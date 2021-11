¡BRUTALES! Estas fueron las mejores presentaciones que vimos en el Corona Capital 2021

Después de meses (o mejor dicho casi dos años) de espera, se realizó el Corona Capital, uno de los festivales más grandes de nuestro país que a lo largo de sus 11 ediciones, ha reunido a los talentos más importantes, invitando a una variedad de artistas que tarde o temprano, se convierten en aquellos que lideran los carteles internacionales.

La edición de este 2021 no fue la excepción en ese sentido, y el peso del cartel no sólo residía en sus headliners como Tame Impala y Twenty One Pilots (shows que sabemos que vienen con garantía), sino en las bandas que construyen el line up perfecto para hacer más generosa tu playlist, y de paso, encontrar una nueva banda favorita.

Y esta nota, la cual reúne las mejores presentaciones que nos tocaron ver durante la cobertura del Corona Capital en Sopitas.com, está llena de aquellas que eran esperadas por la mayoría de los fans como The Whitest Boy Alive en su regreso a México después de 10 años o la primera vez de Royal Blood, así como lo que lograron slowthai, Khruangbin, Dayglow o Pabllo Vittar.

Por acá les dejamos un resumen de esas presentaciones memorable que nos llevaremos por siempre gracias al Corona Capital, el primer festival de la Ciudad de México después de la pandemia. **Nota: No vienen en un orden particular, fueron acomodadas al azar.

Royal Blood

Una de las sorpresas en el cartel del Corona Capital 2021 fue Royal Blood. Después de años y años de pedirlos, Mike Kerr y Ben Thatcher por fin vinieron a México para demostrar por qué son una de las bandas más emocionantes de los últimos tiempos y que algunos consideran como los salvadores del rock. Y para ser honestos, no nos defraudaron, todo ese tiempo de espera valió completamente la pena porque dieron un showsazo de aquellos.

El dúo británico presentó su más reciente disco, Typhoons, pero también se rifaron tocando algunas rolas que ya queríamos escuchar en vivo, como “Out of the Black”, “Little Monster”, “Figure It Out” y “I Only Lie When I Love You”. La conexión entre la banda y el público fue increíble, y aunque sentimos que les faltó tiempo en el escenario, nos quedamos contentos con esta primera visita de Royal Blood a nuestro país; y ojo, porque prometieron regresar muy pronto. AQUÍ la reseña completa.

slowthai

El caso del rap en el Corona Capital es bastante curioso, porque a pesar de que han traído algunos actos grandes dentro del género, como que nomás no termina de cuajar en el festival. Sin embargo, slowthai nos demostró con su explosiva presentación en la edición 2021 que hay que prestarle más atención a los artistas que tiran rimas, porque además de que prenden al público con sus rolas, traen un showsazo que te vuela la cabeza.

Aunque al inicio no había mucha gente, el rapero británico se subió a la carpa Viva Aerobus para dejarnos con la boca abierta. La energía que se sintió mientras estaba en el escenario fue única y hasta organizó un mosh pit denso, pero a eso habría que sumarle que se echó rolas como “CANCELLED”, “ENEMY” y hasta sus colaboraciones con Gorillaz y Mura Masa. Sin duda, slowthai superó y por mucho nuestras expectativas.

Y acá @slowthai rifándosela con “Momentary Bliss”, la colaboración que armó com Gorillaz recientemente. 🔥#CoronaCapital2021 pic.twitter.com/Ahk5gl5WFg — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

LP

Emotivo, nostálgico e increíble. La presentación de LP en el Corona Capital 2021 fue todo eso y nos quedamos cortos… A pesar de que el show se retrasó dos horas -ya saben, por todo el tema de las cancelaciones-, Laura Pergolizzi nos hipnotizó con su voz y puso las emociones a flor de piel.

“La gente de México es la mejor. ¡Viva México, cabrones!”, gritó Laura ante el alarido de los fans que lloraban y sonreían sin parar. Y no les mentimos: LP estaba tan conectada con aquellos y aquellas que estaban más cerca del escenario, que incluso le regaló su armónica a una chica que además del instrumento, se llevó seguro una poquita de envidia de los demás.

Pergolizzi también aprovechó para recordar la rara pero increíble noche de sábado en Corona Capital cuando mencionó a los artistas que cancelaron de último momento. “Gracias por estar aquí. Siento mucho que no esté Disclosure. Y mi amigo Luke [Pritchard] de The Kooks acaba de tener un bebé. Qué noche tan loca”. Como sea, la gente no paró de corear a Laura y ya se imaginarán cómo reventó todo cuando “Lost On You” sonó. AQUÍ la reseña completa.

Oh, sí. LP (@iamlp) cerró con “Lost On You” y puso la emotividad a flor de piel en el escenario Doritos. Así sonó el temazo.💞#CoronaCapital2021 pic.twitter.com/0OYo0z2uc5 — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

Elliot Moss

Tres años tuvieron que pasar para que Elliot Moss volviera a pisar tierras mexicanas y lo hizo en grande poniéndole atmósfera al escenario Corona. El neoyorquino no defraudó y nos entregó una tarde llena de melodías trip-hop y R&B para pasarla bien. “Slip”, “Closedloop”, “99” y “Highspeeds” se llevaron la mayor parte de los coros de la gente.

Elliot no paro de darle mucho amor a México y cada que podía, agradeció la oportunidad de tocar en un escenario del Corona Capital. Parece que para él, era casi irreal la buen cantidad de fans que lo respaldan acá México. Y si de sorpresas se trata, el cover de “Creep” de Radiohead que se echó solo fue la ‘cereza del pastel’ de una presentación para el recuerdo.

Khruangbin

Los tejanos son conocidos por no hacer prensa y ser, por lo tanto, un misterio entre su público y los medios. Ese mismo misticismo lo mantienen en el escenario desde que Laura Lee hace su aparición en silencio, hasta que cierran su set después de una serie de covers instrumentales. En resumidas cuentas, Khruangbin es espectacular, y su presentación en el primer día de actividades del Corona Capital lo reafirmó.

Primero, la banda arrancó con “Time (You and I)” la cual extendieron para dar paso un cover instrumental de “Bam Bam” de Sister Nancy que mostró lo virtuosos que son Lee y Mark Speer. Fueron pocas las interacciones de la vocalista con el público, sólo se detuvo entre canciones y para dar las gracias en español, mientras el público bailaba bajo la lluvia y coreaba otras sus rolas como “Pelota” y “So We Won’t Forget”. También se rifaron un pedazo de “Back in Black” de AC/DC.

Después de lo que vimos en el escenario Corona Cero, deseamos que Khruangbin vuelva pronto en solitario a nuestro país, quizá en un venue pequeño donde se mantenga una atmósfera más íntima, y en donde nada (ni siquiera el público inquieto por uno que otro cambio de horarios) pueda interrumpir la extraña conexión que se crea entre los tejanos y su público.

¿Había mejor canción de @Khruangbin para arrancar su set en el @CoronaCapital 2021? 🤯 Así sonó el “You and I” en punto de las 7:10 pm y fue espectacular… #CoronaCapital2021 pic.twitter.com/WTgBsJmtzE — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

The Whitest Boy Alive

Una de las presentaciones que más esperábamos, sin duda, era la de The Whitest Boy Alive, la banda berlinesa que llevaba 10 años de no venir a México, pero que durante ese tiempo, aumentó su fanbase en proporciones desorbitadas. Fue una locura. Al llegar al escenario Corona Cero, ya estaba lleno en espera de Erlend Øye.

El noruego y el resto de la banda arrancaron con “Keep a Secret”, la cual sirvió para calentar motores en lo que entraban con sus rolas más conocidas y aquellas que todos empezaron a corear como “Golden Cage”, “Intentions” y “1517”. Erlend interactuó relativamente poco con el público, sólo para agradecer en su regreso y pedir que hiciera dinámicas que acompañaran la música como aplaudir con los brazos levantados.

La gente, emocionada, respondió a todos sus llamados y se sintió una vibra especial en una de las mejores presentaciones del Corona Capital. The Whitest Boy Alive extendía algunas melodías y las hacía estallar junto con la euforia de los asistentes que amaron cada momento en los cortísimos, pero efectivos, 50 minutos de su presentación. ¿Y el cierre? Espectacular con “Burning” y “Courage”. AQUÍ la reseña completa.

Dayglow

Hemos de confestarles que nos resultó un tanto extraño que Dayglow estuviera por la noche. Sin pretensiones ni nada por el estilo, pensábamos que sería un artista que dominaría los escenarios entre las primeras horas del sábado. Pero vaya sorpresa que nos dio en punto de las 8 de la noche cuando se armó una enorme fiesta que ni la lluvia pudo detener, sino todo lo contrario: formó parte del momento épico que se vivió en el Corona Capital.

Este artista tejano arrancó la noche con “Something” y en varias ocasiones tanto Sloan como la banda guardan silencio mientras el público los ovacionaba. Se echó una que otra frase en español frente al recibimiento de la gente. Así que no sólo fue una sorpresa para el público lo rifado que se puso, sino también para Dayglow.

Otras rolas que sonaron en el nuevo escenario Bosque fueron “Medicine”, “Nicknames”, “Hot Rod” “Can I Call You Tonight” y “Listerine”. También en una sorpresa de la noche, la banda coveréo a Tears for Fears con “Everybody Wants to Rule the World”, rola con la que los fans se prendieron aún más.

LIKE si crees que la lluvia hizo aún más perfecto el set de @dayglowband en el #CoronaCapital2021. 😭😭😭 Así sonó “Can I Call You Tonight” y de verdad fue ÉPICO. 😍 pic.twitter.com/7AfyXMXx5a — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

boy pablo

La presentación de boy pablo en el primer día del Corona Capital, fue su segunda vez en México y podemos decir que se convirtió en un consentido entre la audiencia de nuestro país. De Monterrey se bajó a la capital para presentarse en el escenario Doritos donde puso a bailar, cantar y reír a un público que fue en aumento conforme avanzaba el set.

“Hey Girl” fue la canción con la que abrió para luego escuchar “Honey”. Uno de los puntos clave en su presentación, a partir de esta rola, fueron las animaciones que aparecieron en la pantalla, las cuales fueron patrocinadas por KETNIPZ para acompañar la mayoría de sus rolas. Al cierre, Pablo preparó a su audiencia para dos de las mejores canciones de su discografía: “Wachito Rico” y “Dance, Baby!”.

Y pues de sorpresa y como un regalo, @soypablo777 subió a Cuco para tocar su nueva canción 😀 ¿Veredicto? Es hermosa… #CoronaCapital2021 pic.twitter.com/bkKPTvWBYj — SopitasFM (@sopitasfm) November 20, 2021

Alfie Templeman

Con poca gente y unas cuantas fallas técnicas, Alfie Templeman subió al escenario Doritos del Corona Capital 2021 para demostrar porque es de los talentos jóvenes más prometedores de la actualidad. A pesar de que el público poco a poco le cayó a su show, con un montón de actitud se rifó como los grandes tocando rolas como “3D Feelings”, “Happiness in Liquid Form” y “Obvious Guy” que conectaron de inmediato con el público.

Aunque quizá el momento más espectacular de toda su presentación fue cuando de sorpresa, Alfie invitó al escenario a la cantautora mexicana, Vanessa Zamora para tocar juntos “Stop Thinking (About Me)”, una colaboración que de verdad nos dejó con la boca abierta. Por ahí sentimos que le faltaron más rolas (aunque el tiempo no se lo permitía), pero en general, quedamos satisfechos con su primera presentación en México.

Twenty One Pilots

Si tuviéramos que definir el show de Twenty One Pilots en el Corona Capital 2021 en una sola palabra, esta debería ser EXPLOSIVO. Tyler Joseph y Josh Dun saben cómo armar una fiesta enérgica sobre la tarima y así fue en el escenario Corona para cerrar el festival.

Desde “Stressed Out” hasta “Ride”, los hitazos de la banda sonaron poderosos al igual que algunos temas de su reciente disco Scaled and Icy. Y además, hubo de todo: una parte de la tocada más acústica, algunos covers geniales como “I’m Not Ok” de My Chemical Romance o “Bennie and the Jets” de Elton John. Es más, hasta se rifaron un interludio de “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules.

La emoción le ganó a Tyler Joseph tanto que en un momento, bajó a la pista con el público, cruzó el mar de gente y se subió a una de las estructuras montadas cerca del escenario para seguir cantando. Reiteramos: un show explosivo, sin duda. AQUÍ la reseña completa.

Abrimos hilo con algunas de las rolas con las que #TwentyOnePilots hicieron reventar el cierre del #CoronaCapital2021. 🤯 Chequen nomás el show con “Stressed Out”, que fue el comienzo. pic.twitter.com/5J8O1ACVFP — SopitasFM (@sopitasfm) November 22, 2021

Bleachers

Jack Antonoff es conocido en la industria de la música por ser el genio detrás de éxitos de Taylor Swift o Lorde (entre muchas y muchos otros). Es un productor ganador de varios premios Grammy que llegó este 2021 a la Ciudad de México con su proyecto de Bleachers en el escenario Doritos. Para sorpresa de muchos, el frontman se enfrentó a un público lleno de fans, esos que visten playeras con su nombre y traen letreros llenos de amor y buenas vibras.

Aún siendo una propuesta de pop rock ligero, Bleachers aprovechó al máximo a su dúo de saxofonistas, así como la guitarra distorsionada de Jack para hacer que la gente coreara y gritara en cada rola como en un genuino concierto de rock de estadio. Envuelto en una bandera de México, Antonoff entonó al máximo al rolas como “Rollercoaster” y “You’re Still a Mystery”, gritando varias veces que llevaba dos años queriendo salir a tocar en vivo.

Y vaya que hizo honor a su nuevo disco, quitándole la “tristeza” en aquella tarde del sábado. Como dato curioso, el cantante también confesó estar enamorado de una mexicana, razón por la cual se le vio especialmente contento frente a un público que de verdad agradeció su energía y las ganas de volver a subirse a un escenario.

¡Se desató la locura con @bleachersmusic! Jack Antonoff y compañía ya están en el escenario Doritos y así prendieron al público 🤩🎶#CoronaCapital2021 #CC2021XSopitas pic.twitter.com/fQztw1ht9V — SopitasFM (@sopitasfm) November 20, 2021

070 Shake

Cuando se sube un fan a un escenario por invitación del artista, es un arma de doble filo. O puede resultar en un momento incómodo, o puede ser legendario. Con Daniela Balbuena, mejor conocida como 070 Shake, fue una forma de mostrarse al público mexicano y la conexión que puede lograr con su audiencia a pesar de traer un género bastante complicado en el país.

070 Shake subió a un tal Juan al escenario en un set de 50 minutos, el cual fue suficiente para que la gente se pusiera loquísima. Con solo 24 años de edad, 070 Shake está llamando la atención durísimo no sólo de West, sino de Swedish House Mafia, y otros artistas que la han invitado a colaborar por su energía y talento.

La gente no dejó de saltar, gritar y hasta se armó la locura cuando la misma rapera pidió que el público hiciera un círculo y no se dejara de mover. En conclusión, fue una de las mejores presentaciones del Corona y sin duda, nos muestra la promesa que representa en la escena musical y el lugar que ocupa en México. ¿Lo mejor? El emotivo cierre casi acapella de “Ghost Town”, una de las canciones más reconocidas de Kanye West que justamente la canta 070 Shake. 10/10 en esta presentación.

Qué macizo lo que hizo 070 Shake en el #CoronaCapital2021… cantó “Ghost Town”, su colaboración con Kanye West y fue uno de los momentos más emotivos de su presentación. Acá el video. 10/10 pic.twitter.com/i23Qk7GZS4 — SopitasFM (@sopitasfm) November 22, 2021

Pabllo Vittar

La presentación de Pabllo Vittar en la carpa Vive Aerobús fue una absoluta locura. Junto con cuatro bailarines, la drag queen brasileña inició su set explosivamente con “Bang Bang”, y mostró su impresionante voz bailando a la vez, lo que tuvo como respuesta que el público del Corona Capital enloqueciera en cada rola.

Entre visuales que mostraban a la cantante en colores, Vittar cantó nuestras favoritas “Corpo sensual” y “Zap Zum”, en las que lució la potencia de su voz, y terminó con su remix de “Fun Tonight” de Lady Gaga. Este fue el cierre perfecto de una completa fiesta rumbo al final del festival.

Pablo Vittar (@pabllovittar) tiene rendido al vive aerobus, todos bailamos con el show que preparó para el Corona Capital 😌🙌🏼#CoronaCapital2021#CC2021XSopitas pic.twitter.com/sMTy7JCGk9 — SopitasFM (@sopitasfm) November 22, 2021

Aurora

La noche cayó en el segundo día del Corona Capital, pero antes de cerrar el escenario principal con Royal Blood y Twenty One Pilots, Aurora dio una presentación sumamente especial. Ante miles de personas que se juntaron para verla, la artista noruega salió y se entregó por completo al público con su música llena de magia y emotividad. ¿Pero saben qué fue lo mejor de todo? Que la propia cantante no podía creer lo que estaba pasando.

Durante su set tocó algo para distintos moods, para los que querían simplemente disfrutar su música o los que buscaban hacer la lloración, con rolas como “Warrior”, “Exist for Love” y por supuesto, “Runaway” (que por cierto, la corearon macizo). Por si esto no fuera suficiente, Aurora recibió un montón de regalos por parte de sus fans, desde un ramo de flores hasta un peluche del Dr. Simi, jiar jiar. Pero en general, su presentación fue mágica.

Tame Impala

Sin duda, Tame Impala era una de las bandas por las que muchos decidieron ir al Corona Capital 2021 y la verdad es que lo entendemos. No solo nos quedamos las ganas de verlos en el Foro Sol de la CDMX junto a MGMT y Clairo, también no nos había tocado escuchar las rolas de The Slow Rush en vivo y a todo color. Sin embargo, después de mucha espera, Kevin Parker y compañía volvieron a la capital chilanga para volarnos la cabeza.

De entrada tenemos que hablar sobre el show visual que montaron, con imágenes psicodélicas y el aro de luces increíbles, fue una pasada que complemento por completo el setlist que se aventaron. Además de echarse las canciones de su nuevo disco, se dieron el tiempo de tocar algunos clásicos y hasta una que otra rareza como “Beverly Laurel”. Tame Impala dio un espectáculo redondo y dejó a sus fans con un viajesote sano una sonrisa de oreja a oreja. AQUÍ la reseña completa.

¡Ándale! Tame Impala (@tameimpala) anda desempolvando las canciones perdidas 🤩🎶 Así sonó “Beverly Laurel” en el Corona Capital 😌👌🏼#CoronaCapital2021 #CC2021XSopitas pic.twitter.com/MXBsWtaoMh — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

Alaina Castillo

El regreso del Corona Capital fue especial por muchas razones, y una de ellas es la primera presentación que Alaina Castillo dio en nuestro país. La joven mexicoestadounidense ha ido creciendo bastante del otro lado de la frontera, y parece que de a poco, también se está haciendo de una importante base de fans en México.

Durante el segundo día del Corona Capital 2021, nos mostró por qué es considerada una de las cantantes de pop y R&B con más proyección hacia futuro y las rolas “Just A Boy”, “I Don’t Think I Love You Anymore”, “Make It Rain” y más.

Por ahí, incluso se echó algunos temas en spanglish y mencionó sentirse orgullos de sus raíces mexicanas, recordando que su papá es de acá. No cabe duda que después de su show, veremos a más personas uniéndose a su fanaticada porque fue brutal lo que nos mostró en el escenario Corona Cero.

RÜFÜS DU SOL

El cierre del escenario Doritos le tocó a los australianos RÜFÜS DU SOL, quienes prepararon un show para lucirse con la ejecución de su house alternativo. Por primera vez en el país, reconocieron haber esperado la presentación del domingo por mucho tiempo, y lo demostraron con impecables interpretaciones de “Like an Animal” y “Brighter”, acompañados de visuales minimalistas e hipnóticos que tenían al público impresionado.

El trío dance estaba emocionadísimo de tocar en nuestro país, y tomaron los micrófonos para expresarlo, prometiendo que no dejarían que pasaran tantos años sin visitarnos. Nos regalaron uno de los mejores momentos de todo el festival con “Innerbloom”, rola que hizo al público agotar lo que quedaba de sus gargantas para gritar en el puente y el drop final de la canción, para lo que Tyrone, vocalista de la banda, les pidió a los asistentes que encendieran sus celulares.

Presentaron rolas de su nuevo disco como “Make It Happen” y “Alive”, cambiando las rolas para adaptarlas a un show en vivo, con más beats e improvisaciones, para ganarse por completo a los fans que asistieron el domingo a su show, tras una larga espera de diez años.