Lo que necesitas saber: Kevin Parker se sentó con Sopitas.com para hablar de Deadbeat, el nuevo disco de Tame Impala, entre otras cosas.

Han pasado 5 años desde The Slow Rush de Tame Impala. En este tiempo, Kevin Parker se ha hecho espacio para colaborar con Gorillaz, Justice y Dua Lipa y despertó la duda… ¿Cuando habría lugar para un nuevo disco? Bueno, pues la espera terminó con Deadbeat.

El disco nos muestra quizá la faceta más distinta en la carrera de Kevin Parker, quien ahora se mete casi de lleno en la música electrónica inspirándose en la escena rave de Australia Occidental.

Portada del disco. Foto: Sony.

Entrevista con Tame Impala: ‘Deadbeat’, la paternidad y el trabajo con Dua Lipa

Ahora que Kevin Parker estuvo por acá en México en días recientes para un DJ set especia en el Estado de México, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para hablar de Deadbeat, el nuevo disco de Tame Impala.

Pero no solo eso, eh… también hablamos sobre cómo la paternidad ha cambiado su perspectiva de vida y artística, sus reciente colaboración con Dua Lipa, cómo esta experimentación de sonido lo remonta a la vez que lanzó Currents hace 10 años y más.

5 claves para entender ‘Deadbeat’

No te olvides de checar nuestra reseña de Deadbeat, el nuevo disco de Tame Impala, ya que esconde algunos secretos y detalles que vale la pena repasar para conocer por qué el nuevo enfoque de Kevin se acerca al techno; un género que él mismo ha descrito como uno de sus amores musicales de toda la vida.

Sí, ta vez es un sonido que no esperábamos, pero… ¿está mal el cambio drástico? ¿Está chido? ¿Vale la pena escucharlo? Acá te echamos unos datos…