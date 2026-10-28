Simi Fest anunció su cartel oficial completo con Justice, Moby, Snoop Dogg, Miguel, Chet Faker, Neil Frances, STRFKR, Two Another, Los Blenders, María Barracuda, Los Eclipses, Descartes A Kant, Romoo y más. El festival se realizará el 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la CDMX.

Lo que necesitas saber: Cuándo y dónde: 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez (de 12:00 pm a 1:00 am).

El Simi Fest 2026 anunció hace poco su lineup con Snoop Dogg y Miguel en lo que parecía su apuesta para ser los headliners de esta edición. Pero el cartel no estaba completo… hasta ahora.

Una nueva actualización llegó el martes 27 de octubre para confirmar que Justice se integra al lineup.

Imagen ilustrativa. Foto: redes sociales del festival.

Justice y Moby se unen al cartel del Simi Fest 2026

Así como escuchaste… o mejor dicho, leíste. El festival confirma que Justice dará un DJ set en esta edición que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 5 de diciembre.

Y eso no es todo porque Moby también se une al cartel del Simi Fest 2026. Y qué bueno porque nos la debía luego de que canceló este mismo año su participación en el Vive Latino.

Justice, confirmados como parte del Simi Fest 2026. Foto: Especial.

El lineup previamente revelado del festival

¿Qué te parecieron los agregados al festival? La verdad es que sí le dan una dimensión diferente luego de que la revelación anterior había dejado a buena parte del público con la incertidumbre…

Ahora, por si habías olvidado cuál era el cartel completo del Simi Fest 2026, aquí te lo dejamos: Moby, Justice, Snoop Dogg, Miguel, Chet Faker, Neil Frances, STRFKR, Two Another, Los Blenders, María Barracuda, Los Eclipses, Descartes A Kant, Romoo.

Cartel previamente revelado del Simi Fest 2026. Se actualizará con los nuevos actos próximamente. Imagen: OCESA.

Precios del Simi Fest 2026

Estos son los precios oficiales del Simi Fest 2026, ya con cargos por servicio. Aquí los puedes conseguir.

Boleto general: $2158.00 pesos

VIP: $5010

Zona Preferente: $3150

“Bombas de vida”: La apuesta ambiental del festival

Un punto fundamental es que el festival tiene un objetivo ambiental fuerte. Por cada boleto vendido, se genera o dona una “Bomba de Vida” destinada a la reforestación en México.

Hacer un festival de este tamaño genera muchísima basura, así que la gran pregunta es: ¿cómo hacer que un evento masivo sea lo más amigable posible con el medio ambiente? Por eso, se han pensado diversas medidas para disminuir los residuos al máximo durante la jornada.

Esta iniciativa se suma al trabajo que ya realizan en el Estado de México, específicamente en la Sierra de Guadalupe, donde la suma de árboles plantados crece minuto a minuto y este año ya supera los 3.5 millones.