que provocaría que James Hetfield de Metallica haga un berrinche, si sabes a lo que nos referimos.

Shirley Manson de Garbage. Foto: Shutterstock.

“James Hetfield tiene el derecho de hacer y decir lo que quiera. Y eso, amigo mío, es política”, dice Shirley Manson con una risa contagiosa; de nuevo con ese sentido del humor filoso de quien encuentra ironía en la idea de que la música no es política, cuando sí lo es.

Y así va la plática, entre risas y reflexiones sobre México, la historia de Garbage, las cualidades sociales y políticas de la música, y este concierto en el Zócalo del próximo 14 de noviembre que será de entrada libre.

Puedes leer la entrevista completa con Shirley a continuación…

Garbage en el Zócalo / Imagen: @GobCDMX

Entrevista con Shirley Manson de Garbage

Sopitas.com: Hola, Shirley. Es un placer poder platicar contigo, y qué alegría que vengan pronto a tocar al Zócalo de la Ciudad de México, que es un lugar donde han tocado Paul McCartney, Roger Waters, Shakira… ¿crees que este pueda ser uno de los shows más grandes de su carrera?

Shirley Manson: No sé si será el show más grande porque hemos tocado antes 300 mil personas en Samara, Rusia… pero el de México es un concierto enorme para nosotros, y uno de los mayores honores de nuestra carrera.

Imagen ilustrativa de Garbage. Foto: cortesía Joseph Cultice.

Sopitas.com: La primera vez que Garbage vino a México fue en 1996 para tocar en el Teatro Metropólitan. Y aquí, ustedes son una banda que la gente realmente ama. Después de todos estos años, ¿hay algún recuerdo especial que tengan en mente cada vez que vuelven a nuestro país?

Shirley Manson: No hay un recuerdo específico que me venga a la mente, porque cada vez que venimos a México hay momentos de aventura total. Yo personalmente he viajado mucho a México, más allá de la banda. Realmente siento una conexión muy profunda con el país, aunque no estoy segura de por qué.

Sin embargo, creo que los escoceses somos muy parecidos a los mexicanos de muchas maneras. Tenemos un sentido del humor similar. Tenemos una política similar de muchas formas. Siempre me sentí muy cómoda en México, así que esto es realmente significativo para mí.

Sé que suena muy cliché porque uno siempre escucha a los músicos hablar sobre venir a un país, y todos nos ponemos poéticos sobre la oportunidad de tocar. Pero esto es un amor genuino que siento, y como dije, no estoy segura de por qué, no puedo ponerlo en palabras. Es más un sentimiento de completa conexión cuando estoy en México, y es tan misterioso para mí como cualquier otra cosa en mi vida.

Shirley Manson de Garbage. Foto: Shutterstock.

Los 30 años de Garbage para celebrarlo en México

Sopitas.com: El concierto de Garbage en el Zócalo llega en un momento muy especial porque recién se cumplieron 30 años de su disco debut homónimo. Quiero decir, yo tengo la edad de ese disco…

Shirley Manson: ¡JAJAJAJAJA! ¡Eso es increíble! Qué suertudos somos, ¿no? Qué afortunados somos de seguir como banda. 30 años es un milagro… si ves las estadísticas de cuántas bandas tienen 30 años de existencia, no hay tantos en la historia. Somos muy privilegiados.

Sopitas.com: Justo, creo que pocas bandas se pueden mantener tan relevantes como ustedes después de todos estos años. ¿Cómo ha sido para ustedes voltear tiempo atrás y darse cuenta de que han hecho esto durante tres décadas?

Shirley Manson: No he sentido más que una satisfacción inmensa y un aprecio no solo por la banda y nuestra música, sino por aquellas personas que se han quedado cerca de nosotros, porque la industria de la música es un negocio muy complicado. La industria de la música es una industria repugnante.

Shirley Manson: En este negocio no hay lealtad, no hay protección para los músicos… es muy peligroso. El hecho de cómo Garbage ha sobrevivido todo este tiempo y poder apelar a nuestra audiencia a lo largo de los años, es un misterio para mí.

Sé que, por supuesto, hemos trabajado muy duro y hemos hecho muy buenos discos. Nunca hemos publicado un álbum del que no estemos orgullosos, y eso en sí es un gran logro. Pero el mundo está lleno de artistas que hacen música increíble, así que tengo que asumir que, en nuestro caso, hemos disfrutado de muy buena suerte.

Mucho de esto tiene que ver con que la banda sigue junta, todos somos miembros originales y podemos seguir conviviendo en un cuarto de ensayo. A veces peleamos como gatos y perros, pero nos amamos mutuamente y hemos disfrutado de una salud muy buena, cosa que muchos de nuestros colegas no tienen. Por eso, me siento inmensamente agradecida.

Imagen ilustrativa de Garbage. Foto: cortesía Joseph Cultice.

Garbage y la experiencia de tocar en el festival de Oivia Rodrigo

Sopitas.com: Recientemente, Garbage tocó en el Daisy Chain Fields Festival de Olivia Rodrigo. Leí en otra entrevista que te sorprendió que ella les llamara directamente para invitarlos, en lugar de que llamara su manager o alguien más. ¿Cómo se dio todo? ¿Cuál fue tu impresión de Olivia?

Shirley Manson: Yo sabía que Olivia era fan de la banda… pero la llamada fue algo inesperada. Es muy fácil que una persona de más edad piense que las generaciones más jóvenes no pueden hacer nada de la manera en que ellos lo hicieron. Y odio cuando las personas mayores piensan así.

Siempre estoy emocionada por cada generación que llega; siempre tienen algo diferente que ofrecer. Olivia Rodrigo, en particular, aparte de ser muy talentosa, logra navegar la industria musical con una facilidad increíble, y creo que ella es una punta de lanza. No está bromeando ni perdiendo el tiempo.

Tiene una capacidad increíble para entender la cultura, lo cual es algo que no todos los popstars hacen. Ella tomó el riesgo con el festival Daisy Chain Fields y valió la pena, porque ella leyó el momento y sabía que era lo que las mujeres en Estados Unidos necesitaban, ¿sabes?

El festival se vendió en cinco minutos. Me dijeron que podríamos haber vendido otras siete noches y eso es algo realmente destacable. Fue una maravillosa muestra de fuerza y una maravillosa muestra de solidaridad.

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¿Qué significa para Shirley Manson ser icono de nuevas generaciones de artistas femeninas?

Sopitas.com: Olivia Rodrigo ha hablado mucho de la inspiración que eres para ella, y estoy seguro de que eres una gran influencia para muchas artistas modernas. Después de tantos años de carrera, ¿cómo te sientes bajo ese papel de figura icónica del rock para las mujeres?

Shirley Manson: Bueno, es un honor enorme que las nuevas generaciones sigan escuchando a Garbage. Es un honor que no doy por sentado. Y de nuevo, un artista más antaño es tan memorable como se lo permita el público más joven, ¿sabes lo que quiero decir?

Porque si no hablas con gente más joven, te puedes quebrar. Si no estás creando un mundo con el que se conecten, te harán menos. Así que siento que existimos a través de todas las nuevas bandas de rock, las nuevas bandas alternativas, los artistas pop… todos. Estoy agradecida de que nos permitan seguir siendo parte de esta increíble comunidad.

Los músicos son mis gente favorita porque la mayoría… no todos, pero la mayoría están interesados en el amor, la felicidad, la alegría y paz para la gente, para los animales y el planeta. Y esa es mi política; eso es lo que me interesa.

Imagen ilustrativa de Garbage. Foto: cortesía Joseph Cultice.

Shirley Manson: Ser parte del Festival Daisy Chain por ejemplo, fue una locura. Ahora, ser invitada a México para tocar el Zócalo es absolutamente impresionante, especialmente en un momento en el que estamos luchando contra un gobierno estadounidense que es tan horriblemente racista.

Pero ser invitada para tocar en México, tocar para la gente mexicana en uno de sus lugares más emblemáticos, es extraordinario y se siente como un acto real de solidaridad para mí.

Tal vez estoy siendo muy egocéntrica porque estoy pensando en lo que significa para mí, pero personalmente, siento que esto se trata de mostrar mi amor y mi solidaridad con la gente mexicana. Y lo mismo pasa con la banda, porque hablamos de lo increíble que es México a lo largo de los 30 años en los que hemos venido.

Imagen ilustrativa de Garbage. Foto: cortesía Joseph Cultice.

La música es política: de Shirley Manson para James Hetfield

Sopitas.com: Hablando de bandas de rock y política… recientemente, James Hetfield de Metallica criticó a los artistas que usan sus conciertos como plataforma para dar discursos políticos o sociales. Él literalmente dijo: “Metallica no está aquí como otros ‘entertainers’ para influenciarte con su mierda. Estamos aquí para olvidar toda la mierda exterior. La agenda de Metallica es amor, energía y música pesada”.

Por otro lado, Garbage es una banda que sí ha elegido utilizar sus shows para hablar de injusticias y hacer posicionamientos. ¿Qué piensas de lo dicho por Hetfield?

Shirley Manson: Bueno, pienso muchas cosas sobre las palabras de James Hetfield. En mi opinión, Metallica hizo algunos discos que eran muy políticos cuando él era joven. Siento que la agenda republicana en Estados Unidos ha creado este eslogan sobre la política… dicen que los músicos no deben ser políticos, pero ser humano es ser político. Es literalmente imposible vivir en la Tierra sin involucrarte en la política.

La política te afecta, y te afecta fuertemente ya sea que estés consciente de ella o no, o si te importa reconocerla o no. La política es parte del ser humano. Tener agua fresca es algo político. Tener comida es algo político. Me enoja este ‘lavado de cerebro’ que ha ocurrido en la última década donde se pretende que los seres humanos sean ajenos a la política.

Está claro que nos incitan a no ser políticos porque la gente en el poder no quiere que tengamos una opinión. No quieren que protestemos. Quieren que nos callemos, que nos quedemos quietos para hacer lo que quieran mientras destruyen el planeta, mientras nos llevan a la guerra, mientras miramos un genocidio… es una absoluta locura.

Así que mira, James Hetfield tiene el derecho de decir y hacer lo que quiera hacer. Y eso, mi amigo, es política.

James Hetfield de Metallica. Foto: Shutterstock.

Sopitas.com: Sí, absolutamente. El arte es político. La música es política.

Shirley Manson: Todo es político. Los hospitales, la escuelas… te guste o no, todo eso es político porque necesitamos que los maestros sean bien pagados. Se necesita papel, lápices y computadoras para los niños en las escuelas. Todo eso es político… ahora guardaré silencio, pero entiendes mi punto.

Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México

Recuerda que Garbage se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 14 de noviembre, esto a las 8:00 pm. Desde luego, entrada libre.

Esta será la tercera vez que la banda toque en territorio mexa en menos de un año tras su show en el Corona Capital en noviembre de 2025, además del Machaca Fest 2026 del pasado mes de abril.

Cualquier próxima info del concierto, la actualizaremos en todas nuestras plataformas.