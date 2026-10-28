Lo que necesitas saber: El INE tendrá varios movimientos en su tablero, lo que podría traer cosas buenas o tal vez consecuencias contraproducentes, a solo unos meses de las elecciones de 2027.

Al parecer, la salida de Taddei no fue la única, y es que resulta que más trabajadores dentro del INE han estado renunciando a sus cargos, lo que ha causado una ola de polémica a su alrededor.

Y es que fue Blanca Yassahara Cruz García, quien asumió temporalmente la presidencia del organismo, la encargada de informar sobre la renuncia de tres funcionarios, además de la revisión de cargos directivos. ¿Será que estamos ante el inicio de una renovación más grande dentro del INE?

Blanca Cruz, Consejera Electoral del INE // Foto: Redes sociales.

¿Y quiénes son los tres funcionarios que se fueron del INE?

Durante la conferencia que se llevó a cabo este 27 de octubre, Blanca confirmó quiénes fueron los tres funcionarios que se despidieron del INE.

José Alberto Pérez de Acha: titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI).

titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). Iliana Araceli Hernández Gómez: titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Mario Alfonso Burciaga Esparza: director de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.

Según lo declarado, las consejerías acordaron solicitar estas renuncias para iniciar una nueva etapa de revisión de los cargos directivos y evaluar el funcionamiento de las distintas áreas del instituto.

Blanca explicó que los puestos directivos deben responder a las necesidades del organismo y a las decisiones de las consejerías, no a intereses personales.

“Las estructuras de dirección deben responder a necesidades institucionales y a los acuerdos del órgano colegiado, nunca a lealtades personales”, declaró.

También revisarán posibles irregularidades

Y seguirán con la revisión, pues Cruz informó que las consejerías acordaron impulsar una investigación de posibles conductas indebidas dentro del instituto, incluidas aquellas relacionadas con funcionarios que todavía podrían ocupar algún cargo.

Por lo que buscarán colaborar con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), siempre y cuando las acciones se encuentren dentro de las atribuciones legales de cada instancia.

La presidenta provisional señaló que la revisión deberá ser “exhaustiva, independiente y transparente”, con el objetivo de esclarecer los señalamientos y determinar si existen responsabilidades.

Pero esas podrían no ser las únicas renuncias…

Y es que resulta que las consejerías también acordaron revisar otros perfiles dentro de la estructura de la institución, especialmente aquellos relacionados con posibles conductas indebidas.

Por lo que, si hay más renuncias, las vacantes se cubrirán temporalmente mediante encargadurías de despacho, con personal que tenga experiencia, conocimientos técnicos y trayectoria en las áreas correspondientes.

Foto: Shutterstock

Así que, al parecer, el INE tendrá varios movimientos en su tablero, lo que podría traer cosas buenas o tal vez consecuencias contraproducentes, a solo unos meses de las elecciones de 2027. Por ahora, solo toca esperar para ver qué sucederá.